Bitcoin revolution: truffa o funziona? La recensione aggiornata

Il Bitcoin Revolution è una truffa, affermano molti crypto-trader. No, non è vero, perchè il Bitcoin Revolution funziona davvero, permette di guadagnare soldi e quindi non è un truffa. Dove sta la verità? A voler esser pignoli il web è pieno zeppo soprattutto di negative opinioni su Bitcoin Revolution. I giudizi positivi e i commenti favorevoli, di contro, sono molti di mano. L’opinione prevalente tra gli utenti, però, non può essere considerata verità assoluta ed è per questo motivo che abbiamo ritenuto opportuno scrivere questa recensione su Bitcoin Revolution.

La presente guida proverà a rispondere a tutta una serie di domande del tipo: cosa è il Bitcoin Revolution? Come funziona? E’ vero che di mezzo ci sta addirittura Gianluca Vacchi? Quale è il software alla base di questa (pseudo) moneta virtuale?

Come certamente vi sarete resi conto, gli interrogativi aperti sono davvero tanti e tutti di non facile risposta. Siamo però convinti che solo rispondendo alle domande precedenti sarà possibile capire se il Bitcoin Revolution è una truffa o se invece funziona davvero e fa guadagnare soldi facilmente.

Bitcoin revolution truffa o soldi facili? Una premessa

Non è un caso che abbiamo titolato il primo paragrafo di questa guida sul Bitcoin Revolution ponendo la stessa domanda che poi sarà alla base delle nostre conclusioni finali. Riteniamo infatti necessario fare una premessa.

Il Bitcoin non è una truffa, anzi. La più importante tra le criptovalute è un asset che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in ogni parte del mondo. La quotazione Bitcoin oggi è superiore ai 20mila dollari e, in passato, il prezzo del Bitcoin è arrivato anche ad oltre 60mila dollari. Pur tra alti e bassi, il Bitcoin si è imposto come moneta virtuale più interessante e strumento di investimento per generare profitti.

La caratteristica peculiare del Bitcoin è la sua alta volatilità. Molto spesso il prezzo del BTC, infatti, ondeggia in modo molto rapido. Questo andamento spiana di fatto la strada alla speculazione. Allo stesso tempo proprio le continue oscillazioni di prezzo del Bitcoin hanno anche attratto truffatori di ogni tipo. Le truffe sul Bitcoin sono tantissime e gli investitori più attenti sono sempre all’erta per evitare di mettere al rischio il loro capitale finendo in poco chiari meccanismi. Un esempio di truffa sul Bitcoin (accertata e riconosciuta) è quella legata al cosiddetto Bitcoin Trader di cui abbiamo anche parlato.

Tutte le truffe sul Bitcoin hanno lo stesso minimo comun denominatore: la promessa di soldi facili. In realtà, guadagnare con il Bitcoin non è affatto semplice e richiede al contrario tantissimo impegno.

In generale per evitare di incappare in truffe sul Bitcoin c’è una sola regola da seguire: affidarsi ad operatori seri ed autorizzati. E’ questo il solo discriminante che può essere di aiuto poichè fuori dagli operatori autorizzati c’è, nella migliore delle ipotesi, molta incertezza e, nella peggiore delle ipotesi, un raggiro bello e buono ai danni del capitale del cliente credulone.

Questo consiglio vale sia nel caso preferisci comprare Bitcoin in modo tradizionale che se invece preferisci operare sul prezzo del BTC attraverso il CFD Trading. Nel primo caso devi assolutamente prestare attenzione ai cosiddetti exchange truffa che praticamente ti svuotano il wallet lasciandoti senza un solo BTC! Nel secondo caso, invece, ti consiglio di operare solo con i broker Forex e CFD. Solo questi intermediari, infatti, sono autorizzati ad operare e sono quindi affidabili.

Un esempio di operatore serio e autorizzato è eToro, il broker di social trading. Tramite eToro è possibile investire in assoluta sicurezza sull’andamento del prezzo del Bitcoin.

Investire senza rischi sul Bitcoin con il CFD trading

Uno dei pochi metodi seri per investire oggi sul Bitcoin è il trading di CFD. Tutti i migliori broker consentono di operare sul Bitcoin attraverso uno strumento derivato come i Contratti per Differenza.

Attenzione: con il CFD trading non compreremo Bitcoin in senso letterale ma solo uno strumeto derivato che comunque riflette quello che è l’andamento del BTCUSD.

Uno dei vantaggi del trading di CFD è che esso consente addirittura di guadagnare anche nel caso in cui il prezzo del Bitcoin dovesse essere in calo. Per farlo sarà sufficiente impostare una posizione short.

Il CFD trading sul Bitcoin opera mediante il meccanismo delle leva finanziaria. La leva è una sorta di moltiplicatore che permette di incrementare la portata del capitale investito nel trade iniziale. Grazie alla leva finanziaria è possibile ottenere guadagni più alti del proprio investimento. Attenzione però alle perdite perchè la leva, in caso di trade errato, può determinare la perdita del capitale investito. La protezione dell’effetto leva viene garantita attraverso gli stop loss.

Che il CFD trading sia uno dei pochi modi per investire senza rischi sul Bitcoin lo si comprende anche dall’avvertenza che tutti i broker legali forniscono ai proprio clienti. I broker, infatti, pubblicano la percentuale dei clienti che rimediano perdite. Solo un broker affidabile arriva a tanto. Perchè allora puntare su operatori che non sono autorizzati e che addirittura promettono soldi facili? E’ questa la domanda che spesso ci facciamo.

LEGGI ANCHE – Come e dove comprare criptovalute: guida pratica su acquisto Bitcoin e altcoin

Bitcoin Revolution cosa è

Il punto di partenza della recensione sul Bitcoin Revolution è la classica domanda che va proprio alle basi della questione: cosa è il Bitcoin Revolution? Ci siamo uniti di pazienza e siamo andati alla ricerca disperata di in sito o comunque di qualche contatto societario. Nulla di tutto questo è stato trovato. Gli unici risultati che compaiono sul web a proposito di questo argomento sono le opinioni negative sul Bitcoin Revolution. Ma questo aspetto lo esamineremo dopo. Per ora ci preme soprattutto rispondere alla domanda cosa è il Bitcoin Revolution.

Tecnicamente si tratta di un software che i suoi sviluppatori hanno ideato unicamente per i cypto-trader interessati a fare soldi con il Bitcoin. Questo software è stato pubblicizzato attraverso il classico meccanismo dell’affiliazione con il supporto di broker non solo sconosciuti ma anche NON autorizzati.

La domanda che ci poniamo è quindi la seguente: il Bitcoin Revolution software può essere legale visto che i broker che lo spingono non lo sono? La risposta la lasciamo ai nostri lettori ma se il web è pieno di opinioni negative sul Bitcoin Revolution è perchè, evidentemente, in tanti si sono posti questo quesito.

Proprio la presenza di broker non autorizzati indurrebbe a pensare che il Bitcoin Revolution è una truffa. E allora non è forse meglio usare broker legali e autorizzati per investire sul Bitcoin in tutta sicurezza e senza correre il rischio di incappare in truffe? Se si ha paura di commettere errori pratici dovuti alla scarsa conoscenza della piattaforma, non è il caso di fasciarsi la testa. I migliori broker per investire sul BTCUSD con i CFD oggi offrono il conto demo trading per operare gratuitamente e con denaro virtuale. La demo, ad esempio, fa parte della tradizionale offerta di Plus500.

Con Plus500 puoi avere subito 50.000 euro per imparare ad investire sul Bitcoin attraverso i CFD senza correre il rischio di perdere denaro reale. Oltre al Bitcoin, con Plus500 puoi fare trading su tante altre criptovalute come Etherem e Tron. Per attivare la tua demo, clicca sul link sotto indicato.

Bitcoin Revolution come funziona

Passiamo ora al secondo capitolo nella nostra guida: come funziona il Bitcoin Revolution? Per rispondere a questa domanda è necessario provare il software Bitcoin Revolution. Siamo onesti: noi non lo abbiamo provato proprio perchè spaventati dalle tante recensioni negative presenti su questo prodotto. Inoltre anche i continui richiami a messaggi pubblicitari che millantano la possibilità di fare soldi a palate con uno sforzo minimo non ci hanno per nulla rassicurato.

Non ci pronunciamo neppure poi sulle immagini di molti investitori come Bill Gates, che spesso affiancano i messaggi in cui compare il logo di Bitcoin Revolution. Crediamo, infatti, che le foto di personalità come Bill Gates servano solo a fare scena e facciamo quindi parte del gioco.

Detto questo, possiamo comunque affermare come funziona il software Bitcoin Revolution. In pratica gli ideatori del software (che non si sa chi siano realmente), garantiscono che il programma sia in grado di generare segnali trading con un livello di precisione del 99,4 per cento! Quasi un miracolo perchè ad oggi non ci sono app che sono capaci di generare segmali che offrono questo livello di precisione, nel modo più assoluto.

E che dire poi della seconda qualità del software Bitcoin Revolution che viene anche essa molto pubblicizzata ossia la possibilità di precedere i mercati dello 0,01 per cento? Ogni commento appare superfluo ma anche su questo punto vogliamo essere chiari: non esiste alcuna possibilità di questo tipo ad oggi.

In pratica abbiamo spiegato come funziona il Bitcoin Revolution ma, facendolo, ci siamo resi conto di quanto sia inverosimile quello che viene promesso. Il titolo del paragrafo andrebbe quindi cambiato in un più in linea: il Bitcoin Revolution funziona davvero? (altro che come funziona).

Bitcoin Revolution truffa?

Se il Bitcoin Revolution non funziona davvero (e non funziona questo lo abbiamo accertato) allora si può dire di essere dinanzi ad una truffa. Noi di BorsaInside non siamo nessuno per affermare con assoluta certezza questo. Di più: non siamo neppure a conoscenza di informazioni su eventuali inchieste e indagini da parte delle autorità preposte che abbiano al centro degli accertamenti proprio il software Bitcoin Revolution. Quello però di cui siamo certi è che sul web ci sono tantissime opinioni negative sul Bitcoin Revolution.

A nutrire i nostri sospetti anche certi elementi che sono messi ben in risalto in alcune recensioni sul Bitcoin Revolution. Ad esempio su alcuni siti si afferma che lo stesso software che alimenta Bitcoin Revolution, è anche alla base del già citato Bitcoin Trader ma anche di Bitcoin Secret. La fama di questi strumenti non è delle migliori e di conseguenza il sospetto che anche Bitcoin Revolution sia della stessa stoffa è molto alto.

Altro elemento messo in risalto da alcune recensioni riguarda la schermata di registrazione del Bitcoin Revolution. Ebbene anche essa sarebbe un copia e incolla della schermata di registrazione del sempre già citato Bitcoin Trader.

E che dire poi del fatto che chi sta dietro a questo software inondi le caselle di posta di coloro i quali hanno chiesto info prima di iniziare con email contenenti proposte che, onestamente, non stanno ne in cielo ne in terra? Insomma di motivi per dubitare ve ne sono più di uno. Ripetiamolo: noi non sappiamo se Bitcoin Revolution è una truffa ma di certo non funziona come dovrebbe e quindi è meglio evitare.

Bitcoin Revolution fa perdere soldi?

Anche questa è una domanda che, inevitabilmente, si è spesso portato a porsi. Visto e considerato che ci sono molte riserve su questo software, non è che il Bitcoin Revolution fa perdere soldi? Il dubbio è legittimo anche perchè gli ideatori del software arrivano ad affermare nel classico messaggio più pubblicitario che informativo che con Bitcoin Revolution è possibili prelevare fino a 1000 dollari ogni 24 ore! Francamente questa informazione dice tutto e dice nulla.

L’impressione è che tutti i messaggi lanciati dagli ideatori del software puntino solo ad ottenere non solo il login quanto il primo deposito di denaro reale da parte del cliente. Il deposito minimi su Bitcoin Revolution è pari a 250 dollari. Ebbene tra le tante opinioni su Bitcoin Revolution presenti sul web non ne abbiamo trovata neppure una che sia positiva sulla possibilità di recuperare i soldi depositati. In pratica nessun utente è stato mai in grado di prelevare su Bitcoin Revolution.

E’ per questo motivo che sorge il sospetto che questo strumento faccia solo perdere soldi. Noi non possiamo dire con certezza se Bitcoin Revolution fa perdere soldi o meno. Quello che però possiamo affermare è che c’è qualcuno a cui il Bitcoin Revolution ha fatto certamente guadagnare tanti soldi. Chi? Ovviamente gli ideatori del software stesso. Proprio a proposito degli ideatori del sito credo che sia arrivato il momento di fare una precisazione su un noto imprenditore italiano: Gianluca Vacchi.

Bitcoin Revolution Gianluca Vacchi

Sembrerà quasi assurdo ma sul web è molto ricercata la seguente combinazione di parole : Bitcoin Revolution Gianluca Vacchi. Ci siamo resi conto di questa particolarità cercando appunto tutte le recensioni sul Bitcoin Revolution. Cosa centra il Vacchi, noto imprenditore e social star di Bologna che spesso finisce sulle prime pagine dei giornali di gossip e non solo? Abbiamo allargato la ricerca e possiamo dire, senza ombra di dubbio che Gianluca Vacchi con Bitcoin Revolution non centra assolutamente nulla. E allora perchè questo accostamento? Perchè si vedono spesso foto dell’eccentrico Vacchi mentre è impegnato a fare trading online?

Se consideriamo che il caso di Vacchi non è isolato visto che sempre su internet sono presenti tantissime foto che ritraggono addirittura Bool Gates mentre è intento a fare trading online, possiamo arrivare ad una sola conclusione: le foto di Vacchi, quelle di Bill Gates e quelle di tantissime altre star note sono organiche ad un solo disegno: fornire rassicurazione tramite queste persone famose che sono, ovviamente, all’oscuro di tutto, pr spingere investitori alle prime armi ad aprire un conto su Bitcoin Revolution e a versare il deposito minimo richiesto.

Bitcoin Revolution libro

Dedichiamo questo paragrafo ad un argomento molto particolare per fare chiarezza ed evitare dubbi da parte del lettore: in commercio esiste un libro titolato Bitcoin Revolution. Ebbene questo libro, traducibile nell’italiano La rivoluzione Bitcoin, non ha nulla a che spartire con il software Bitcoin Revolution. Il libro titolato Bitcon Revolution è una cosa assolutamente seria non è parte integrante del piano che gli ideatori di Bitcoin Revolution software hanno pensato per cercare in questo modo di persuadere investitori principanti ad iscriversi alla piattafoma e ad effettuare il deposito di 250 dollari che viene richiesto per iniziare a fare trading.

Il libro Bitcoin Revolution è disponibile su Amazon ma, visto che è un pò datato, lo si può trovare anche in formato PDF. Il libro è tutto incentrato sulla rivoluzione Bitcoin e, quasi a causa di uno scherzo del destino, annovera tra i temi trattati nei vari capitoli anche uno in particolare: le truffe sul Bitcoin. Non sappiamo se è prima uscito il libro Bitcoin Revolution o è prima arrivato il software: quello che è certo è che questa coincidenza, almeno questa, è del tutto involontaria.

Noi ti consigliamo di leggere il libro Bitcoin Revolution anche in versione PDF per imparare a fare trading sul BTC in modo corretto e senza rischi.

Magari potresti affincare a questo libro anche la nostra agile guida su come fare trading sulle criptovalute.

Investire sul Bitcoin in modo serio e affidabile

Solitamente dopo che stiliamo queste guide dedicate alle truffe sul Bitcoin (si tratta di un argomento che è in continuo aggiornamento perchè la mente di personaggi ambigui che operano lontanissimo dall’Italia è sempre all’opera) viene spontaneo dubitare di tutto. In tanti, dopo aver letto del caso del Bitcoin Revolution, potrebbero essere spinti a evitare completamente di investire sul Bitcoin.

Secondo il nostro punto di vista questo è però un grave errore. Investire oggi sul Bitcoin attraverso il CFD Trading rappresenta una valida occasione per andare alla ricerca di profitto. BTCUSD è molto volatile e quale occasione migliore per provare a guadagnare con un asset in continua oscillazione di prezzo?

Per investire in modo serio e sicuro sul Bitcoin e su tutte le criptovalute c’è una sola strada da seguire: scegliee solo broker affidabili e legali! Alla larga da situazioni ambigue come è il caso esposto in questa guida.

Solo i broker affidabili sono sottoposti a controlli e sono anche autorizzati dalla Consob e dalla CySEC.

Tra i migliori broker per fare trading di CFD sul Bitcoin in tutta sicurezza c’è eToro, la piattaforma di social trading. Milioni di clienti in tutto il mondo hanno scelto eToro e questo a dimostrazione dell’elevato livello di affidabilità del broker. Per provare eToro non devi far altro che aprire un conto demo gratuito da 100.000 euro.

Tra l’altro anche in modalità demo eToro ti permette di usare l’importante strumento del Copy Trading attraverso il quale puoi copiare le strategie trading dei traders più bravi.

Trading CFD sul Bitcoin in sicurezza: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Recensione Bitcoin Revolution: opinioni e conclusioni

Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Sulla base di quanto detto noi non possiamo affermare con certezza assoluta che Bitcoin Revolution sia una truffa. Di certo possiamo però dire che il Bitcoin Revolution non fa guadagnare soldi in modo facile. I soldi veri nel mondo del trading vanno sudati altro che trading semplice! Da questo ne consegue che solo con la preparazione sarà possibile ottenere risultati apprezzabili nel trading online. Possiamo anche dire di lasciar perdere quei software che ricorrono a volti noti (a loro insaputa, come il caso del Vacchi) per essere pubblicizzati.

La nostra analisi ci porta a dire sola una cosa: per investire sul Bitcoin è sempre necessario fare riferimento solo alle piattaforme autorizzate. Se anche il Bitcoin Revolution non fosse una truffa (vogliamo essere benevoli) perchè mai perdere tempo con strumenti, broker, piattaforma e software che non hanno alcuna autorizzazione? Usando questi strumenti non sicuri non potrete voi essere sicuri nella definizione della strategia trading. E come si fa ad essere sicuri se su internet le opinioni sul Bitcoin Revolution sono tutte negative? Da parte nostra non possiamo che confermare quello che il buonsenso lascia intendere. E qui si chiude la nostra recensione su Bitcoin Revolution.

Bitcoin truffe: la nostra guida

Ogni giorno ci sono tante segnalazioni di truffe che riguardano il Bitcoin e tutte le criptovalute. Stare dietro a tutte i casi di truffa non è facile ma noi di BorsaInside ci proviamo ugualmente. Di seguito tutte le vicende di cui ci siamo occupati.

Con l’occasione ribadiamo il nostro invito ad usare broker affidabili e legali per investire sulle criptovalute e l’esortazione a stare alla larga da tutti quei siti che promettono guadagni facili. Investire sul BTC non è affatto semplice e richiede preparazione. Chi non lo dice ma parla invece di come fare soldi facili, non ha un comportamento corretto.

Scopri anche le altre truffe sul trading