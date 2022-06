Miglior Broker ECN con accesso diretto al mercato

Sei alla ricerca di un broker ECN che ti permette di avere accesso diretto ai mercati per fare trading? Questo post può esserti molto di aiuto. In effetti l’argomento broker ECN è quasi di nicchia rispetto al CFD Trading tradizionale, tuttavia, negli ultimi tempi, il numero di traders interessati all’argomento è in costante aumento.

La prima regola che ti consiglio di seguire per cercare i migliori broker ECN con accesso diretto ai mercati è quella di aver ben chiaro quello di cui si sta parlando. Non è infatti assolutamente scontato che un broker ECN faccia al tuo caso. Se ti dovessi rendere conto che non c’è compatibilità tra le tue caratteristiche e quelle di un operatore ECN, allora ti consiglio di indirizzarti verso i migliori broker Forex e CFD. Al link indicato troverai una serie di broker market maker grazie ai quali puoi aprire e chiudere le tue posizioni molto più rapidamente rispetto a quanto puoi fare con un broker con accesso diretto ai mercati.

Ovviamente per capire se un broker ECN fa al tuo caso, devi sapere cosa si intende con questa strana sigla. Proprio di questo parlerò nel primo parafrafo di questo report.

Per darti subito un esempio concreto di broker ECN, posso citarti il caso di IC Markets. Questo broker è certamente uno dei migliori del panorama ECN e inoltre ti offre molti strumenti di analisi. Puoi conoscerlo più da vicino leggendo la recensione IC Markets (qui il link).

Approfitto per ricordarti che puoi aprire un conto demo IC Markets e iniziare così a prendere contatto con l’offerta del broker. Inoltre, grazie alla modalità demo, avrai tutto il tempo di cui hai bisogno per imparare a fare trading con un broker ECN. Puoi attivare la tua demo su IC Markets direttamente dal link sottostante.

Broker ECN con accesso diretto ai mercati, scopri la demo IC Markets>>>clicca qui

Broker ECN cosa significa

Cosa significa ECN? Cosa è un broker ECN? Queste domande sono tra loro complementari. ECN è l’acronimo di Electronic Communitation Network e broker ECN è quell’operatore che ti permette di avere accesso diretto ai mercati consentendo di effettuare operazioni con mezzi puri. Un broker ECN è quindi per definzione un broker puro che differisce proprio in questo dai broker più tradizionali.

Vantaggi broker ECN

© Shutterstock

Perchè dovresti usare un broker ECN vista la comodità degli intermediari tradizionali? Ti aiuterà a capire perchè un intermediario puro ti conviene citandoti i vantaggi dei broker ECN.

Il primo punto di forza che spiega il perchè tanti traders negli ultimi tempi hanno preferito scegliere questi intermediari è il prezzo. I broker ECN non intervengono sui prezzi e quindi tu avrai dinanzi sempre prezzi puri. Il secondo vantaggio riguarda l’accesso alle informazioni. Essendo un operatore puro, osgni broker ECN ti permette di avere subito accesso a tante informazioni.

Ma i vantaggi dei broker ECN non si fermano qui. Prezzi puri significa spread bassi e addirittura la possibilità di avere accesso a condizioni che prevedono spread nulli. Inoltre non devi dimenticare che accesso diretto ai mercati significa che puoi avere a tua disposizione delle quotazioni istantanee.

Ultimo vantaggio di un broker ECN è la possibilità di fare scalping nel trading (qui la guida completa).

Come puoi vedere da questo paragrafo, ci sono numerosi vantaggi se decidi di scegliere un broker ECN per fare trading.

Se sei interessato a toccare con mano i punti di forza di un broker ECN rispetto ad un broker tradizionale, puoi subito renderti conto concretamente di questi vantaggi, aprendo un conto demo su IC Markets, uno dei più importanti broker ECN usati in tutto il mondo. Per attivare la tua demo con il broker puoi fare riferimento al link sotto riportato.

>>>Apri ora il tuo conto live su IC Markets!

Broker ECN altre caratteristiche

Oltre ai citati vantaggi, un broker ECN presenta anche altre caratteristiche. Per i critici tali ulteriori caratteristiche sono in realtà degli svantaggi ma io ritengo che si tratti di fattori, diversi rispetto a quelli dei broker tradizionali, che scaturiscono proprio alla luce dei precedentente citati vantaggi.

Per sua natura un broker ECN offre spread che sono variabili. Non è detto che a tutti i traders piacciano gli spread variabili. Tuttavia essi sono necessari poichè solo in questo modo il broker può offrirti spread bassi e spesso vicini allo zero. Un broker tradizionale questo non lo può fare.

Inoltre i broker ECN hanno anche una leva spesso più bassa e richiedono un deposito più alto rispetto agli altri operatori.

Una domanda che a questo punto potresti porti riguarda il come guadagna un broker ECN. Il dubbio è leggittimo visto e considerato che i broker puri offrono spread molto bassi. L’altro lato della medaglia è che questi broker caricano, molto spesso, commissioni sul volume di trading.

Tipi di broker ECN

I broker ECN si possono dividere in tre sotto-categorie: i broker ECN puri, i broker ECN per associazione e gli intermediari ECN broker. Vediamo più nel dettaglio:

Broker ECN puri : sono quelli più diffusi e presentano una rete dove può avvenire l’incontro tra trader, da un lato, e fornitori di liquidità finanziaria dall’altro. Le parti, inviando ordini di acqisto e di vendita si fanno concorrenza tra loro. Grazie a questo sistema il trader può così avere la certezza di essere riuscito a trovare il miglior affare in quel momento.

: sono quelli più diffusi e presentano una rete dove può avvenire l’incontro tra trader, da un lato, e fornitori di liquidità finanziaria dall’altro. Le parti, inviando ordini di acqisto e di vendita si fanno concorrenza tra loro. Grazie a questo sistema il trader può così avere la certezza di essere riuscito a trovare il miglior affare in quel momento. Broker ECN per associazione : questa denominazione identifica una sorta di partnership tra broker Forex. Con i broker ECN in associazione, il trader è collegato al mercato attraverso un altro broker ECN puro mediante la propria piattaforma di trading e applicando quelle che sono le propri condizioni. Attenzione perchè, in alcuni casi, potrebbe sembrare che un broker ECN in associazione offra trading ECN puro mentre in realtà manipola la posizioni del trade. Proprio per evitare queste brutte sorprese è consigliabile usare solo i migliori broker ECN come IC Markets (qui il link alla demo ufficiale) .

: questa denominazione identifica una sorta di partnership tra broker Forex. Con i broker ECN in associazione, il trader è collegato al mercato attraverso un altro broker ECN puro mediante la propria piattaforma di trading e applicando quelle che sono le propri condizioni. Attenzione perchè, in alcuni casi, potrebbe sembrare che un broker ECN in associazione offra trading ECN puro mentre in realtà manipola la posizioni del trade. Proprio per evitare queste brutte sorprese è consigliabile usare solo i . Intermediario ECN broker: da lasciar perdere completamente poichè dietro i broker ECN intermediari molto spesso si nascondono vere e proprie truffe. Il meccanismo è semplice: operatori molto poco raccomandabili fanno pubblicità al trading ECN ma in realtà non trattano questo genere di strumenti e la loro proposta è solo un raggiro che sfrutta la nota affidabili che solo un broker ECN è in grado di dare.

Perchè scegliere un broker ECN

© Shutterstock

Tirando le somme dei due precedenti paragrafi, perchè conviene scegliere un broker ECN? I motivi tecnici te li ho indicati precedentemente ma ora voglio insistere su una questione direi istintiva. Tanti traders che usano da tempo broker tradizionali, sentono la necessità di passare ad un broker puro perchè vogliono non subire i possibili conflitti di interesse che sono sempre possibili quando c’è un broker tradizionale di mezzo.

Infatti si può avere la sensazione che i broker sperino in una tua perdita poichè questa sarebbe occasione di guadagno per l’intermediario. Ad un broker ECN, invece, non interessa nulla della tua operazione. Non gli interessa se guadagni ma non gli interessa neppure se perdi. Questo perchè un ECN si limita solo a fare da tramite e non sarà la controparte al tuo ordine.

È per questo motivo, istintivo, che molti traders cercano informazioni sui migliori broker ECN con accesso diretto al mercato.

Miglior broker ECN: Dukascopy Europe

Dukascopy Europe è uno dei migliori broker ECN in circolazione. Ciò si traduce nell’esecuzione diretta a mercato degli ordini dei trader, ovvero senza le riquotazioni.

Dukascopy Europe fornisce ai propri clienti l’accesso diretto al suo vasto pool di liquidità: il SWFX – Swiss Forex Marketplace, che raccoglie liquidità dalle più influenti banche del mondo. Grazie a quest’operazione, Dukascopy può fornire spread ristretti ai trader e permette loro di ottimizzare i loro guadagni.

Un altro buon motivo per investire con Dukascopy è la presenza della piattaforma JForex 3, di proprietà del broker e che ha ottenuto feedback positivi dai trader che l’hanno utilizzata. Aggiungiamo che l’assistenza è disponibile anche in italiano, dunque in caso di problemi potrai parlare con la tua lingua con il servizio clienti del broker.

Il deposito minimo è di 100€ e l’apertura del conto è completamente online, cosa aspetti?

>>>Visita il sito di Dukascopy da qui!

Broker ECN: IC Markets

Se cerchi una alternativa a Pepperstone, potresti prendere in considerazione la possibilità di usare IC Markets. Anche questo operatore fa parte della lista dei migliori broker ECN con accesso diretto al mercato e, come Pepperstone, è nato in Australia.

In quanto broker ECN, IC Markets si collega in modo diretto ai fornitori di liquidità. Grazie a questa caratteristica, il broker è in grado di abbattere completamente gli spread.

Quando parliamo di IC Market, parliamo di un broker ECN assolutamente sicuro anche perchè le riserve minime di capitale vantate dall’operatore sono più alte degli stessi requisiti previsti dall’ASIC.

Ecco alcune caratteristiche che mi spingono a ritenere che IC Markets oggi sia uno dei migliori broker ECN con accesso diretto ai mercati. Per approfondire puoi leggere anche la recensione IC Markets pubblicata su questo sito nei mesi scorsi.

spread da 0.0 pips

basso deposito minimo iniziale (200 dollari è un dato che colloca l’offerta di IC Markets in linea con quella degli altri broker dello stesso tipo.

Numerose piattaforme trading disponibili (oltre alla MetaTrader 4 anche la MetaTrader 5 e cTrader)

Leva finanziaria massima fino a 1:500

Dimensione minima richiesta per aprire i trade pari a 1000 unità

Copy Trading

Puoi provare ad usare il broker ECN IC Markets iniziando ad operare in modalità demo. Il conto virtuale IC Markets è gratuito e può aiutarti a capire i meccanismo di funzionamento di uno dei migliori broker ECN senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Broker ECN svantaggi

Un broker ECN con accesso diretto ai mercati presenta però anche degli svantaggi. Il fatto è che da quando si sono sviluppati altri modi per gestire gli ordini, i broker market maker hanno rivelato di essere più performanti rispetto agli operatori con accesso diretto ai mercati.

I punti deboli di qualsiasi broker ECN sono: commissioni più alte (ma comunque più basse rispetto a quelle che vengono applicate in banca), esecuzione degli ordini lenta, quotazioni dealing desk con prezzi che sono sempre vicini rispetto ai reali valori di mercato (questo significa che la differenza con i broker no dealing desk è andata a ridursi).

Broker ECN o market maker?

Ma allora conviene scegliere un broker ECN con accesso diretto ai mercati o è meglio un broker market maker?

Nonostante in tanti ritengano che tra i due sistemi ci siano molti punti in comune, la verità è che il solo aspetto in comune concerne la tendenza a provare a bilanciare tra loro gli ordini dei clienti prima di appoggiarsi ad un fornitore facendo da intermediario (gli ECN) oppure a fare da controparte (i market maker).

Sicuramente un broker market maker non dovendo appoggiarsi a nessun operatore permette di aprire le posizioni trading in modo più rapido. Infatti un broker con accesso diretto ai mercati deve attendere che la posizione possa essere soddisfatta da uno dei fornitori di liquidità mentre il broker market maker opera cone controparte diretta dell’investimento.

Questa è la differenza saliente di cui tenere conto quando si tratta di scegliere tra broker ECN e broker market maker.

In entrambi i casi ci sono pro e contro: tutto dipende da quelle che sono le caratteristiche personali dell’investitore.

Come riconoscere i broker ECN (e non confondersi con i broker market maker)

Poichè nel precedente paragrafo ho fatto riferimento ai broker market maker, alcuni nostri lettori potrebbero ora chiedersi se c’è un modo per capire se quello che si ha davanti agli occhi è un broker ECN o no. In altre parole: come si fanno a riconoscere i no dealing desk?

Visto che il nostro sito si rivolge anche ai principianti e che, come visto nei precedenti paragrafi, nell’ambito dei broker ECN sono possibili truffe (è il caso degli intermediari ECN) è bene indicare alcuni segnali grazie ai quali riconoscere i veri broker ECN.

Se non si può ottenere un rapido profitto o una rapida perdita con il trading intraday, allora quello che hai difronte non è un vero broker ECN

Un broker che offre solo slippage negativo non è un broker ECN. Nei broker con accesso diretto ai mercati, infatti, lo slittamento è normale proprio perchè le parti commerciano tra di loro e le condizioni sono molto variabili

I broker ECN non pongono alcun limite al numero di ordini che un trader può effettuare. In linea di principio potresti aprire un numero di trade infinito.

Grazie a questi tre semplici trucchi puoi riconoscere i veri broker ECN a distinguerli non solo dai broker market maker ma anche da operatori che dicono di essere dei broker ECN ma non realtà non solo sono e si rivelano solo truffe che vogliono sfruttare la fama e il buon nome del trading ECN.

Alternative ai broker ECN

Abbiamo parlato dei broker market maker come alternativi ai broker ECN, ma quali sono i migliori in circolazione? Ne abbiamo proposti tre, elencando le caratteristiche principali e i loro vantaggi.

1 – eToro

eToro è il primo che ti presentiamo ed è uno dei migliori broker sul mercato. In particolar modo qui puoi copiare i trader più bravi grazie alla funzione di Copy Trading.

Sulla sua piattaforma puoi interagire con gli altri utenti eToro per via del social trading, che ha reso celebre eToro in tutta Italia e in tutta Europa.

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di investire sia dal PC che dal Mobile.

: possibilità di investire sia dal PC che dal Mobile. Deposito minimo : 200$.

: 200$. Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Come tutti i broker, inoltre, anche eToro ti dà l’opportunità di fare pratica con un conto demo gratuito, che ti permette di iniziare avrai subito 100 mila euro virtuali da usare per imparare a fare trading.

2 – Plus500

Plus500 è il secondo broker che ti presentiamo ed è un intermediario completamente CFD, ovvero è possibile investire sulla sua piattaforma solo attraverso questo strumento finanziario.

Scegliendo i Contratti per Differenza non avra alcun problema sulla gestione delle posizioni finanziari, infatti non otterrai il possesso dei beni negoziati.

Sicuramente avrai sentito parlare di questo broker visto che si tratta di uno degli operatori da più tempo attivi e oggi è sponsor sulla maglia ufficiale dell’Atalanta.

Regolamentazione : CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di investire con i CFD in oro e su altre materie prime.

: possibilità di investire con i CFD in oro e su altre materie prime. Deposito minimo : 100€.

: 100€. Vantaggi : piattaforma di facile utilizzo e spread bassi.

: piattaforma di facile utilizzo e spread bassi. Conto demo: gratuito e 50.000€ virtuali a disposizione.

Plus500 offre ai suoi clienti una piattaforma trading proprietaria altamente personalizzabile. Uno dei suoi punti di forza è la sua estrema semplicità di utilizzo.

Puoi fare pratica con un conto demo gratuito per imparare a conoscere come funziona la piattaforma Plus500 e poi passare al conto reale.

3 – IQ Option

IQ Option è il terzo broker che presentiamo ed offre una piattaforma con tantissimi strumenti, come i grafici interattivi e molti asset finanziari disponibili su cui fare trading con i CFD.

Regolamentazione : CySEC (Cipro).

: CySEC (Cipro). Piattaforma : piattaforma con grafici interattivi.

: piattaforma con grafici interattivi. Deposito minimo : 10€.

: 10€. Vantaggi : deposito minimo basso, diversi strumenti di trading.

: deposito minimo basso, diversi strumenti di trading. Conto demo: gratuito e 10.000€ virtuali a disposizione

Anche su IQ Option puoi provare la piattaforma con un conto demo gratuito, per te subito disponibili 10.000€ virtuali, che puoi usare dove vuoi su tutta la piattaforma del broker!