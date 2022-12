Dukascopy SWFX Swiss Forex Marketplace come funziona

L’innovazione nel trading online è fondamentale e tra i broker che prestano maggiore attenzione a questo aspetto c’è Dukascopy (leggi qui la recensione completa).

Se sei già cliente del broker, ti sarai certamente imbattuto nella SWFX – Swiss Forex Market Place, una soluzione tecnologica di trading molto particolare poichè basata su un modello di mercato centralizzato – decentralizzato che è praticamente unico rispetto ad altri modelli simili che pure vengono forniti dai migliori broker Forex e CFD.

Se invece non hai mai fatto trading sui mercati globali, allora ti suggerisco di fare un passo indietro e leggere la nostra guida su come iniziare a fare trading online da zero. Successivamente, una volta apprese le basi teoriche, puoi fare pratica utilizzando la demo Dukascopy: è gratuita.

Dukascopy – SWFX – Swiss FX Marketplace cosa è

Come prima cosa va evidenziato il fatto che si sta parlando di strumenti di trading avanzato che possono esserti molto di aiuto per sviluppare la tua strategia trading.

La Dukascopy SWFX Swiss FX Market Place è focalizzata su esecuzione immediata degli ordini e liquidità istituzionale.

Scegliendo di fare trading con Dukascopy opererai all’interno dello Swiss Forex Markeplace, l’unico marketplace della Svizzera e potrai in questo modo beneficiare delle garanzie su sicurezza e affidabilità che solo un operatore svizzero è in grado di fornire.

Essendo broker ECN, Dukascopy consente di assumere al tempo stesso il ruolo di consumatore e quello di fornitore di liquidità.

Il marketplace SWFX di Dukascopy Europe, grazie ad un accordo di White Label con Dukascopy Bank, ti offre una soluzione di trading completamente trasparente che è basata su due diversi principi chiave che, a loro volta, rappresentano un cuore della strategia ECN.

Questi due principi sono:

La parità di trattamento: in virtù della quale tutti i clienti vantano gli stessi diritti e le stesse possibilità di fornire e consumare liquidità nell’ambito del Marketplace – ECN.

La Trasparenza dei prezzi: tutti i clienti godono della stessa liquidità e dello stesso data feed.

Vantaggi della SWFX Dukascopy

Tutte le piattaforme di trading Dukascopy Europe, mettono a disposizione della clientela una serie di strumenti per investire in borsa totale sicurezza grazie alla gestione del rischio e al controllo nell’esecuzione dell’ordine. Questo consente ai clienti di spostare milioni di dollari in un ambiente trading ottimale e potendo sempre fare affidamento su un trading desk che è attivo 24 ore su 24, 6 giorni su 7. Il servio assistenza è sempre pronto ad intervenire anche teleconicamente.

Uno dei principali punti di forza è la capacità della SWFX Dukascopy di dare esecuzione immediata ai tuoi ordini grazie proprio al network. Questo ti consente di operare anche su grandi volumi di trading in modo automatizzato.

Vuoi provare ad usare l’innovativa soluzione di trading avanzato che è stata ideata da Dukascopy Europe? Attiva subito la tua demo gratuita seguendo il link in basso. Non c’è bisogno di lasciare il sito.

Ecco alcuni esempi per meglio comprendere le enomi potenzialità dell’esclusivo MarketPlace Dukascopy:

Puoi eseguire ordini fino a 100 milioni sul cross GBP/USD e 200 milioni su EUR/USD in modalità One Click utilizzando uno spread effettivo di 4-5 pips. Per importi più bassi puoi invece ottenere spread di 0-1 pips.

Un market place ECN presenta poi anche altri vantaggi come:

Esecuzione ordini

Spread vantaggiosi

Liquidità

Profondità di mercato

Fornitura di liquidità

SWFX Dukascopy come funziona

Ma come funziona la Marketplace technology di Dukascopy Europe? Lasciando da parte le caratteristiche più di tipo tecnico, quello che dovrebbe interessarti più di tutto è la possibilità di interagire all’interno del business model.

Sul sito del broker (qui il link ufficiale alla demo) c’è un’immagine che è molto esaustiva per capire il meccanismo di funzionamento. Eccola in basso.

In pratica alla sinistra ci sono i fornitori di liquidità sia centralizzati che decentralizzati i quali, unendo gli ordini ask e bid formano il data feed Dukascopy. L’aggragazione di tutta la liquidità disponibile, invece, forma una vera e propria borsa centralizzata, di proprietà di Dukascopy. E’ su questa borsa, frutto della combinazione della liquidità dei clienti di altri marketplace di numerose banche, che puoi operare. In questo modo ogni cliente è al tempo stesso consumatore e fornitore centralizzato di liquidità capace di fare escuzione agli ordini di acquisto e di vendita.

Se vuoi avere acceso al SWFX, apri subito un conto demo su Dukascopy Europe.

SWFX Swiss Forex MarketPlace Dukascopy: conclusioni

Il mercato globale decentralizzato Forex ha determinato vantaggi per i consumatori che vanno oltre la stessa lquidità. Implementando questa tecnologia rivoluzionaria sul Forex decentralizzato, il mercato è riuscito a portare la qualità dell’esecuzione a un nuovo livello.

Ma poichè la tecnologia è in continuo miglioramento, allora il settore Forex non potrà che subire altre trasformazioni anche nell’immediato futuro.

