Come comprare e guadagnare premi con i Binance Fan Token in modo rapido [guida definitiva]

Cosa sono i Fan Token di Binance e perchè conviene comprarli in ottica investimento.

I Fan Token di Binance sono sempre più sulla cresta dell'onda e ogni giorno sono migliaia gli investitori che decidono di comprare questo tipo di asset proprio perchè attratti dai consistenti margini di guadagno che è possibile conseguire. Vorresti anche tu sfruttare questa occasione ma non sapresti come iniziare?

Niente paura perchè in questa guida, ricorrendo ad un linguaggio molto semplice, ti spiegheremo cosa sono i Binance Fan Token e come è possibile comprare questi asset virtuali. Dopo aver chiarito i concetti base, passeremo alla parte più pratica chiarendo come anche tu puoi guadagnare con i Fan Token di Binance.

Se hai già attivato un account Binance, sei a buon punto visto che per investire nei Fan Token è indispensabile essere registrati sull'exchange.

Binance Fan Token in sintesi

Sono 4 le caratteristiche più rappresentantive dei fan token di Binance. Le riportiamo di seguito proprio per evidenziare ciò che dicevamo prima in merito alla convenienza ad investire su questi asset:

I club sportivi, i team, i brand ma anche i singoli personaggi influenti possono usare i Binance Fan Token per incrementare le rispettive comunità di fans favorendo la loro identificazione I Binance Fan Token sono beni fungibili e ciò significa che non possono essere assimilati agli NFT i quali, per definizione, non sono invece fungibili. Ogni Binance Fan Token è identico ad un Binance Fan Token dello stesso tipo I possessori di Binance Fan Token possono accedere ad NFT in edizioni limitate E' possibile comprare i Binance Fan Token in due distinti momenti: prima del lancio attraverso Binance Launchpad o nelle fasi successive (quando è stata eseguita la sottoscrizione sul Launchpad) operando sul mercato Spot o mediante operazioni con carta di credito/debito

Se sei interessato a comprare i Fan Token di Binance, ti consigliamo di tenere ben in mente i 4 punti sopracitati.

Cosa sono i Binance Fan Token

I Binance Fan Token devono la loro stessa denominazione al rapporto esistente tra il tifoso e la sua squadra del cuore. In un contesto generale caratterizzato da un boom delle interazioni sulla blockchain, l'exchange Binance ha deciso di siglare tutta una serie di partnership con primarie squadre di calcio e team sportivi, per rendere sempre più stretto il legame tra fan e club.

Premesso questo, cosa sono i Fan Token di Binance? Tecnicamente si tratta di utility token legati ad un club o ad un brand, il cui possesso attribuisce di diritto privilegi particolari al suo detentore.

Facciamo ad esempio per meglio comprendere il concetto. Un Fan Token legato alla SS Lazio offre al suo titolare un diritto di prelazione sull'acquisto di biglietti. Questo è un vantaggio basico poichè in realtà i Fan Token delle squadre di calcio permettono di usufruire di vantaggi impensabili fino a prima dello sviluppo della blockchain. Ecco alcuni esempi:

partecipazione alle decisioni del club

scelta del nuovo kit

scelta del design della maglia

Insomma grazie ai Binance Fan Token, il tifoso diventa parte attiva del club e vive la sua passione a protagonista e non da consumatore.

Questo processo non è solo di tipo psicologico. In realtà, infatti, lo stesso valore del Binance Fan Token è legato ai vantaggi che sono offerti dai fans.

Anche su questo punto facciamo un esempio per meglio comprendere il concetto. Il già citato Fan Token S.S. Lazio consente ai tifosi di condizionare le stesse decisioni riservate ai possessori del token mediante la Binance Fan Token Platform. Non solo. In futuro i fan potranno anche attivarsi per raccogliere ricompense sotto forma di token non fungibili (NFT). Insomma vantaggi nel presente ma anche potenziali vantaggi anche nel futuro.

Fan Token e NFT: differenze

Nel precedente paragrafo abbiamo spesso riferimento ai Non Fungible Token. Una domanda tipica di chi è alle prime armi riguarda il rapporto tra i Token Fan di Binance e gli NFT.

Sbarazziamo subito il campo da ogni potenziale equivoco mettendo in chiaro un aspetto fondamentale: i Fan Token di Binance non possono essere ritenuti degli NFT poichè mancano di quella natura non fungibile che invece caratterizza i secondi.

I Fan Token sono beni fungibili che possono essere scambiati con qualsiasi altro Fan Token della stessa tipologia.

Nonostante la differenza sia abissale, tra Fan Token e NFT c'è comunque un legame. In alcuni casi i Fan Token possono essere usati per ricevere in cambio NFT relativi ai club.

Premi riconosciuti ai possessori di Fan Token

L'essere titolari di fan token Binance implica tutta una serie di riconoscimenti e vantaggi esclusivi che da soli bastano a spiegare l'enorme successo di questa tipologia di asset. Per riscuotere questi premi non è necessario eseguire alcuna operazione. Tutto si svolge in modo automatico non appena ottenuti i Fan Token. Ovviamente i vantaggi dipendono dal tipo specifico di Fan Token. E' innegabile che ci siamo dei toker che offrono premi molto più consistenti rispetto ad altri.

Ad ogni modo, al di là delle singole situazioni specifiche, le ricompese minime legati ai Fan Token nel loro insieme sono:

diritto di voto: il possessore del Token può decidere sulla governance ma anche sulle campagna promozionali che riguardano il club Mystery Box e NFT: il possessore di Binance Fan Token può comprare degli NFT Mystery Box che contengono NFT con un differente livello di rarità Fan Badge: maggiore è il numero delle interazioni tra il Binance Fan Token e il club di riferimento, più alte sono le probabilità di vincere un Fan Badge

Come comprare i Fan Token di Binance: istruzioni rapide

Se sei arrivato fino a questo punto con la lettura della guida è perchè sei effettivamente interessato ad investire sui Fan Token di Binance. Pronto quindi a fare il passo decisivo? Tutto quello che ti abbiamo detto in precedenza, può rilevarsi adesso determinante.

Come abbiamo già accennato ad inizio articolo, il primo passo è quello della creazione di un account Binance. I Fan Token sono un asset esclusivo di Binance. Quindi se non hai un account aperto non puoi semplicemente comprare i token e nè tantomeno accedere a vantaggi, premi e ricompense.

Per attivare l'account su Binance è sufficiente seguire questo link ufficiale senza bisogno di lasciare il sito.

Una volta effettuata questa operazione, sono tre le strade che è possibile seguire per comprare i Fan Token:

partecipa ad una Binance Fan Token Launchpad e quindi prendi parte al listing dei nuovi token compra i Binance Fan Token che sono stati già listati (quindi non si tratta di asset nuovi) e che ora sono disponibili sul mercato spot. Per finalizzare l'acquisto puoi utilizzare sia una carta di debito/credito che le criptovalute che sono presenti nel tuo wallet ricorri al mercato peer-to-peer per comprare crypto-asset da altri utenti Binance e poi usarli per finalizzare l'acquisto dei Token della tua squadra

A prescindere da quella che è la strada scelta per l'esecuzione dell'operazione, l'esito è sempre lo stesso ossia il trasfermento dei Fan Token sul tuo spot wallet. Una volta eseguito questo passaggio, sei titolare di quei token e quindi puoi avere accesso ai premi e ai tanti vantaggi a te spettanti.

Comprare e guadagnare premi con Binance Fan Token: conclusioni

Ed eccoci arrivati alle conclusioni di questa nostra guida dedicata ai Fan Token Binance. Nonostante la struttura dei fan club sia consolidata da tempo, va riconosciuto all'exchange Binance il merito di aver integrato il rapporto tra tifoso e club del cuore in una nuova concezione. Sfruttando i vantaggi della blockchain, il tifoso oggi può diventare parte attiva nella stessa governance societaria oltre ad accedere a tantissimi vantaggi che, fino a prima dello sviluppo della blockchai, erano del tutto inimmaginabili

I Binance Fan Token, però, non sono solo un'occasione per divertersi ma diventano anche strumento di investimento visto che è possibile guadagnare. L'elenco dei premi e delle ricompense dei vari fan token è in costante evoluzione e il nostro consiglio è quello di restare sempre aggiornati per non farsi sfuggire quelle che sono le occasioni migliori.

