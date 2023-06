Forex Trading su valute esotiche: come tradare peso (MNX), real (BRL) e rand (ZAR) con FP Markets

Sei interessato a fare trading sulle valute esotiche ma non mai trovato un broker che ti offrisse la massima libertà possibile consentendoti di speculare sul peso messicano, sul real brasiliano e sul rand sudafricano contro il Dollaro? Da oggi hai risolto i nuovi problemi perchè uno dei broker in assoluto più affidabili quando si parla di Forex CFD ha recentemente ampliato la sua offerta di coppie puntando proprio sulle valute più esotiche. Stiamo parlando di FP Markets che ha ampliato la sua offerta sui mercati emergenti aggiungendo proprio il peso messicano (MXN), il real brasiliano (BRL) e il rand sudafricano (ZAR).

Grazie a questa mossa, i cross ora disponibili sulle piattaforme FP Markets diventano ora 70. Tutti i migliori broker CFD includono le coppie forex più importanti ma solo quelli specializzati sul mercato dei cambi, come FP Markets, offrono un ventaglio così ampio di soluzioni per investire.

Soprattutto introducendo la possibilità di fare trading con i CFD sul peso messicano (MXN) contro il Dollaro Usa, sul real brasiliano (BRL) contro il Dollaro Usa e sul Rand sudafricano (ZAR) sempre contro il dollaro USA, FP Markets ha mostrato di essere perfettamente in grado di interpretare le nuove esigenze dei trader. Per chi è pratico dei mercati valutari, infatti, non è un mistero che l’appeal delle valute esotiche sia in costante aumento.

Più generale è stata la continua crescita del mercato dei cambi ad aver innescato un aumento della domanda da parte dei clienti i quali chiedono anche maggiore possibilità di scelta e più flessibilità.

Proprio in risposta a questo trend, FP Markets ha deciso di ampliare la sua offerta di coppie di valute esotiche.

Con l’incremento delle coppie disponibili per il trading su FP Markets, si rafforza la già ampia gamma di prodotti CFD presenti negli scaffali del broker. L’elenco è lunghissimo e comprende materie prime, azioni,

indici, valute digitali, obbligazioni ed ETF. Su tutti questi asset è possibile investire da una sola piattaforma a condizioni molto vantaggiose.

Per provare a fare trading con i CFD suoi nuovi cross valutari esotici senza correre il rischio di perdere soldi reali è sufficiente aprire un conto demo con FP Markets. La procedura di registrazione è molto semplice e dà diritto ad avere un conto simulato illimitato da usare proprio per la pratica.

–REGISTRATI GRATIS SU FP MARKETS PER AVERE LA DEMO ILLIMITATA>>

L’account dimostrativo ha una durata di 30 giorni dall’apertura. Questo però non significa che una volta scaduto il mese si sia costretti a passare al conto reale. Infatti si può tranquillamente aprire un nuovo conto demo nel momento in cui il primo fosse scaduto e ci dovesse essere ancora la necessità di esercitarsi.

Nuove valute esotiche su FP Markets: il commento del CEO

Il CEO di FP Markets Craig Allison ha affermato che il lancio di una serie di valute aggiuntive fa parte di un piano più ampio sforzo di FP Markets che ha come obiettivo finale lo sviluppo della sua offerta Forex in modo tale da offrire una maggiore diversità durante il trading online sul mercato dei cambi. Su FP Markets, ha aggiunto il manager, oltre alla vasta gamma di coppie di valute disponibili, i traders possono ora ottenere esposizione a MXN, BRL e ZAR come valute di base rispetto all’USD. Grazie a questa decisione il broker è riuscito ad aprire le porte a tutti coloro i quali cercano di diversificare i propri portafogli capitalizzando le sempre più evidenti potenzialità di crescita dei mercati emergenti.

Perchè fare trading sulle valute esotiche con FP Markets

Sicuramente qualcuno dopo essere arrivato a questo punto, potrebbe chiedersi perchè usare FP Markets per investire sulle coppie esotiche con il FX CFD Trading. Un primo motivo riguarda i costi: gli spread che vengono applicati da questo broker sono ultra-bassi. Si parte, infatti, da 0.0 PIP che è il massimo del vantaggio.

Non solo ma anche l’esecuzione degli ordini è molto rapida grazie a duna struttura server NY4 (in particolare il tempo medio di esecuzione dell’ordine tra la ricezione, l’elaborazione e la conferma dell’operazione da parte del broker è in media inferiore a 40 millisecondi!). E per finire, con FP Markets si può approfittare di una liquidità di alto livello.

Non basta? E allora ecco altri 5 punti di forza:

Regolamentato CySEC

Fondi dei clienti segregati

Assistenza clienti multilingue 24/7^

Spread costantemente più stretti

Account manager personali

gli indicatori tecnici e i grafici

Server VPS per Forex Trading

Tutto questo si può provare con il conto demo gratuito rinnovabile ogni 30 giorni.

–>>> CLICCA QUI PER APRIRE UN CONTO DEMO GRATUITO CON FP MARKETS (SITO UFFICIALE) <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!