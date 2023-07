FP Markets è il broker più trasparente e con la migliore “trade execution” del 2023 per l’Ultimate Fintech

Importante riconoscimento per FP Markets, uno dei broker Forex e CFD migliori al mondo. FP Markets è stato incoronato “Best Trade Execution” e “Broker più trasparente” nel corso degli Ultimate Fintech Awards APAC 2023 che si sono tenuti lo scorso 23 giugno. Grazie a questi premi, FP Markets si conferma principale broker Forex e CFD in Asia. Il broker era stato stato premiato come “Miglior Broker CFD in Africa” ​​ai FAME Awards 2023 che si erano tenuti a inizio 2023. I tre riconoscimenti incassati nel nuovo anno si vanno a sommare ai tantissimi premi che FP Markets ha conseguito nel 2022.

Per i non addetti ai lavori, precisiamo che gli Ultimate Fintech Awards rappresentano un punto di riferimento per tutto il settore. La competizione, a cui prendono parte i migliori broker di tutto il mondo,

riconosce l’eccellenza nel trading online e nel Fintech per le aziende B2B e B2C.

Nel corso della competizione, oltre a numerosi premi molto apprezzati per varie categorie, i vincitori sono stati nominati per la loro leadership innovativa, l’approccio trasparente e il servizio eccezionale.

Il CEO di FP Markets, Nick Twidale, ha affermato che aver vinto i premi Best Trade Execution e Broker più trasparente agli Ultimate Fintech Awards APAC 2023 è la dimostrazione del duro lavoro e della dedizione mostrata in questi anni dal team di FP Markets. Secondo il manager, inoltre, questi premi impegnano ancora di più il broker FP Markets a fornire ai clienti la miglior esperienza di trading possibile. Tra i punti di forza di FP Markets ci sono proprio l’esecuzione dei trade, la trasparenza, l’efficienza dei costi ma anche l’ampia offerta educativa e le tante piattaforme di trading messe a disposizione sia degli investitori di breve termine che di chi ha un approccio più orientato al lungo periodo. I premi, ha concluso il manager, non solo segnano la crescita dell’azienda ma evidenziano anche la portata internazionale e il riconoscimento del Forex a livello globale.

In effetti su FP Markets, broker presente sul mercato dal 2005, è possibile operare sia con la piattaforma IRESS (Direct Market Access – DMA) che grazie al modello di prezzo Direct Market Access consente di avere un’esposizione precisa e trasparente sugli ordini aperti, avendo accesso al libro degli ordini che mediante la nota piattaforma MetaTrader 5, versione avanzata della MT4. Anche questa piattaforma offre l’accesso a oltre 1000 azioni CFD provenienti da diverse borse internazionali.

A dare valore aggiunto alla proposta di FP Markets sono spread ridotti, esecuzione istantanea degli ordini e supporto clienti multilingue disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

