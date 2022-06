Bitcoin Trader truffa o funziona? Cosa è, opinioni e recensione 2022

Bitcoin Trader è una truffa? Molti trader si pongono questa domanda quando si trovano dinanzi a questo operatore sul cui conto circolano voci molto contrastanti anche se prevalentemente negative. Tanti si chiedono anche se Bitcoin Trader funziona davvero oppure se sia sia solo uno strumento per raggirare ignari investitori che sono alla ricerca di modi sicuri per investire in criptovalute.

Le due domande: Bitcoin Trader è una truffa? e Bitcoin Trader funziona davvero? sono profondamente legate tra loro e dimostrano la necessità di essere molto chiari su questa questione. In questa guida, quindi, verificheremo se Bitcoin Trader sia una truffa oppure no. Lo faremo oltre ogni ragionevole dubbio nel nome del rispetto verso i nostri lettori. È logico che per rispondere a questa domanda-base sia necessario guardare alle fondamenta della questione. E quindi: cosa è Bitcoin Trader?

Prima di passare alla recensione Bitcoin Trader ricordiamo un aspetto che a noi di Borsainside preme molto: per comprare Bitcoin è sempre meglio usare i migliori broker regolamentati. Solo questi, infatti, sono affidabili e sicuri. Solo in questo modo tutte le incertezze e le paure sul rischio di incappare in una truffa potranno essere scacciati. Solo i broker autorizzati a offrire servizi di trading non sono delle truffe! Un esempio di broker sicuro, affidabile e NON truffa è per esempio eToro, dove puoi comprare criptovalute e trasferirle nel tuo eToro wallet!

Prima di scendere nel dettaglio una precisazione in merito al metodo: abbiamo verificato che sul web ci sono tantissime opinioni su Bitcoin Trader. I giudizi e i commenti sono praticamente di ogni tipo. Essendo questa guida analitica, quelle qui presenti non sono semplici opinioni ma sono invece dati di fatto ben precisi. Crediamo che solo adottando questo approccio sia possibile elaborare una recensione su Bitcoin Trader oggettiva e razionale.

Cos’è Bitcoin Trader?

Ogni qual volta ci sono delle novità, le domande che sorgono sono più o meno sempre le stesse. Cos’è Bitcoin Trader ci hanno chiesto molti nostri lettori. In pratica queste due parole fanno riferimento ad un sito che noi stessi abbiamo consultato. Non ce la sentiamo di parlare di broker, cosa che invece sono i tanti intermediari autorizzati che consentono di fare trading online sulle criptovalute. Piuttosto Bitcoin Trader è un software che il cliente dovrebbe scaricare sul suo pc. Secondo i promotori di tale strumento, grazie a questo software è possibile fare trading sul Bitcoin con un margine di rischio bassissimo. La prima stranezza è proprio su questo punto.

Il margine di rischio nel trading online è sempre molto alto (anche perché, in caso contrario, i guadagni possibili non potrebbero essere così consistenti). Pensare che ci sia un software, come Bitcoin Trader, che permette di diventare ricchi con il trading sul BTC, è da folli. Detto in altre parole, Bitcoin Trader promette qualcosa che non potrà mai dare.

A questo punto si potrebbe anche pensare che il caso di questo software sia riconducibile ad una questione di pubblicità ingannevole. Purtroppo non è solo questo, ma è ben altro (e ben più grave).

Per scaricare il software Bitcoin Trader viene anche richiesto un deposito iniziale. La somma richiesta non è altissima ma questo non significa assolutamente nulla. Immaginiamo tutti gli ignari investitori che si iscrivono a Bitcoin Trader, scaricano il software e effettuano il richiesto deposito iniziale. Ebbene per i promotori di questo software e del sito Bitcoin Trader sono guadagni garantiti. Per tutti gli altri è invece solo fumo negli occhi.

Concludiamo quindi questo paragrafo dedicato a cosa è Bitcoin Trader mettendo nero su bianco un concetto fondamentale: Bitcoin Trader va evitato.

Come funziona Bitcoin Trader?

Questo paragrafo alla luce di quanto detto in precedenza dovrebbe titolarsi: Bitcoin Trader come funziona…o meglio come non funziona! E in effetti di questo parleremo ossia nel meccanismo di funzionamento di quella che è una vera e propria truffa. In quella che è la storia del classico raggiro, c’è una sola notizia che è di buon auspicio: cercando Bitcoin Trader opinioni su internet ci si imbatte in tantissimi giudizi negativi (sono la nettissima maggioranza). Il funzionamento della truffa Bitcoin Trader è stato oramai svelato e questa è una bella notizia. Sono tantissimi coloro i quali sanno come funziona la truffa Bitcoin Trader ma, nonostante questo, crediamo sia una utile un ripasso. Repetiva Iuvant!

Dal punto di vista tecnico Bitcoin Trader non funziona. Quello che vogliamo dire è che se si va sul sito, si scarica il famoso software, si effettua il deposito e per finire si inizia a fare trading, si ha il 100 per 100 di possibilità di non guadagnare nulla. La nostra conclusione è questa: su Bitcoin Trader non si guadagna mai ma si perde sempre. Quando diciamo che si perde tutto facciamo riferimento anche al capitale iniziale. In poche parole usando questo software si perde sempre tutto. Gli unici ad arricchirsi sono ideatori e proprietari.

Bitcoin Trader è una truffa?

Come funziona la truffa alla base di Bitcoin Trader? Per rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro e guardare alle parole. In questi ultimi anni il prezzo del Bitcoin ha registrato un aumento, anche se è sceso dai suoi massimi di fine 2017. Grazie anche al lancio del progetto Libra da parte di Facebook, l’appeal sul BTC è tornato e il cambio BTC/USD è salito ad oltre 11mila dopo la pubblicazione della notizia. L’apprezzamento della criptovaluta ha portato con sé un incremento dell’interesse da parte degli utenti.

Le prospettive sul 2020 sembra che siano decisamente positive. Molti analisti si attendono un ulteriore apprezzamento del valore del BTC, come puoi vedere dalla guida sulle previsioni Bitcoin 2020. Tra i fattori che potrebbero spingere al rialzo il prezzo delle criptovalute nel corso dell’anno corrente ve ne è uno molto specifico: il dimezzamento della ricompensa che viene riconosciuta ai miner. Bitcoin Halving 2020 è all’inizio dell’anno uno dei Top Trends su Google e questo potrebbe essere il segnale di un rapido aumento di valore. Poichè questo importante processo si terrà a maggio, già con l’inizio del nuovo anno sembra essere ritornato un forte appeal sui crypto-asset.

Tantissimi investitori che da tempo non puntavano un centesimo sulle criptovalute sono tornati ad investire. Molti trader, però, non avendo una conoscenza adeguata del comparto, hanno iniziato a cercare informazioni sul web. È in questo contesto che si inserisce il lancio di un sito denominato con due termini forti: Bitcoin e Trader. Proprio questo è stato il primo passo della truffa ossia sfruttare il ritorno dell’attenzione sulle criptovalute ed estorcere denaro a tanti investitori alle prime armi attratti dal rally del BTC/USD.

Il secondo passo della truffa Bitcoin Trader ha riguardato il linguaggio utilizzato per rendere più affascinante il tutto. Per invogliare a scaricare il software, infatti, si parla di eccezionale strumento per il trading automatico di Bitcoin (in pratica fa tutto la macchina, il trader deve solo guadagnare e quindi può essere anche del tutto inesperto). La parte più assurda di questa truffa riguarda le indicazioni relative alle somme che si potrebbero guadagnare. Ebbene sul sito si afferma che usando Bitcoin Trader è possibile guadagnare fino a 1.300 euro al giorno! Una fandonia!

Ovviamente, essendo una truffa, non si guadagnerà nulla, anzi si perderà anche il capitale investitito. A voler essere rigorosi il software Bitcoin Trader non consente neppure di fare trading in modo automatico sulle criptovalute. Semplicemente chi ha versato i soldi richiesti per il deposito iniziale non avrà più nulla fra le mani.

Si può recuperare il deposito da Bitcoin Trader?

Il deposito effettuato su Bitcoin Trader non può essere recuperato. Nel momento in cui viene effettuato il deposito, infatti, i soldi sono subito trasferiti in qualche paradiso fiscale e non c’è possibilità di recuperare nulla. È in quel momento che ci si renderà conto di essere incappati in un raggiro. Bitcoin Trader è una truffa che ruba solo i soldi dei clienti. È bene starne alla larga.

Come fare trading sul Bitcoin (senza incappare in truffe)

Appurato che Bitcoin Trader è una truffa, c’è un modo per fare trading sul Bitcoin in modo serio e affidabile? La risposta è ovviamente affermativa. I broker seri che ti consentono di fare trading sulle criptovalute sono quelli che non promettono guadagni assurdi, ma anzi ti mettono in guardia contro il rischio di rimediare delle perdite. Che differenza con la truffa Bitcoin Trader vero?

I broker disponibili per investire sulle criptovalute sono tantissimi. Visto e considerato che questa recensione avrà certamente suscitato nel lettore un campenello di allarme è bene subito mettere in chiaro una cosa: per non incappare in truffe nel trading, va verificata la presenza sul sito del broker di una pagina, prevista per legge, e dedicata al numero di autorizzazione e all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Ad esempio la Consob nel caso dell’Italia. Non c’è questa pagina? Ebbene si è dinanzi ad una truffa come nel caso di Bitcoin Trader.

Per conoscere tutto sul trading di Bitcoin consigliamo la nostra guida: Come e dove comprare criptovalute: guida pratica su acquisto Bitcoin.

Fare trading di Bitcoin con eToro

Visto che in questo post parliamo di una truffa sul Bitcoin, vogliamo anche fare riferimento ad una broker che truffa non è: eToro. Certamente avrai sentito parlare di questa piattaforma a proposito del social trading o trading sociale. eToro oggi è uno dei broker più diffusi al mondo grazie ad un’offerta di asset molto vasta e alla disponibilità di tantissimi strumenti che permettono di fare un’esperienza unica e sicura.

Con eToro puoi scommettere sul rialzo o sul ribasso del Bitcoin. Oltre al BTC, nel paniere dedicato alle criptovalute disponibili ci sono tantissimi altri asset come Ethereum, XRP, Bitcoin Cash e così via. L’offerta quindi è molto vasta e completa. Ma eToro non è solo un broker di Forex & CFD Trading di tipo tradizionale. Su questa piattaforma puoi operare anche copiando le strategie dei crypto-trader più bravi. In questo modo avrai la possibilità di trarre profitto replicando le posizioni altrui su BTCUSD.

La funzione Copy Trading eToro non è una truffa ma una grande occasione. Tra l’altro è possibile anche provare questo strumento in modalità demo e senza versare un solo centesimo. Questo è un broker serio poichè permette di usare gratuitamente tutti i suoi strumenti per imparare poi ad operare con denaro reale.

Investire in Bitcoin con Plus500

Una seconda alternativa per investire in modo sicuro sul Bitcoin è Plus500. Anche in questo caso, siamo in presenza di un broker affidabile e autorizzato che ti permette di scommettere sull’andamento del cambio BTCUSD attraverso i Contratti per Differenza. Plus500 ti offre tanti strumenti di analisi per meglio definire la tua strategia trading sul prezzo del BTC.

Oltre al Bitcoin su Plus500 puoi anche fare trading di CFD su tantissime altre criptovalute. Uno dei vantaggi del broker è la possibilità di operare in estrema sicurezza.

Se vuoi imparare a fare trading sul Bitcoin attraverso i CFD con Plus500, puoi iniziare dalla modalità demo. Aprendo un conto virtuale Plus500 avrai a disposizione 40.000 euro virtuali per imparare ad investire in criptovalute con i CFD.

Bitcoin Trader opinioni

Tantissimi ignari investitori che si sono fidati di Bitcoin Trader hanno perso i soldi del deposito iniziale e ovviamente sono ora molto sfiduciati verso il mondo del trading sulle criptovalute. Questo atteggiamento è normale ed è comprensibile. Quando c’è una truffa – di qualsiasi tipo essa sia – subentra sempre la vergogna per quanto avvenuto. Per fortuna però che oggi c’è il web. Tantissimi clienti truffati da questo software hanno inondato internet di commenti e giudizi negativi. Si può dire che proprio i truffati siano stati i primi a lanciare l’allarme su questo raggiro. I vari articoli su siti e blog, infatti, sono stati scritti proprio sulla base di tale denunce. Questo passaggio è stato molto importante. In pratica ogni truffato, digitando su internet le parole Bitcoin Trader opinioni si è ritrovato tantissimi commenti negativi e giudizi durissimi.

Tutte le opinioni su Bitcoin Trader sono negative e questa è una delle prove più solide sul vero obiettivo di quel software che promette di guadagnare 1300 euro al giorno con il trading automatico sul Bitcoin.

Bitcoin Trader opinioni positive

Poichè questa recensione sul Bitcoin Trader punta ad essere oggettiva e completa, non possiamo tralasciare un fatto preciso: sul web ci sono anche recensioni positive sul Bitcoin Trader. Questo non va in contraddizione con quanto detto in precedenza sul fatto che in Italia ci sono solo opinioni negative poichè tutti i giudizi positivi provengono dall’estero.

In pratica le opinioni positive su Bitcoin Trader sono false e fanno esse stesse parte della truffa. Alla larga. Un nostro lettore, ci ha proprio fatto notare questo: tutte le opinioni positive sul Bitcoin Trader vengono dall’estero. Non è un caso.

Bitcoin Trader denuncia

Vista la frequenza dei casi, non escludiamo che ci siano già state delle denunce contro Bitcoin Trader. In base a quello che si legge sul web, denunciare significa mettere fine a questo raggiro. Ovviamente i soldi non si possono recuperare poichè sono in qualche conto di qualche sperduto paradiso fiscale ma è invece possiibile salvare altre possibili vittime del raggiro. Denunciare alla magistratura conviene sempre e infatti tanti investitori che hanno subito la truffa Bitcoin Trader lo hanno fatto.

Bitcoin Trader conclusioni

In questa guida abbiamo dimostrato perchè Bitcoin Trader è una truffa. Abbiamo spiegato il funzionamento del raggiro e cosa si rischia se si incappa in questo sito. Abbiamo anche spiegato perchè sono presenti opinioni positive su Bitcoin Trader ma guardacaso tutte provenienti dall’estero. Insomma possiamo dire di aver stilato una recensione completa sul Bitcoin.

Il nostro giudizio finale? I soldi facili nel trading sulle criptovalute non esistono. Tutti i siti che promettono guadagni come se fosse un gioco per noi o sono poco seri o sono del tutto truffe. Gli unici broker per investire sulle criptovalute sono quelli autorizzati, come ad esempio la citata eToro.

Per questo motivo invitiamo sempre a verificare attentamente i dati del sito su cui si è finiti per investire in Bitcoin. Soprattutto mai farsi trasportare dall’istinto ma usare sempre la ragione.

Bitcoin truffe: la nostra guida

Ogni giorno ci sono tante segnalazioni di truffe che riguardano il Bitcoin e tutte le criptovalute. Stare dietro a tutte i casi di truffa non è facile ma noi di BorsaInside ci proviamo ugualmente. Di seguito tutte le vicende di cui ci siamo occupati.

Con l’occasione ribadiamo il nostro invito ad usare broker affidabili e legali per investire sulle criptovalute e l’esortazione a stare alla larga da tutti quei siti che promettono guadagni facili. Investire sul BTC non è affatto semplice e richiede preparazione. Chi non lo dice ma parla invece di come fare soldi facili, non ha un comportamento corretto.

