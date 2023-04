FinecoX Opinioni e Recensione sulla nuova piattaforma by Fineco

Se c’è una banca online attenta all’evoluzione degli strumenti operativi messi a disposizione della clientela, quella è sicuramente Fineco. La società del risparmio gestito, come noto, offre anche servizi avanzati di trading che si integrano perfettamente con un conto corrente multifunzionale. Proprio recentemente è stata lanciata la nuova piattaforma FinecoX che si è andata ad affiancare alla storica PowerDesk. L’annuncio ufficiale è stato dato alla fine dello scorso gennaio. Stiamo quindi parlando di uno strumento completamente nuovo che è sicuramente conosciuto da chi è già cliente Fineco ma non da chi non lo è.

Proprio per questo motivo abbiamo pensato ad una recensione focalizzata su FinecoX. In questa guida spiegheremo quali sono le caratteristiche più importanti della nuova room Fineco, come funziona la piattaforma e ovviamente quali sono i suoi punti di forza.

Nella seconda parte poi spazio alle opinioni su FinecoX. Abbiamo spulciato il web alla ricerca delle prime impressioni sulla nuova piattaforma che sarà possibile consultare a fine articolo. A proposito di commenti: se chi ci sta leggendo ha già testato la nuova piattaforma e vuole lasciarci le sue opinioni su FinecoX, può farlo tranquillamente nel box in basso. Siamo certi che gli altri lettori ne saranno grati.

FinecoX cosa è

Il trading Fineco è accessibile dal sito della banca, dall’app (mobile trading), dalla piattaforma PowerDesk e da gennaio anche da FinecoX, la nuova piattaforma di trading online che può essere usata interamente in ambiente web, senza l’impiccio di dover scaricare e installare alcun software operativo.

FinecoX, del resto, è nata proprio per rendere ancora più semplice e immediato l’accesso ai mercati. E’ in questo contesto che va letta la decisione della banca online di offrire uno spazio-trading nuovo, in affiancamento a quelli già presenti, per rispondere a quell’esigenza di immediatezza del processo di investimento che contraddistingue molti trader.

E del resto FinecoX non è una piattaforma come tante…ma quella creata dai NR1 come si può leggere sul sito ufficiale FinecoX.

Quel NR1 è ovviamente un gioco di parole che fa riferimento al fatto che Fineco sia la prima per volumi totali di azioni scambiate in Italia.

Su cosa si può investire con FinecoX

Dopo aver fatto le presentazioni, possiamo ora occuparci di questi più concrete a partire dai mercati su cui è possibile accedere grazie a FinecoX.

La proposta è impressionante visto che si può operare su ben 26 borse mondiali da un solo conto multivaluta. Tra gli asset disponibili su FinecoX ci sono:

azioni,

ETF

Certificati

Certificati Turbo

Opzioni

Knock Out

Daily Options

CFD e CFD Forex

Futures

Obbligazioni

Covered Warrant

Praticamente tutti i mercati su cui è possibile normalmente tradare con Fineco sono raggiungibili dalla nuova piattaforma.

Gli asset restano gli stessi e invece cambiano le modalità operative visto che con FinecoX tutte le procedure operative sono più semplice.

Caratteristiche piattaforma FinecoX

La piattaforma FinecoX è stata sviluppata tenendo conto di quelle che sono le esigenze dei trader. A differenza di tante altre piattaforme, quindi, non viene imposta agli investitori (i quali, dal canto loro, possono solo prendere o lasciare) ma è frutto dei loro stessi bisogni. Questa corrispondenza è stata possibile solo perchè Fineco, grazie ad anni di presenza sul mercato italiano, ha imparato a conoscere la psicologia dei trader del nostro paese.

La piattaforma è frutto di una particolare attenzione all’usabilità da parte dell’utente. Inoltre, interpretando proprio quell’esigenza di rapidità cui abbiamo accennato in precedenza, FinecoX consente una visualizzazione dei dati immediata che non ha eguali con la concorrenza.

Tecnicamente l’interfaccia principale prevede diversi template pre-configurati che possono tranquillamente essere utilizzati da chi è alle prime armi con il mondo del trading. Da ogni singola schermata è possibile tenere sotto controllo i grafici, le watchlist ma anche le news, il portafoglio e il monitor ordini. Praticamente con un unico video il trader può monitorare tutto.

L’impostazione grafica è semplice e pulita. La disposizione dei vari box è ragionata con tutto quello che serve per il trading che è a portata di occhio. Come dicevamo all’inizio è questa la sostanziale differenza tra le piattaforme fredde create da ingegneri che di trading capiscono poco e quelle che invece sono concepite per rispondere ai bisogni dei trader (e per farlo devono conoscerli).

FinecoX i 10 vantaggi

Dopo aver esaminato le caratteristiche più importanti della piattaforma, vediamo adesso quali sono i vantaggi più significativi che scaturiscono proprio dalla stessa struttura della piattaforma:

presenza di un motore di ricerca potente e intuitivo : Global Search consente esplorare migliaia di strumenti semplicemente inserendo il nome di un titolo. Basta un semplice click per poter subito visualizzare la maschera dell’ordine con tutte le informazioni di dettaglio.

: Global Search consente esplorare migliaia di strumenti semplicemente inserendo il nome di un titolo. Basta un semplice click per poter subito visualizzare la maschera dell’ordine con tutte le informazioni di dettaglio. invio degli ordini rapido : è sufficiente inserire l’ordine nella maschera e subito si riceve un feedback immediato.

: è sufficiente inserire l’ordine nella maschera e subito si riceve un feedback immediato. tantissimi grafici disponibili con oltre 100 indicatori a disposizione per poter analizzare in modo completo titoli e mercati

con oltre 100 indicatori a disposizione per poter analizzare in modo completo titoli e mercati funzione di chart trading : scegliendo il livello di prezzo sul grafico, si inseriscono gli strumenti di protezione del trade e la posizione è attiva

: scegliendo il livello di prezzo sul grafico, si inseriscono gli strumenti di protezione del trade e la posizione è attiva sempre tutto sotto controllo grazie alla possibilità di sfruttare tutto lo spazio disponibile grazie all’apertura dei chart a schermo intero (anche su più monitor)

grazie alla possibilità di sfruttare tutto lo spazio disponibile grazie all’apertura dei chart a schermo intero (anche su più monitor) 100% personalizzabile anche nel colore

funzionalità Search Ideas grazie alla quale si possono effettuare ricerche intuitive per approfondire i titoli di interesse anche con dati tecnici e di performance

grazie alla quale si possono effettuare ricerche intuitive per approfondire i titoli di interesse anche con dati tecnici e di performance possibilità di ricorrere a diverse visualizzazioni che si adattano alle abitudini del trader

che si adattano alle abitudini del trader interazioni con drag & drop per creare nuovi spazi di lavoro partendo da zero con i componenti desiderati

per creare nuovi spazi di lavoro partendo da zero con i componenti desiderati tool di news professionali: l’aggiornamento con i flussi di notizie è sempre stato uno dei punti di forza di Fineco. Nella nuova piattaforma le possibilità di personalizzazione del feed diventano ancora più avanzate

Ben 10 vantaggi (ma solo perchè ci siamo voluti fermare) avranno sicuramente un prezzo… e invece no perchè (e questo è il più importante dei punti di forza della nuova piattaforma) FinecoX è completamente gratuita.

FinecoX opinioni finali

Il lancio di FinecoX è avvenuto appena pochi mesi fa e quindi serviranno ancora alcuni mesi per poter effettuare una valutazione complessiva della piattaforma. Premesso questo, le prime opinioni stanno già circolando da settimane sui forum specializzati. In generale il giudizio è positivo. La piattaforma è ben fatta dal punto di vista grafico ed è anche molto intuitiva. Molto apprezzato il fatto che sia gratuita a differenza della PowerDesk che invece è gratis ma solo a determinate condizioni.

Ad apprezzare FinecoX sono soprattutto i trader alle prime armi (la piattaforma, infatti, si rivolge ai principianti). Attenzione però a non pensare che FinecoX possa anche essere usata dagli investitori con esperienza. In realtà, infatti, i filtri di personalizzazione che possono essere attivati la rendono ideale anche per chi punta ad esperienze di trading di alto livello.

Apprezzabile anche la comodità di utilizzo visto che la piattaforma si può usare da tablet. Personalmente, poi, non possiamo che giudicare positivamente l’integrazione nel conto grazie alla quale tutti gli ordini effettuati sulla piattaforma FinecoX saranno visibili poi nella sezione portafoglio su sito e app.

