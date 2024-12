Previsioni condizionate dal Dollaro forte e da dazi per i mercati emergenti 2025 - BorsaInside

Cosa attendersi dai mercati emergenti nel 2025? Ci sarà una ripresa del settore oppure resteranno in ombra? Come avviene sempre quando si è avviati alla fine di un anno, l’interesse degli investitori è già rivolto a quello successivo. Questa tendenza è ancora più forte se l’anno che si sta avviando alla conclusione non è stato brillante anzi ha decisamente deluso le attese. I mercati emergenti nel 2024 hanno sottoperformato quelli tradizionali allungando ancora di più la striscia negativa che oramai dura da tempo. Facendo due conti si può notare come sono oramai quattro anni di performance fiacche per gli emergenti.

I numeri non lasciano spazio a dubbi: gli emergenti hanno registrato nell’ultimo quadriennio una prestazione positiva di appena il 4 per cento contro il 15 per cento delle azioni americane e il 12 per cento di quelle globali. L’andamento “modesto” dell’indice degli emergenti è da imputare a poche pesantissime variabili: il crollo del settore immobiliare cinese e l’aumento del peso dello Stato cinesi un pò in tutti i comparti dell’economia. In pratica se gli emergenti negli ultimi quattro anni hanno performato male, la responsabilità è dell’economia che più di tutte le altre ha contribuito al successo di questi mercati: quella cinese.

Questa la situazione che il 2024 lascerà in eredità al 2025. Il quadro tracciato deve essere il punto di partenza per tutte le strategie di trading online sugli asset emergenti per il prossimo anno. Quando usiamo questa denominazione ci riferimento a singole azioni, indici di borsa ma anche coppie valutarie e Etf: tutte asset class su cui si può speculare da una sola piattaforma grazie a strumenti derivati come i CFD e broker dagli spread molto bassi come FP Markets.

Investire sui mercati emergenti nel 2025? Ecco le previsioni

Come messo in evidenza da Carlo Benetti, Market Specialist di GAM (Italia) SGR, i mercati emergenti sono sostenuti dal alcuni fattori storici che prescindono da quella che è performance nei vari anni. La popolazione più giovane rispetto al mondo occidentale, l’aumento della classe media, l’incremento costante della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la crescente urbanizzazione sono tutti fattori destinati a pesare almeno nel lungo termine.

Ma ci sono anche altri elementi più contingenti che inducono ad accendere un faro su questo settore a partire dal miglioramento della qualità delle economie emergenti è migliorata. Attualmente ben dieci tra i più grandi paesi emergenti sono investment grade mentre 20 anni fa a potersi fregiare di questo titolo erano solo in 4.

Per quello che invece riguarda le valutazioni, i prezzi degli emergenti stanno palesemente scontando il rallentamento della Cina e l’imminente introduzione di dazi da parte della prossima amministrazione Trump. In questo contesto le azioni degli emergenti sono a sconto del 40 per cento rispetto a quelle dei paesi industrializzati.

Più nel dettaglio, il rapporto prezzo/utile a 12 mesi è pari a 12,6x per l’indice MSCI dei mercati emergenti, mentre quello dell’S&P 500 è pari a 21,2x. Inoltre i tassi di interesse reali dovrebbero sostenere le valute dei paesi emergenti e quindi anche i titoli azionari per il classico effetto transativo che scatta in questi casi. Giusto per avere un’idea attualmente i tassi reali in Brasile sono in area 7,6 per cento e nella RSA sono attorno al 6,2 per cento.

Super Dollaro potrebbe schiacciare le valute emergenti

Il miglioramento delle prestazioni dei paesi emergenti potrebbe arrivare anche dai grandi cambiamenti strutturali che si prospettano in alcune delle più importanti economie di quest’area geografica. India, Messico e Brasile sono oggettivamente pronte a sfruttare il peggioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina. In passato il rischio di una guerra commerciale ha sempre spinto gli investitori verso le economie industrializzate e soprattutto verso la liquidità a discapito proprio degli emergenti.

Ora, con l’affermazione di Trump, c’è il rischio che le promesse politiche inflazionistiche possano spingere in alto il valore del Dollaro Usa. I dazi dell’amministrazione Usa, inoltre, spingerebbero verso il basso le valute emergenti.

Attenzione però a non fasciarsi la testa perchè secondo Benetti, in realtà, l’impatto di Super Dollaro e l’introduzione di pesanti dazi da parte degli Usa, sarebbero già incorporati nelle valutazioni a sconto degli emergenti. Inoltre non è detto che la stessa Cina non scenda in campo con misure di stimolo proprio per contrastare la maggiore aggressività degli Usa e ciò andrebbe a contenere la spinta del Dollaro.

Se si dovesse verificare un’evoluzione di questo tipo alla gli emergenti potrebbero tornare a registrare performance interessanti. In caso contrario sarebbero destinati a subire la forza del Dollaro.

Una cosa è certa. A differenza degli ultimi anni, adesso sui mercati emergenti si prospetta un periodo più dinamico. Una situazione che i trader possono cavalcare investendo con broker che hanno copertura su più asset class. FP Markets è la piattaforma ideale perchè non solo consente di fare trading CFD su tantissimi mercati diversi ma permette anche di farlo in modo rapido (l’esecuzione degli ordini è tra le più veloci in assoluto) e con il vantaggio di spread molto bassi. Con FP Markets, inoltre, si può scegliere se usare piattaforme esterne come la MT4 o la MT5 oppure la proprietaria cTrader. Tutte sempre testabili dal conto demo gratuito.

