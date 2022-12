VPS per il forex trading automatizzato: come funziona e come averlo

Fare trading automatizzato 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana potrebbe essere molto interessante per chi non vuole perdere neppure un’occasione di investimento. In effetti l’appeal del trading automatizzato è in costante aumento. Ancor più del trading manuale, quello automatizzato richiede però una serie di strumenti suppletivi in modo tale da rispondere alle crescenti esigenze in tal senso formulate dagli investitori.

Molti broker, anche a causa dell’alto profilo tecnologico necessario per implementare soluzioni di trading automatizzato, hanno preferito lasciar perdere questo settore limitandosi ad un’offerta piuttosto basica. Ci sono però dei broker che invece hanno puntato tantissimo sulle soluzioni per un trading automatizzato completo e all’avanguardia.

Attenzione perchè ci riferiamo a broker seri e non ai tantissimi siti facilmente rintracciabili sui social che prometto la più vasta esperienza di trading automatico ma che alla fine vendono solo algoritmi datati che sicuramente non rappresentano un valore aggiunto per chi li compra (quando non sono delle vere e proprie truffe).

Un broker che ha puntato tantissimo sul trading automatizzato e FP Markets (qui trovi la recensione della piattaforma).

In questo post analizzeremo quello che è il punto di forza del trading automatizzato disponibile su FP Markets: il Forex VPS. Vediamo quindi di cosa si tratta e perchè potrebbe essere molto conveniente ricorrere a questo strumento.

Forex VPS FP Markets: cosa è

VPS è un acronimo che sta per Virtual Private Server. Si tratta di una tipologia di server 100% sicura sulla quale è possibile eseguire strategie di trading automatizzate sempre ma soprattutto con la connettività più rapida possibile. Grazie a Forex VPS di FP Markets sia le notti che le domeniche o i giorni festivi non sono più un limite alla propria attività di trading.

Tre sono i punti di forza del Forex VPS di FP Markets. Prima di esaminarli, invitiamo i nostri lettori a considerare la possibilità di aprire un conto demo con questo broker in modo tale da toccare con mano (e senza correre il rischio di perdere soldi reali) tutti i vantaggi della piattaforma.

SCOPRI FOREX VPS SU FPMARKETS E ACCESSI AL TRADING AUTOMATIZZATO

Perchè scegliere un VPS per fare forex trading?

Lo abbiamo accennato in precedenza ma adesso è il momento di scendere più nel dettaglio: per quale motivo di dovrebbe usare un Virtual Private Server per fare trading automatizzato?

Le ragioni (e i vantaggi) sono essenzialmente tre:

Solidità: eventuali arresti anomali dei server o problemi di connessione a internet non sono più un problema scegliendo un VPS. Per garantire la massima solidità della rete, FP Markets ha stretto un accordo con Liquidity Connect grazie al quale fornisce una soluzione personalizzata a bassissima latenza in moda tale da minimizzare lo slippage. Scegliendo il piano VPS FP Markets è possibile garantirsi un’esecuzione delle operazioni in un arco di millisecondi.

Tutto il trading automatizzato: grazie all’hosting VPS (Virtual Private Server) di FP Markets, disponibile sia per MT4 che per MT5, è possibile strategie algoritmiche automatizzate comprese quelle con EA (expert advisor). Questioni legate al downtime non rappresentano più un problema.

Tecnologia hardware potentissima: il VPS di FP Markets include una tecnologia hardware molto avanzata grazie alla quale si possono superare i costi e la complessità delle soluzioni di aggregazione delle operazioni. Tutta l’infrastruttura portate è ospitata dal Data Centre di New York di Equinix.

SFRUTTA LE SOLUZIONI FOREX VPS DI FPMARKETS

Caratteristiche principali del servizio VPS Forex su MT4 E MT5

Precedentemente abbiamo fatto riferimento al fatto che hosting VPS di FP Markets è disponibile sia per la piattaforma MT4 che la MT5 ossia le due piattaforme trading non proprietarie dei broker che sono in assoluto tra le più usate al mondo.

I vantaggi del forex VPS su Metatrader 4 e MetaTrader 5 sono sei:

massima protezione contro blackout e problemi di rete

bassa latenza di esecuzione

tecnologia top

sistema VPS con buon rapporto qualità/prezzo

Operazioni di trading 24/5, anche quando si è in modalità offline

Tutti gli Expert Advisor (EA) sono supportati

Come richiedere i servizi VPS a FP Markets

A questo punto possiamo passare alla parte più pratica di questa guida. Cosa deve fare chi è interessato ad avere per VPS Forex per fare trading automatizzato con il broker FP Markets? In realtà non c’è una risposta univoca ma ci sono varie situazioni diverse da analizzare.

Chi ha un volume di scambi mensile di oltre 10 lotti di Forex e metalli su un conto di trading Standard, o più di 20 lotti sul conto Raw, è il più avvantaggiato poichè sarà lo stesso broker FP Markets a coprire la quota di abbonamento con provider VPS forex dedicato.

Chi invece ancora non è cliente di FP Markets, può avere un piano VPS per se a fronte di un deposito minimo di 1000 dollari.

APRI UN CONTO FP MARKETS ED EFFETTUA UN DEPOSITO DI 1000 DOLLARI

Successivamente sarà sempre FP Markets a coprire le spese mensili se i volumi di trading citati in precedenza sono soddisfatti.

In un caso e nell’altro, per richiedere il servizio VPS è necessario parlare con il team dell’assistenza clienti che è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

Una volta richiesto il VPS, il servizio di assistenza di FP Markets in realtà prosegue. Infatti è possibile avere aiuto per installare Expert Advisor, gli strumenti di terze parti ma anche per risolvere eventuali problemi riscontrati.

Forex VPS FP Markets opinioni finali

Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Il VPS Forex di FP Markets presenta degli indiscutibili punti di forza a partire dalla possibilità di essere sempre attivo e quindi di non perdere alcuna occasione di trading. Non sarà più necessario preoccuparsi di black-out improvvisi o di problemi di connessione ad Internet grazie a questa tecnologia che offre un’esperienza di trading continua e senza interruzioni.

Ovviamente l’accesso è da remoto e quindi si può monitorare tutto anche da mobile. Ci sono poi altri due vantaggi pratici alla luce della nostra opinione positiva. La riduzione della bolletta energetica e la bassa latenza. Per quello che riguarda il primo punto si possono spegnere tutti i dispositivi se essi non utilizzati. In questo modo le strategie di trading saranno eseguite in modo accurato. Per quello che invece riguarda la bassa latenza, essendo la VPS in un data centre professionale la velocità è decisamente più alta rispetto alla normale connessione Internet domestica.

APRI UN CONTO FP MARKETS E SCOPRI I SERVIZIO VPS FOREX

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!