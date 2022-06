IC Markets: opinioni Broker ECN Trading

Alla ricerca di un broker serio e affidabile? Il nome IC Markets non dovrebbe allora sfuggirvi, soprattutto se volete fare del trading online competitivo e conveniente, grazie anche a una serie di caratteristiche economiche e di utilizzo che vi permetteranno di ottenere solo il meglio dalle vostre attività di investimento finanziario via web.

Broker australiano di fama internazionale, opera sulla base della licenza ASIC e della licenza CySEC.

Dal 29 marzo 2021 l’ASIC introdurrà per i trader retail limiti di leva finanziaria per le operazioni di trading con i CFD. Ciò influirà il trading di tutti i clienti al dettaglio dei broker regolamentati dall’ASIC (Australian Securities and Investments Commission).

Vediamo dunque in maggior dettaglio di cosa si tratta, quali sono le caratteristiche e i benefici che potrebbero indurvi a fare del trading online con IC Markets!

IC Markets recensione

IC Markets è un broker ECN e, come tale, vi permetterà di operare su Forex e CFD connettendosi direttamente ai fornitori di liquidità, e divenendo terreno fertile per le operazioni di trading tendenzialmente più speculativo, di breve o brevissimo termine (anche se non è escluso che possiate ottenere i migliori benefici con questo broker anche se le vostre strategie non sono di scalping o day trading!).

Nato più di 10 anni fa, il broker è oggi di proprietà di International Capital Markets Pty Ltd, una società australiana che ha base a Sidney, e che è specializzata in servizi di intermediazione per il trading su alcuni mercati finanziari quali Forex, indici, futures, commodity.

Come vedremo, si tratta di un broker davvero competitivo, che molti utenti italiani hanno già scelto di utilizzare per le proprie operazioni di trading online, e che vi consigliamo di valutare grazie anche al conto demo che è in grado di proporvi!

IC Markets è sicuro?

Uno dei principali quesiti che ricorrono nell’analisi di IC Markets è se questo broker sia o meno sicuro.

Per poter rispondere puntualmente a questa domanda, ricordiamo come IC Markets sia regolamentato dalla AISC, la Australian Securities & Investments Commission, che ha conferito al broker licenza numero numero 335692 nel 2009.

Avere la licenza ASIC permette a IC Markets di poter rassicurare i propri investitori sul rispetto delle normative nazionali e delle best practice internazionali, considerato che la ASIC prescrive per tutti gli enti autorizzati una serie di indicazioni, come la pubblicazione di un prospetto informativo del prodotto, una guida finanziaria, i risultati dell’analisi delle società di revisione, e così via.

Ulteriormente, IC Markets è parte del FOS, il Financial Ombudsman Service, un ente indipendente che supporta i clienti a risolvere eventuali problemi con la società. Un’altra garanzia di trasparenza e di correttezza, che potrebbe costituire un elemento decisivo per una corretta analisi della bontà del servizio di protezione di questo broker.

IC Markets broker ECN

IC Markets, come sopra abbiamo anticipato, è un broker ECN, che dunque offre alla propria clientela un sistema di elaborazione degli “ordini” senza la presenza di dealer. Ma cosa significa?

In termini meno criptici, significa che IC Market si pone dinanzi alla propria clientela come controparte di tutti gli investimenti, potendo coprire le richieste delle posizioni degli utenti mediante il ricorso a fornitori di liquidità che fanno parte della stessa rete ECN.

IC Markets, quindi, è un broker puro che non ha conflitto di interessi come gli operatori più tradizionali. Per questo motivo ECN figura nella lista dei migliori broker ECN con accesso diretti al mercato.

Poichè ECN si collega in modo diretto ai fornitori di liquidità, è il broker ideale per fare scalping e per operare con il day trader. Pur nascendo come broker ECN, IC Markets presenta caratteristiche che lo rendono interessante per tutti i tipi di traders. Nei prossimi paragrafi affronteremo proprio questo punto.

IC Markets spread e leva

Quando si analizza la bontà del servizio di un broker e la sua complessiva convenienza, un’attenzione dedicata è ovviamente legata alla presenza di spread competitivi, che possano risultare sufficientemente bassi da rendere più “economico” il trading effettuato sugli asset che l’investitore intende negoziare.

Ebbene, in questo ambito non ci sono dubbi: IC Markets è certamente uno dei broker che, a livello mondiale, può offrire le migliori condizioni in termini di differenziali tra i prezzi bid e ask.

Soffermandoci sul solo Forex, possiamo ad esempio rammentare che il broker dispone di due principali diversi approcci economici (c’è poi anche una terza alternativa di cui parleremo più avanti):

un conto ordinario , standard, che ha spread predefiniti e NON ha nessuna commissione per operazione;

, standard, che ha spread predefiniti e NON ha nessuna commissione per operazione; un conto ECN, che invece ha degli spread più bassi dello standard (in alcuni casi pari a 0!) e una commissione per trade.

Proprio di questa seconda opportunità vogliamo discutere per qualche istante con voi. Aprire un conto ECN vi garantirà infatti l’accesso a spread estremamente contenuti, con un minimo di 0.0, che varieranno sulla base delle condizioni di mercato e che potranno dunque oscillare a seconda delle stesse. In ogni caso, si tratta di spread estremamente competitivi anche nella loro media, considerando che in termini di pip parliamo di soli 0.1 per il cambio più utilizzato, EUR/USD, o di 0.5 per il GBP/USD.

Naturalmente, a fronte di questo importante beneficio, il cliente dovrà sostenere un piccolo sacrificio: il pagamento di commissione sull’ordine, a partire da 3,50 dollari.

In linea di massima, si tratta però di un meccanismo di grande convenienza. Il trader potrà infatti pagare una commissione all’apertura della posizione ma, immediatamente dopo, godere della presenza di spread estremamente contenuti, con un posizionamento dunque piuttosto competitivo.

Per quanto concerne la leva, quella massima disponibile è di ben 500:1 per i trader australiani e di 30:1 per i trader europei retail.

Riassumendo: in quanto broker ECN, IC Markets ti offre spread bassi (in alcuni casi addirittura nulli) e leva molto più alta di quella imposta dai limiti ESMA se sei un residente australiano. Il rovescio della medaglia di questi vantaggi è rappresentato dagli alti costi di commissione che sei chiamato a sostenere per attivare il tuo ordine.

IC Markets depositi e prelievi

I clienti di IC Markets possono facilmente aprire un conto presso l’operatore, ed effettuare un immediato versamento di capitali attraverso tutti i principali sistemi di pagamento previsti.

In particolare, il regolamento del broker prevede la possibilità di effettuare versamenti con bonifici bancari, carte di credito, portafogli elettronici (anche PayPal!). Insomma, un ventaglio di alternative che renderà ancora più semplice alimentare il proprio account con i capitali che il trader avrà scelto di stanziare per questa finalità di investimento.

In questo caso, però, è bene rammentare che non tutti gli strumenti di pagamento hanno le stesse caratteristiche in termini di costi e rapidità di valorizzazione del saldo. Alcune potrebbero infatti prevedere delle commissioni per il trasferimento, altre impiegare qualche giorno per poter permettere al trader di vedere transitare i soldi stanziati sul proprio conto. Meglio dunque dare uno sguardo alle condizioni operative prima di effettuare la conferma del trasferimento: in linea di massima, il versamento con portafogli elettronici e con carte di credito vi garantirà una valorizzazione in tempo reale, o quasi.

Per quanto riguarda la valuta che contraddistinguerà il saldo del vostro conto, potete scegliere tra 8 diverse valute di base, tra cui – ovviamente – anche l’euro.

IC Markets conto standard, conto ECN e conto demo

Come abbiamo avuto già modo di riepilogare, i trader IC Markets hanno l’opportunità di scegliere tra due diverse tipologie di conti: quello standard, che a fronte di spread – appunto – standard e predefiniti non prevede alcuna commissione di ordine, e quello ECN, che invece propone spread bassissimi, ma una commissione di ordine a partire da 3,50 dollari. A questi conti si aggiunge poi il conto cTrader ECN, ideale per gli scalper e per i daytrader, vincolato all’uso della sola piattaforma cTrader, di qui poi parleremo.

Non sottovalutate poi la disponibilità del conto demo: un rapporto davvero fondamentale per poter migliorare la conoscenza del broker, visto e considerato che si potrà aprire subito e gratuitamente, disponendo di un buon plafond di denaro virtuale da utilizzare per le proprie operazioni di “test”.

Peraltro, tenete conto che il conto demo di IC Markets non “scade”. Pertanto, potrete utilizzarlo quante volte vorrete e quando vorrete, non solamente per poter sperimentare le caratteristiche della piattaforma di trading e degli altri servizi IC Markets in piena sicurezza, quanto anche per poter valutare la sostenibilità della vostra strategia di mercato in condizioni reali!

Insomma, riassumendo, ecco i 3 conti reali di IC Markets:

standard : è il conto base, con deposito minimo di 200 dollari, nessuna commissione di trading e spread predefiniti, a partire da 1.0 pips;

: è il conto base, con deposito minimo di 200 dollari, nessuna commissione di trading e spread predefiniti, a partire da 1.0 pips; ENC : il “vero” account IC Markets, con spread da 0.0 pips e commissione da 3,50 dollari per lotto, con deposito minimo di 200 dollari;

: il “vero” account IC Markets, con spread da 0.0 pips e commissione da 3,50 dollari per lotto, con deposito minimo di 200 dollari; cTrader ECN: il conto più avanzato, con deposito minimo di 1.000 dollari, commissione da 3 dollari per lotto e spread inversi da -0.3 pips.

IC Markets piattaforme di trading

Uno dei motivi per cui IC Markets è ritenuto un ottimo broker è anche dato dalla disponibilità di diverse piattaforme di trading. Attualmente i trader che aprono un conto con questo operatore possono infatti scegliere di effettuare trading con:

MetaTrader : è il punto di riferimento per i trader di tutto il mondo. IC Markets consente sia di utilizzare la versione MT4, personalizzata dal broker, sia la versione MT5;

: è il punto di riferimento per i trader di tutto il mondo. IC Markets consente sia di utilizzare la versione MT4, personalizzata dal broker, sia la versione MT5; cTrader , un’innovativa piattaforma ECN ideale per il trading su Forex e metalli, più veloce e con diverse funzioni avanzate;

, un’innovativa piattaforma ECN ideale per il trading su Forex e metalli, più veloce e con diverse funzioni avanzate; MAM/PAMM : è una piattforma multi account manager, ideale per chi vuole gestire diversi portafogli e diversi account con un’unica piattaforma, avvalendosi degli expert advisors;

: è una piattforma multi account manager, ideale per chi vuole gestire diversi portafogli e diversi account con un’unica piattaforma, avvalendosi degli expert advisors; web based , accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet senza bisogno di download;

, accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet senza bisogno di download; app per smartphone MT4, disponibile per Android e iOS.

Nella nostra analisi delle offerte di questo broker abbiamo utilizzato tutte le varie piattaforme e, sicuramente, quella di nostra prioritaria scelta è stata cTrader: estremamente valida e affidabile. Se invece preferite la MetaTrader, poiché magari avete più dimestichezza con questo genere di servizio, sappiate che potrete comunque trovare delle caratteristiche di trading molto simili. Buono è anche il servizio di mobile trading, grazie a delle app che ricalcano – appunto – la MT4.

IC Markets opinioni

A margine di quanto sopra, IC Markets può ben essere considerato come uno dei broker ECN più competitivi oggi a disposizione sul mercato. Si tratta di un operatore di grande rilievo, contraddistinto da condizioni economiche e di operatività professionali e competenti.

Rimangono degli aspetti di miglioramento, come quelli legati alla formazione e all’assistenza, che lo rendono un broker tendenzialmente più adatto per gli investitori con livelli di conoscenza almeno medi, e che amano il trading intraday. IC Market è inoltre il broker ideale per fare scalping.