Stop Loss e Take Profit trading: come usare gli ordini limite e di stop

Conoscere gli strumenti a tua disposizione per fare trading è indispensabile per investire in modo corretto. In questo post affronterò un argomento molto specifico: l’uso degli ordini limite e degli ordini di stop nel Forex e CFD Trading. In pratica parlerò degli Stop Loss e dei Take Profit spiegando come funzionano questi tipi di ordine e soprattutto come si utilizzano.

Già dalla definizione dei temi trattati, è evidente che l’argomento riguarda un profilo di trader non alle prime armi. Per capire come funzionano gli ordini limite e gli ordini di stop, devi avere già una certa infarinatura sulle basi del Forex Trading.

Se sei completamente digiuno dell'argomento ti consiglio di leggere la guida su come diventare trader. Oltre alla teoria ti suggerisco anche di avere una certa dimestichezza pratica perlomeno con quelle che sono le basi del trading.

Ordine limite trading cosa è

Cosa si intende per ordine limite? Come funziona? Tanti traders alle prime armi cercano su internet le risposte a queste domande. In questo paragrafo puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno su questo argomento. Il taglio è teorico. Tuttavia se apri un conto demo, ad esempio scegliendo il broker eToro, puoi immediatamente passare al concreto. E' noto, che quando pratica e teorica si muovono in parallelo, le possibilità di impare sono maggiori.

Ordini limite sono ordini che puoi applicare ad una posizione aperta oppure ad una posizione pendente.

Se applichi l’ordine limite ad una posizione aperta, l’ordine chiude la posizione non appena il prezzo dell’asset raggiunge il valore che hai impostato. La chiusura determina il tuo profitto. Proprio perchè gli ordine limite tiu permettono di raggiungere un profitto, questi sono anche chiamati Take Profit. Nel trading quando attivi questi ordini prendi profitto.

Gli ordini limite si dividono in ordini buy limit e ordini sell limit. Nel prossimo paragrafo ti spieghierò le differenze tra i due tipi di ordine limite.

Per ora concludo dicendo che gli ordini limite ti aiutano a comprare o vendere un certo asset ad un prezzo specifico o migliore.

E’ per questo motivo che se hai scelto di investire con il Forex e CFD Trading, non puoi prescindere dall’uso degli ordini limite.

Se usi il conto demo, puoi imparare a inserire in modo corretto gli ordini buy limit e gli ordini sell limit senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Ti suggerisco di operare con il broker eToro per poter usare in questo modo l'importante strumento del Copy Trading e copiare così le strategie sugli ordini limite dei traders più bravi.

Puoi attivare la demo gratuita eToro dal link sottostante e avrai accesso a tutti i vantaggi del social trading.

Con eToro puoi copiare le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Ordini buy limit cosa sono

Forse avrai sentito parlare di ordini limite in ingresso, ebbene essi altro non sono che gli ordini buy limit. Insomma le due definizioni indicano la stessa cosa. Attivando un ordine buy limit, compri un asset ad un prezzo definito o inferiore.

Operativamente, aprirai un ordine di buy limit nel caso in cui sei convinto che il valore dell’asset potrà scendere dopo l’apertura della tua posizione.

Ovviamente questa tua previsione non deve essere campata in aria ma deve essere il frutto sia dell’analisi tecnica sui prezzi che dell’analisi fondamentale. Ad esempio se fai Forex Trading, le indicazioni dei market mover sono ovviamente da tenere sottocontrollo.

Ordini sell limit cosa sono

Gli ordini sell limit sono anche noti come ordini limite in vendita. Anche in questo caso, quindi, le due espressioni indicano la stessa cosa. Il sell limit è un ordine che è condizionato all’apertura di una posizione di vendita che scatta nel momento in cui il valore di un asset va al di sopra di un valore predeterminato.

Concretamente aprirai un sell limit se pensi che il valore dell’asset potrà deminuire dopo l’apertura della tua posizione.

Detto a parole il concetto può forse sembrare difficile. Se però dalle porole passi al conto demo, ad esempio con eToro, potrai avere un'idea più chiara su come usare gli ordini sell limit.

Ordini stop limit cosa sono

Cosa sono gli ordini stop limit? Come funzionano? Con questo termine si indica una combinazione tra un ordine di stop e un ordine limite. Attivando lo stop limit, al raggiungimento del prezzo di stop, l’ordine diventa un ordine limite e quindi l’asset sarà acquistato o venduto ad un prezzo definito oppure ad un prezzo migliore.

Gli ordini stop limit sono molto simili agli ordini stop limit su quotazione e stop su quotazione detti anche stop limit on quote e stop on quote. Se preferisci effettuare operazioni che hanno tanto le componenti di ordini di stop che quelle di ordini limite, allora questi ordini fanno al caso tuo.

Distinguiamo quindi:

ordine buy stop : ordine condizionato all’acquisto di un asset nel caso in cui il prezzo dell’asset sale al di sopra del valore predeterminato. Aprirai un ordine di buy stop se pensi che il valore dell’asset aumenterà dopo l’apertura della tua posizione

: ordine condizionato all’acquisto di un asset nel caso in cui il prezzo dell’asset sale al di sopra del valore predeterminato. Aprirai un ordine di buy stop se pensi che il valore dell’asset aumenterà dopo l’apertura della tua posizione ordine sell stop: ordine condizionato all’apertura di una posizione di vendita laddove il valore di un asset vada al di sotto di un valore predeterminato. Aprirai quindi un ordine di sell stop se pensi che il valore dell’asset possa calare ancora dopo l’apertura della posizione.

Come usare gli ordini di limite e di stop con eToro

Dopo tanta teoria voglio ora fornirti delle indicazioni precise su come usare gli ordine limite e stop. Anzitutto devi scegliere con chi operare. Io ti consiglio di cercare solo tra i migliori broker Forex e CFD. Lascia perdere del tutto broker che non hanno le autorizzazioni in quanto questi sono solo truffe.

Per capire come usare gli ordini di limite e di stop puoi ad esempio scegliere eToro.

Apri quindi un conto demo eToro. Questa operazione è completamente gratuita e ti permette di operare con tranquillità e senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Demo gratuita eToro con 100.000 euro>>> clicca qui

Successivamente per inviare un ordine limite procedi in questo modo:

Trova la posizione nella finestra “Posizioni aperte” e fai clic. Imposta il limite e quindi definisci quelle che sono le tue preferenze per l’ordine.

Individua la riga della posizione desiderata, quindi scegli la colonna limite e fai clic. Per finire definisci le tue preferenze per l’ordine limite.

Vai in Trade e scegli limite. Fai clic nella finestra “Imposta ordine limite” e inserisci la tua preferenza.

Con eToro ti bastano tre semplici passaggi per inserire un ordine limite. Se operi in modalità demo puoi fare tutto sapendo che, in caso di errori di procedura, non ci rimetti soldi veri.

Ordini di limite e ordini di stop: perché sono fondamentali

Come avrai certamente capito, soprattutto se alla lettura di questo post avrai abbinato anche la pratica sul conto demo, gli ordini di stop e gli ordini di limite sono essenziali per la gestione del rischio.

Non fai un favore a nessuno se non a te stesso ad usare questi strumenti!.

Usando gli ordini di stop e gli ordini di limite non dovrai accedere ogni giorno al tuo profilo per monitorare l’andamento delle tue posizioni. Questo è un vantaggio molto importante soprattutto nelle fasi ad alta turbolenza.

Ad esempio, in un frangente come quello attuale che è caratterizzato da una volatilità altissima a causa dell’emergenza coronavirus, fare trading senza ordini di limite e ordini di stop è una follia.

Usando gli ordini di stop e gli ordini di limite in modo corretto potrai prendere i benefici ai livelli definiti oppure procedere con la liqudiazione della tua posizione nel caso in cui l’evento dovesse spingere il tuo trade in una posizione svantaggiosa.

Non dimenticare che gli ordini limite e stop vengono comunque eseguiti più rapidamente rispetto ad azioni manuali e che questo la differenza in situazione di emergenza.

Per finire gli ordini di stop e gli ordini di limite puoi usarli anche nello Short Trading. In questo modo potrai proteggerti da improvvise risalite dei prezzi che potrebbero minacciare la tua strategia ribassista ed erodere il tuo capitale.

Ordini di stop loss e take profit cosa sono

Mentre gli ordini di stop e limite sono considerati ordini di apertura, stop loss e take profit sono invece ordini di chiusura di posizioni aperte.

Imposterai il take profit su una posizione aperta per chiuderla ad un livello predefinito che si presenta più favorevole rispetto al prezzo di mercato corrente. Obiettivo del take profit è quello di chiudere la posizione ad un livello che rappresenta il migliore scenario di mercato. Ovviamente c’è una logica in tutto questo ed è quella di consentirti di avere il massimo profitto possibile.

Gli ordini di stop loss, invece, vengono impostati impostati su una posizione aperta per procedere con la sua chiusura ad un livello predefinito che è il meno favorevole rispetto al prezzo di mercato corrente. Usando gli ordini di stop loss limiti le possibili perdite su una operazione. In altre parole gli ordini di stop loss ti proteggono dal rischio di rimediare perdite talmente forti da mettere in pericolo il tuo capitale.

Ordini di stop loss e take profit come funzionano

Per capire il funzionamento degli ordini di stop loss e take profit non c'è nulla di meglio che un esempio. Ti suggerisco non solo di seguire questo esempio ma anche di esercitarti ad usare gli ordini di stop loss e take profit in modalità demo scegliendo un broker sicuro e affidabile come ad esempio eToro.

Per avere la tua demo eToro non devi far altro che cliccare sul link sotto riportato. Avrai subito 100.000 euro che potrai investire su qualsiasi mercato per imparare ad usare gli ordini stop loss e take profit.

Demo gratuita eToro con 100.000 euro>>> clicca qui

Appena attivato il conto demo, potrai leggere questi esempi con un'ottica completamente diversa. L'esempio riguarda le azioni, ma ricorda che gli ordini di stop loss e take profit possono essere usati per fare trading su qualsiasi asset.

Stop loss, Take Profit e Trailing Stop loss con IQ Option

IQ Option è un broker che consente la possibilità di inserire take profit e stop loss per aiutare i trader nella loro operatività. Infatti inserire questi parametri è molto importante soprattutto per chi non ha la possibilità di essere davanti al computer o al telefono tutto il tempo e vivere con più tranquillità le proprire negoziazioni.

Inoltre IQ Option permette l’utilizzo del trailing stop loss, una funzione molto interessante, che molti trader apprezzano.

Che cos’è il trailing stop loss? Esso ti consente di spostare lo stop loss se l’andamento dei prezzi è quello da te sperato. Per essere più precisi:

In caso di posizione long : lo stop loss si sposta verso l’alto mano mano che l’andamento dei prezzi è al rialzo;

: lo stop loss si sposta verso l’alto mano mano che l’andamento dei prezzi è al rialzo; In caso di posizione short: lo stop loss si sposta verso il basso mano mano che l’andamento dei prezzi è al ribasso.

In questo modo non dovrete spostare automaticamente il vostro stop loss, ma lo farà la piattaforma di IQ Option per voi. Se poi i prezzi virano in una direzione a te avversa e raggiungono lo stop loss spostato (trailing stop loss) la posizione si chiude automaticamente, come avviene esattamente in ogni altro stop loss.

VAI SU IQ Option e APRI UNA DEMO GRATUITA >>

Take profit esempio

L’ordine di take profit viene attivato in modo automatico nel momento in cui il valore di un asset raggiunge un livello predefinito. Ammettendo che l’azione sia prezzata a 100 euro e che il prezzo stia crescendo, potresti ipotzzare che il titolo possa raggiungere quota 110 euro, il livello massimo. A questo livello puoi inserire il tuo ordine di take profit. Viceversa se il prezzo cala e ritieni che il massimo profitto con un ordine di vendita sia a 80 euro, è a questo livello che inserirai il take profit.

Stop loss esempio

Il funzionamento dello stop loss è molto simile. Ricorrerai ad ordini di questo tipo per chiudere automaticamente una posizione nel momento in cui essa dovesse raggiungere un certo livello. Quindi se l’azione dell’esempio è prezzata a 100, potresti posizionare uno stop loss a 75 euro, per far si che, al raggiungimento di questo livello, si attivi subito un ordine automatico di vendita per i CFD in tuo possesso.

Attenzione perchè lo stop loss non ti salva da una perdita ma dal rischio che la tua perdita possa trasformarsi in un disastro. Nell’esempio appena fatto, avresti comunque rimediato una perdita del 25 per cento.

Ovviamente, come nel caso dei take profit, anche gli stop loss possono riguardare le posizioni short.

