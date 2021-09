eToro lancia DeFi Portfolio per investire sulla finanza decentralizzata

Novità dal mondo delle criptovalute: arriva il portfolio eToro per investire su tutto il settore della finanza decentralizzata

Chi segue con una certa regolarità Borsa Inside a perfettamente (anche perchà noi della redazione non ne abbiamo mai fatto mistero) che uno dei broker online che spesso suggeriamo nei nostri articoli è eToro (qui il sito ufficiale). Ovviamente forniamo sempre alternative valide e di pari valore a questo broker ma riconosciamo che piattaforma di trading online eToro sia una delle più conosciute, e anche tecnologicamente più avanzate, del momento. Il successo di eToro è frutto della sua capacità di innovarsi continuamente.

Se all'inizio eToro era conosciuto soprattutto per il social trading, e quindi per la possibilità di copiare i traders più bravi, più recentemente eToro ha fatto parlare di sè per il lancio di numerosi portafogli tematici denominati copy-portfoglio eToro (qui la guida completa).

Proprio in questi giorni ha annunciato un'importante arrivi nella scuderia dei porfoglio a disposizione dei propri utenti: il DeFi Portfolio. Si tratta di uno strumento che permette di investire all’interno del sistema della Finanza Decentralizzata. Come abbiamo detto pocanzi, eToro ha successo perchè è capace di innovarsi sempre. Il lancio di questo nuovo portfolio nè è la dimostrazione. La finanza decentralizzata, infatti, non solo è un tema di attualità ma una delle ultime tendenze tra chi decide si investire in criptovalute.

L'offerta trading di eToro sugli asset digitali è sempre stata all'avanguardia. Il broker israeliano, infatti, oltre che offrire il servizio di CFD Trading su tantissime coppie di criptovalute, permette anche di comprare Bitcoin e gli altri crypto-asset essendo un exchange.

L'esperienza di trading sulle criptovalute che si può fare con eToro (qui la pagina ufficiale) con il lancio del portfoglio DeFi sulla finanza decentralizzata diventa adesso ancora più completa.

Cos’è la DeFi (finanza decentralizzata)

L’acronimo non è altro che la sigla per Finanza decentralizzata, una "corrente" che si pone l’obiettivo di eliminare il più possibile gli intermediari oggi presenti nella finanza tradizionale. Come? Inserendo una serie di servizi all’interno di una blockchain ossia di rete informatica che si basa su nodi, in modo tale da aggironare in maniera sicura un registro di dati e informazioni. Il concetto di finanza decentralizzata è strettamente legato allo sviluppo tecnologico e da ciò nè consegue che tutto il settore è in continua evoluzione.

Grazie proprio all'evoluzione tecologia, la DeFi cerca di decentralizzare (da qui il nome) settori sempre più grandi della finanza stessa. L’esempio più comune, al momento, sono le transizioni, con le criptovalute.

Per riuscire in questo intento la DeFi utilizza quelli che tecnicamente si chiamano smart contracts, ovvero contratti intelligenti che utilizzano frammenti di codice grazie ai quali è possibile ottenere l'esecuzione di trasferimenti e accordi sempre attraverso la blockchain.

La grande novità degli smart contracts basati su DeFi è appunto questa: non solo non è più necessaria l’approvazione esterna da parte di un’autorità centrale ma non è neppure richeisto l'appoggio a intermediari finanziari come broker o banche. Completa autonomia (anzi decentralizzazione) ma al tempo stesso rapidità di esecuzione della operazioni. Grazie alla DeFi, infatti, le transazioni sono rapide e sicure.

Il portfolio DeFi di eToro

Alla luce dell forte crsecita dell'interesse nei confronti della finanza decentralizzata, eToro ha deciso di lanciare un portafoglio dedicato appunto a questa tematica. Attualmente sono 11 i crypto-asset che fanno parte del nuovo copy-porfoglio eToro destinato, secondo noi, ad avere molto successo soprattutto tra gli appassionati di criptovalute. Gli 11 asset che compongono il portafoglio tematico sono:

Ether (ETH)

Chainlink (LINK)

Uniswap (UNI)

Aave (AAVE)

Compound (COMP)

Decentraland (MANA)

Polygon (MATIC)

Yearn.finance (YFI)

Algorand (ALGO)

Basic Attention Token (BAT)

Maker (MKR)

Per investire sul Copy-Portfolio DeFi di eToro è sufficiente attivare un conto demo con il broker. Per farlo vanno inseriti pochissimi dati personali. L'account gratuito viene immediatamente generato e, da quel momento, è possibile subito fare pratica con i 100 mila euro virtuali. Per attivare la demo eToro non c'è bisogno di lasciare il sito ma è sufficiente seguire il link in basso.

In merito al lancio del nuovo portfolio, Dani Brinker, head of portfolio investments di eToro, ha ricordato che DeFi è una delle innovazioni più discusse nel ramo della finanza. La finanza decentralizzata, ha aggiunto il manager, presenta una forte dinamicità per quanto riguarda progetti e cripto-asset. "Per coloro che non riescono a cercare il whitepaper di ogni singolo asset" tutto questo può sembrare "un campo minato". Per questo motivo eToro ha deciso di farsi carico della selezione dei singoli crypto-asset che hanno implicazioni e correlazioni con la finanza decentralizzata. "I nostri utenti" - ha concluso il manager "possono quindi esporsi sul mercato e diversificare il rischio su un’ampia gamma di cripto"

Il portfolio DeFi di eToro diventa così un modo per investire sulla stessa tendenza della finanza decentralizzata andando oltre il singolo asset.