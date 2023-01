Come comprare NFT su Binance in pochi passaggi: la guida operativa

Stai pensando di comprare NFT (Non Fungible Token) ma non sai quale piattaforma utilizzare? Questo articolo può offrirti spunti molto interessanti. Nel post, infatti, parleremo di come è possibile acquistare NFT con Binance, uno dei più famosi exchange criptovalute oggi presenti sul mercato. Lo faremo in modo semplice, guidandoti, passo dopo passo, nelle varie operazioni che sei chiamato ad effettuare.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento una puntualizzazione: se non hai mai usato Binance per comprare Bitcoin e tante altre criptovalute, dovresti fare un passo indietro e leggere la nostra recensione su Binance. Puoi anche esplorare la piattaforma aprendo un conto. L’operazione è molto semplice da eseguire e può essere fatta con pochi click partendo dal link ufficiale (clicca qui).

Comprare NFT su Binance: premessa

Binance non nasce come piattaforma per acquistare Non Fungible Token. La natura di Binance è infatti quella di exchange puro per negoziare criptovalute. La società proprietaria, però, si è resa conto degli enormi margini di crescita di tutto il settore NFT (i non Fungible Token sono ritenuti uno dei maggiori mega-trend dei prossimi anni) e qui la decisione di aprire a questo settore.

Poichè Binance vanta attualmente oltre 15 milioni di utenti iscritti, oltre che essere tra i primi posti al mondo per volume giornaliero di scambi, è molto probabile che l’apertura alla possibilità di comprare NFT possa dare un contributo alla crescita dell’appeal dei beni non fungibili.

Concrertamente, Binance ha ideato un marketplace (di facilissimo utilizzo) che permette di acquistare NFT con pochissimi passaggi.

La decisione di puntare tutto su procedure semplici è in linea con quella che è la mission dell’exchange: consentire anche a chi è alle prime armi di operare grazie ad una piattaforma molto intuitiva.

Come comprare NFT su Binance: primi passaggi

Il primo step per iniziare a comprare NFT su Binance è la registrazione sull’exchange. Si tratta di un’operazione molto semplice da eseguire, inoltre la registrazione su Binance è gratis e permette perfino di ottenere interessanti bonus di benvenuto, oltre alla possibilità di richiedere gratuitamente la Binance Card che garantisce accesso a vantaggi esclusivi.

Per fare la registrazione su Binance bisogna andare sul sito ufficiale e cliccare sul bottone centrale con la dicitura “Iscriviti con email o telefono”, oppure in alto a destra sul bottone con la dicitura “Registrati”. In entrambi i casi avrai la possibilità di ottenere fino a 100 USDT in buoni sconto sulle commissioni di trading.

Pagina registrazione di Binance

Per fare la registrazione serve naturalmente un indirizzo e-mail valido intestato all’utente che sta aprendo un conto su Binance. Una volta inserita l’email bisogna scegliere una password e procedere, in questo modo verrà inviata una e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito, con un link sul quale bisogna cliccare per confermare la registrazione.

Inserimento indirizzo e-mail e passoword

Vale la pena ricordare che da un solo account è possibile operare sia in modalità desktop che mobile (in questo secondo caso bisogna scaricare l’app). Per registrati su Binance è sufficiente seguire il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Una volta effettuata la registrazione, il sistema invita a scegliere la piattaforma da utilizzare. Le opzioni possibili sono due: versione base e versione avanzata. La prima è strutturalmente ideata per chi è alle prime armi e presenta un’interfaccia molto semplice e tutte le funzionalità essernziali per operare.

La seconda piattaforma, quella avanzata, si rivolge ai crypto-investitori che hanno alle spalle una certa esperienza. Infatti sono presenti tutta una serie di funzionalità evolute per la migliore esperienza di investimento in croptovalute possibile.

Quindi, aperto il conto e scelta la piattaforma puoi passare all’ultimo step prima di iniziare ad acquistare NFT ossia il deposito di fondi sul tuo conto. Per depositare denaro sul tuo conto Binance devi prima di tutto selezionare la modalità di pagamento che intendi utilizzare, ed hai la possibilità di scegliere tra carte di credito o di debito appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, oppure bonifico bancario.

Per fare il tuo primo deposito seleziona quindi la valuta e l’importo che intendi versare sul tuo conto su Binance, quindi conferma l’operazione e potrai subito verificare che l’importo è immediatamente disponibile. Se però usi come metodo di pagamento il bonifico bancario il completamento della transazione può richiedere fino a 1-2 giorni lavorativi.

Ad ogni modo, una volta fatto il tuo primo deposito su Binance puoi iniziare ad investire in tutti i modi che questa piattaforma ti offre, e soprattutto puoi finalmente iniziare a comprare NFT Non Fungible Token.

Come comprare NFT su Binance: asta o prezzo fisso?

La prima cosa da chiarire per quanto riguarda il mercato degli NFT, e in particolare la possibilità di investire in questo settore, è che vi sono due modi per comprare NFT con Binance, ed uno di questi in particolare tende ad essere molto vantaggioso.

Binance ti offre la possibilità di comprare nuovi NFT, cioè NFT che vengono lanciati in un ben preciso periodo di tempo generalmente circoscritto ad una manciata di giorni, oppure NFT che possono essere stati lanciati non importa quanto tempo addietro, e che vengono venduti da altri trader attraverso Binance stesso.

Chiaramente se compri NFT nuovi al momento del loro lancio puoi acquistare a prezzi molto bassi, e quindi in seguito avrai un maggior margine di guadagno se deciderai di andare a rivendere.

Premesso ciò, per iniziare a comprare NFT con Binance non devi far altro che accedere al tuo profilo usando le tue credenziali, dalla versione desktop oppure tramite la app, e cliccare sul menu in alto sulla voce NFT.

Sezione NFT di Binance

In questo screenshot è possibile vedere i primi tre NFT listati su Binance, e naturalmente scorrendo la pagina verso il basso è possibile trovare moltissimi altri NFT.

Ma vediamo come si fa per comprare NFT che vengono venduti su Binance da altri utenti. Alcuni NFT possono essere comprati in modalità asta, mentre altri si possono avere con la modalità compralo subito.

A questo punto è fin troppo facile dedurre il funzionamento del meccanismo, infatti nel primo caso dovrai piazzare la tua offerta e attendere che termini il tempo dell’asta per scoprire se sei riuscito ad aggiudicarti l’oggetto, mentre nel secondo caso pagherai l’importo indicato ed avrai l’NFT scelto immediatamente nella tua collezione.

Molto interessante è poi la possibilità di prendere visione di tutta la lista delle transazioni che sono state effettuate dagli investitori che stanno partecipando all’asta stessa. Il criterio con cui è presentato l’elenco è quello cronologico.

Praticamente il discorso su come comprare NFT con Binance si chiude qui. Come avevamo detto in precedenza, infatti, l’operazione è molto semplice da eseguire.

La facilità con cui è possibile comprare NFT su Binance ti ha lasciato senza parole? Clicca sul link in basso per registrarti sull’exchange.

Comprare NFT su Binance: le Mystery Box

Il modo migliore per entrare nel mercato NFT con Binance è approfittare del lancio di una nuova collezione NFT. In questo caso il trader andrà a comprare non un NFT in particolare, ma uno dei cosiddetti Mystery Box, cioè una scatola (virtuale naturalmente) all’interno della quale vi sarà un NFT tra tanti di diversa rarità assortiti in modo casuale.

Non c’è modo quindi di sapere, prima di aver aperto il Mystery Box, quale degli NFT della nuova collezione ho appena acquistato. Questo vuol dire che potrei avere fortuna e ritrovarmi con un NFT ultra-raro, o che potrebbe andarmi meno bene, e trovare un NFT tra i più comuni.

Sulla questione della rarità degli NFT torneremo dopo, intanto ci preme chiarire cosa sono e a cosa servono i Mystery Box con gli NFT di Binance.

Come le ICO (Initial Coin Offering) per una qualsiasi nuova criptovaluta, o come le IGO (Initial Game Offering) per i nuovi NFT legati al Gaming, quando viene lanciato una nuova collezione NFT su Binance esiste la possibilità, per un periodo di tempo limitato ad una manciata di giorni, di acquistare Mystery Box contenenti un nuovo NFT appartenente a quella collezione.

Vediamo quindi come fare per comprare NFT Mystery Box con Binance. Anzitutto prima che si possa effettivamente iniziare ad acquistare questi box occorre che termini il countdown. Andando nella sezione NFT di Binance infatti, quando mancano solo pochi giorni al lancio di una nuova collezione NFT, appare l’anteprima della collezione che sta per essere lanciata con in sovraimpressione un conto alla rovescia.

Al termine del conto alla rovescia avrai la possibilità di accaparrarti una o più Mystery Box. Non devi far altro che selezionare la collezione cui sei interessato, e visualizzare così i dettagli. Potrai così vedere per quanto tempo sarà possibile acquistare queste Mystery Box, quante ne sono rimaste in vendita, qual è il prezzo di vendita, e naturalmente tutti i dettagli sulla collezione a cominciare dal nome dell’autore.

Si tratta di informazioni molto utili perché è sulla base di queste informazioni che potrai farti un’idea del valore che questa collezione potrebbe avere nel mercato degli NFT. Se ad esempio si tratta di un creatore che ha altre collezioni di grande valore, allora acquistare delle Mystery Box di questa sua nuova collezione potrebbe risultare un ottimo affare.

Le Mystery Box infatti hanno tendenzialmente un prezzo molto basso, e in genere è facile, anche qualora dovessi trovare un NFT piuttosto Comune, recuperare l’investimento iniziale rivendendolo in seguito. Naturalmente non vi sono certezze in tal senso, ma se l’autore della nuova collezione è molto conosciuto e apprezzato le probabilità sono più alte.

A questo punto se sei ancora interessato all’acquisto non devi far altro che selezionare la quantità di Mystery Box che intendi acquistare e completare il pagamento. Non dimenticare che non solo il tempo è limitato, ma è limitato anche il numero di Mystery Box disponibili.

Comprare NFT su Binance: i costi

Asta NFT in corso su Binance

Tutto molto bello e interessante ma quali sono i costi da sostenere? Insomma quanto costa comprare NFT su Binance? Ovviamente c’è il prezzo dell’acquisto da sostenere (il pagamento può essere effettuato con diverse criptovalute) ma ci sono anche le commissioni.

Binance non prevede commissioni di deposito e quindi depositare sulla piattaforma è gratuito. Ci sono però commissioni dell’1% su ogni transazione in NFT. Tali commissioni sono a carico sia di chi compra sia di chi vende.

Ad ogni modo, poichè il discorso costi è molto ampio, il consiglio è quello di consultare prima la pagina dedicate alle tariffe sul sito di Binance anche perchè, essendo il pagamento degli NFT in criptovalute, vanno anche tenute in considerazione le commissioni di prelievo sui crypto-asset.

Comprare NFT su Binance conviene? Conclusioni

Binance non ha bisogno di biglietti di presentazione. Va da sè quindi che sull’affidabilità di questo exchange per comprare NFT non ci siano dubbi di sorta. Molto apprezzabile l’usabilità del marketplace NFT messo su da Binance non ma non peteva essere diversamente vista l’esperienza maturata in anni di attività con core sulle criptovalute.

Anche i costi e le commissioni sono molto interessanti così come la possilità di vendere Non fungible token sia a prezzo fisso (e acquisto immediato) che con il meccanismo dell’asta.

Considerando che gli NFT avranno una crescita costante nel futuro, sicuramente Binance è una buona piattaforma per negoziarli.

