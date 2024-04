Bitpanda è prima di tutto un exchange di criptovalute, ma offre anche altri servizi tra cui quello di broker online, per gli utenti interessati al trading su crypto e non solo, oppure servizi di pagamento e di risparmio, nonché la possibilità di comprare alcune materie prime, per la precisione parliamo di metalli quali oro, argento, platino e palladio.

Cos’è Bitpanda

Bitpanda quindi è sia un exchange che un broker online. Offre due piattaforme per comprare, vendere e scambiare oltre 350 criptovalute, ma anche valute fiat quali euro, dollaro e sterlina.

Possiamo dire che Bitpanda offre un pacchetto completo che comprende vari servizi che permettono di operare in diversi mercati finanziari. Si rivolge quindi a chi è interessato al trading su derivati, ma anche a chi vuole comprare asset digitali, nonché a coloro che vogliono investire in materie prime.

Ma presentiamo questa piattaforma cominciando dalle sue origini. Bitpanda ha la sua sede principale a Vienna, è stato fondato da Eric Demuth, Paul Klanscheck e Christian Trummer nel 2014. Ad oggi conta oltre 2 milioni di utenti e più di 330 dipendenti di 44 diverse nazionalità.

Sotto il profilo regolamentare, Bitpanda GmbH è un fornitore di servizi di risorse digitali registrato presso l’autorità austriaca dei mercati finanziari (FMA) ai sensi della FM-GwG e in Francia presso l’Autorité del marchés financiers (AMF) ai sensi della legge PACTE. La società dell’exchange Bitpanda ha inoltre ottenuto una licenza di servizi di pagamento PSD2.

Le due piattaforme di Bitpanda

Le funzionalità per il trading offerte da Bitpanda, che permettono di comprare e scambiare criptovalute ma anche valute tradizionali, sono disponibili attraverso due differenti piattaforme:

Bitpanda : la piattaforma basic di Bitpanda, che si rivolge ai nuovi utenti e a coloro che non hanno bisogno di strumenti di trading avanzati

: la piattaforma basic di Bitpanda, che si rivolge ai nuovi utenti e a coloro che non hanno bisogno di strumenti di trading avanzati Bitpanda Pro: questa seconda piattaforma, che si rivolge ai trader più esperti, è stata in seguito ribrendizzata come One Trading. È indirizzata ai professionisti e alle aziende che intendono scambiare e collegare i bot d trading alle API di Bitpanda.

Vale la pena sottolineare anche che ad entrambe le piattaforme che abbiamo brevemente presentato si accede con le stesse credenziali, che sono i dati di accesso che l’utente utilizza per effettuare l’accesso al proprio account, tanto da pc quanto dalla app per dispositivi mobili.

I servizi offerti da Bitpanda

Abbiamo già accennato al fatto che attraverso Bitpanda è possibile accedere a diversi strumenti finanziari, quindi esiste la possibilità di fare trading su criptovalute, di comprare asset digitali, ma anche metalli e valute fiat, nonché di accedere ad altri servizi.

Vediamo allora quali sono, esattamente, i servizi offerti dalle piattaforme di Bitpanda:

Bitpanda Swap

Cominciamo da Bitpanda Swap, il servizio che consente di scambiare in modo istantaneo risorse digitali con altre risorse digitali. Si tratta di un servizio per utilizzare il quale occorre non solo avere un account verificato con Bitpanda, ma disporre al tempo stesso di un wallet.

Bitpanda Savings

Con Bitpanda Savings gli utenti hanno accesso a un piano di risparmio che consente di comprare criptovalute in modo ricorrente. Si tratta di un sistema che facilita l’acquisto ricorrente di asset digitali, indici crypto e azioni, senza la necessità di effettuare ciascun acquisto singolarmente.

Con Bitpanda Savings è quindi possibile programmare l’azione che si intende compiere, selezionando il momento e la data desiderati, per effettuare l’acquisto di un determinato asset. Di tutto il resto si occuperà il software di Bitpanda.

Per fare ciò è necessario prima di tutto configurare il piano di risparmio che desideri, infatti esistono diversi piani personalizzati, che si adattano alle esigenze di ciascun trader. Dopodiché gli acquisti avverranno in modo automatico, periodicamente, come programmato dall’utente.

Bitpanda Metals

Come accennato in apertura, con Bitpanda esiste anche la possibilità di comprare metalli quali: oro, argento, platino e palladio. In questo caso non stiamo parlando di trading CFD, ma dell’acquisto del metallo per detenere l’asset vero e proprio.

Comprando metalli con Bitpanda l’utente entra in possesso dei relativi lingotti, i quali sono depositati in un caveau svizzero, in un deposito duty-free che permette di non pagare l’Iva in caso di possesso.

Ci saranno tuttavia altri costi a carico dell’utente, che sono legati alle spese di custodia. Questi costi vengono pagati dall’utente attraverso le commissioni di Bitpanda addebitate al momento dell’acquisto e della vendita di nuovi metalli. Non vi è però alcun sovrapprezzo per i primi 20g di oro, palladio e platino, e per i primi 200g di argento.

Bitpanda Card

Aprendo un conto con Bitpanda hai la possibilità di ottenere la carta di pagamento della piattaforma. Si tratta della Bitpanda Card, che opera su circuito Visa, e che ti permette di effettuare acquisti in tutto il mondo e naturalmente online.

Con la Bitpanda Card puoi infatti effettuare pagamenti in qualsiasi esercizio commerciale, online e fisico, che accetta come metodo di pagamento le carte appartenenti al circuito Visa.

Tra i vantaggi cui si accede quando si richiede la Bitpanda Card poi annoveriamo anche il servizio cashback, che prevede il rimborso su una quota delle spese sostenute pagando, via POS oppure online, con asset quali criptovalute e metalli. La percentuale del cashback poi varia in base al livello BEST VIP dell’intestatario della Bitpanda Card.

Bitpanda Crypto Index

Il crypto Index è un servizio che non tutte le piattaforme che operano in questo mercato offrono. Con Bitpanda Crypto Index gli utenti hanno la possibilità di operare nel trading di un indice di criptovalute, selezionando tra un numero di pacchetti limitato ad alcune soltanto delle crypto più importanti.

Bitpanda Crypto Index nasce dalla consapevolezza che tener traccia dell’evoluzione del mercato delle criptovalute può essere difficile e richiedere molto tempo. Invece se decidi di investire con Bitpanda Crypto Index hai la possibiltà di costruire un portafoglio di criptovalute diversificato in modo più semplice e veloce.

Oltre ad essere estremamente comodo, gli indici di Bitpanda mantengono l’investimento adattandosi automaticamente ai cambiamenti del mercato, grazie al partner MarketVector Indexes.

Diversifica il tuo portafoglio crypto: investi automaticamente in piccole fette dell’intero mercato delle criptovalute e riduci la tua esposizione alla volatilità di mercato.

L’indice viene riequilibrato mensilmente: non occorre mai scegliere singoli “vincitori” o preoccuparsi di perdersi la prossima grande opportunità.

Completamente garantito da asset: gli asset sottostanti gli indici di Bitpanda sono acquistati direttamente dalla piattaforma e conservati in sicurezza in cold storage per garantire una sicurezza extra.

Assumi il pieno controllo: gli indici si comportano come qualsiasi altro asset digitale su Bitpanda: compra, vendi o scambia tutti gli asset nel tuo portafoglio di Indici Criptovalute in pochi secondi.

Attraverso Bitpanda Crypto Index hai poi un ulteriore vantaggio: la riallocazione dell’indice infatti viene conteggiata come trade per le ricompense BEST, soprattutto nell’ultima settimana del mese, permettendoti di ottenere ricompense migliori.

Bitpanda Pay

La funzionalità per i pagamenti veloci di Bitpanda si chiama Bitpanda Pay, e permette di inviare denaro verso qualsiasi conto corrente con IBAN di un Paese membro Ue. Inoltre Bitpanda Pay ti dà la possibilità di pagare online le fatture.

Bitpanda Cash Plus

Veniamo ora al servizio Bitpanda Cash Plus, che offre agli utenti l’opportunità di far crescere il proprio conto grazie ai migliori rendimenti di mercato disponibili.

Ma cerchiamo di capire come funziona esattamente e come si fa per attivarlo. Anzi, iniziamo proprio dalla fase di attivazione, che può essere completata in poco tempo seguendo questi semplici step:

Lancia l’app Bitpanda ed effettua l’accesso al tuo account

Seleziona il portagoglio in Eur, Gbp o Usd e clicca sul pulsante di attivazione con la dicitura “Unisciti a Cash Plus”

Completa un breve test di idoneità che serve ad accertare una partecipazione sicura da parte degli utenti

Accetta il contratto derivato cliccando su “Attiva”.

Una volta terminata questa procedura sei pronto a depositare i tuoi fondi in valuta fiat e a usare il tuo saldo in contati per cominciare a farlo fruttare. Il processo di accumulo degli interessi inoltre viene semplificato da Bitpanda, con l’aggiunta dei nuovi fondi in modo automatico al saldo Cash Plus ogni giorno lavorativo, sulla base della tabella oraria che trovi sulla piattaforma.

Bitpanda Ecosystem Token (BEST)

Anche Bitpanda, come gli altri più grandi exchange crypto, possiede un suo token, e in questo caso si chiama BEST (Bitpanda Ecosystem Token). Si tratta del token di riferimento di Bitpanda, e ti permette di accedere ad alcuni interessanti vantaggi aggiuntivi.

Prima di tutto, attraverso i token di Bitpanda gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 25% tutte le volte che pagano i sovrappressi sulle piattaforme di trading di Bitpanda.

In altre parole, come accade con altri grandi exchange, anche nel caso di Bitpanda ci sono delle commissioni da pagare per le transazioni che vengono effettuate, e sebbene si tratti di commissioni piuttosto basse, esiste la possibilità di ridurle ulteriormente proprio grazie ai token BEST.

Per fare un esempio, se usi come sistema di pagamento SOFORT o carta di credito su Bitpanda, hai minori commissioni di deposito. Ma non è tutto, se sul conto hai oltre 5.000 BEST, diventi un BEST Vip, e questo di permette di aderire alle votazioni su alcune decisioni strategiche per la piattaforma.

Diventando invece BEST Vip di livello 2 e 3 hai la possibilità di beneficiare di una riduzione di un 20% aggiuntivo delle commissioni di deposito tutte le volte che usi carte di credito e di un 25% aggiuntvo quando paghi con SOFORT.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

