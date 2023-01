Crypto.com bonus benvenuto: come attivare il referral link e avere 25$

Uno dei punti di forza dell’exchange Crypto.com è il bonus iscrizione di 25$ grazie al quale ogni nuovo utente della piattaforma può avere può avere gratuitamente CRO per il valore indicato che successivamente, essendo di proprietà dell’investitore, possono anche essere convertiti in USDT e quindi venire prelevati attraverso la carta Visa Crypto.com.

Sono migliaia gli utenti che si registrano su Crypto.com (qui la recensione ufficiale) ottenendo il bonus di benvenuto di 25$ in CRO e questo spiega perchè attorno all’argomento ci sia molto interesse. In particolare, come dimostrano i volumi di ricerca su internet, chi è interessato tende a porsi domande molto specifiche, del tipo:

Come funziona il bonus iscrizione Crypto.com?

Come ottenere i 25 euro Crypto.com

Dove trovare il referral link per avere il bonus Crypto.com

Come riscuotere i 25 euro del bonus Crypto.com

Sembra quasi assurdo ma attorno a una iniziativa prettamente commerciale (il bonus di benvenuto è rivolto ai nuovi clienti) c’è una richiesta di informazioni molto sviluppata che si spiega alla luce del meccanismo esclusivo che l’exchange ha ideato per concedere il bonus di 25 euro ai nuovi clienti. Infatti non è sufficiente essere neo-iscritti di Crypto.com per avere il bonus di benvenuto ma occorre farlo con un esclusivo link referral personalizzato che solo clienti di un certo livello hanno.

La buona notizia per chi sta leggendo questo articolo è che noi abbiamo questo link referral che può essere usato da tutti per avere il bonus Crypto.com da 25 euro. La seconda buona notizia è che possiamo darlo liberamente. Il referral code con cui registrarsi su Crypto.com per avere il bonus di 25 euro è 4dcmuca93c. Basta cliccare sulla pagina ufficiale della promozione, inserire il code referral che abbiamo fornito e procedere con la normale normale registrazione sull’App Crypto.com.

Chi già sa come sbloccare il bonus di 25 euro e magari è finito su questa nostra guida solo perchè interessato ad avere l’esclusivo link referral Crypto.com, può sospendere già qui la lettura della guida. Se invece l’intento è quello di comprendere come funziona il bonus Crypto.com, allora è necessario proseguire con la lettura.

Crypto.com bonus 25$ in CRO

Sembra assurdo doverlo puntualizzare ma c’è chi resta stupito del fatto che il bonus di 25 euro di Crypto non sia in soldi veri ma bensì in CRO che, per chi non lo sapesse, altro non è che la criptovaluta ufficiale di Crypto.com (quindi non una crypto qualsiasi ma quella a cui l’exchange è collegato). Facciamo solo un’osservazione: si può mai pensare che una piattaforma criptovalute possa offrire ai nuovi clienti dei bonus con soldi veri? Ovviamente no. Ad ogni modo il fatto che i 25 euro di bonus Crypto.com non siano in soldi reali non significa niente.

Infatti chi si è iscritto usando il link referral 4dcmuca93c dal sito ufficiale Crypto.com, avrà immediatamente i 25 euro in CRO direttamente sul suo wallet crypto e da lì potrà poi convertirli USDT o anche altre criptovalute da prelevare con la carta Crypto.com. Non ci sono obblighi di utilizzo nel senso Crypto non viene a dire che il bonus deve essere usato solo ed esclusivamente per investire. Sicuramente i 25 euro si possono utilizzare per fare trading ma questo non toglie che possano essere anche usati per effettuare pagamenti con la carta VISA di Crypto.com (anche essa esclusiva). Insomma il bonus Crypto.com in CRO offre comunque la massima libertà di azione tutto può essere eseguito dal proprio wallet.

Come funziona il bonus 25 euro Crypto.com

Dopo aver presentato il bonus Crypto.com da 25 euro, vediamo adesso di capire precisamente come funziona. Per farlo andremo ad individuare i vari passaggi che è necessario eseguire.

Tanto per iniziare è necessario avere sottomano tutto quello che serve per poter procedere con l’operazione senza imprevisti. Essendo il bonus legato ad un codice referral esclusivo, quello che occorre, oltre ovviamente ad una connessione internet visto che tutta la procedura è online, è un code referral. Senza questo codice non è possibile avere alcun bonus.

In via eccezionale possiamo fornire il nostro: 4dcmuca93c.

Questo codice, per avere validità, deve essere inserito solo sulla pagina ufficiale dell’iniziativa (ecco il link diretto). Non è possibile inserire il codice su altre pagine se non quella che abbiamo indicato.

Ad ogni modo, anche dopo aver effettuato l’inserimento del referral code sul sito Crypto.com, è necessario eseguire altre operazioni per poter sbloccare il bonus di 25 euro.

Diciamo che inserendo il referral code alla pagina ufficiale di invito, il bonus di 25 euro in CRO è bloccato ma è poi necessario attivarlo. Nel prossimo paragrafo spiegheremo come fare.

Come sbloccare il bonus 25$ di Crypto.com

Invitiamo i nostri lettori a seguirci poichè il meccanismo per sbloccare il bonus 25 euro di Crypto.com è si semplice ma solo se si è precisi. Ecco gli step che è necessario seguire:

Apri un conto su Crypto.com (il conto è completamente gratuito!)

Inserisci il nostro esclusivo codice 4dcmuca93c nel campo referral code su Crypto.com

nel campo Verifica che il codice sia stato preso dal sistema e nel caso in cui il copia/incolla non ha funzionano, ti consigliamo di digitare a mano le lettere e le cifre del codice

Inserisci la tua mail personale (ti consigliamo di mettere una mail che utilizzi sempre e non una mail qualsiasi visto che questo sarà l’indirizzo di appoggio del tuo account sull’exchange

Flagga non sono un robot (non succede nulla ma il sistema capisce che sei una persona reale)

Fai click su Submit.

A questo punto la prima fase propedeutica allo sblocco del bonus 25 euro di Crypto.com è terminata. Attenzione perchè ora si passa alla seconda fase.

Come abbiamo detto in precedenza, la registrazione è andata ma adesso deve essere finalizzata. E’ quindi necessario scaricare l’app ufficiale Crypto.com. Anche in merito a questo punto, attenzione ai raggiri. Sull’App store sono presenti applicazioni denominate in modo molto simile a Crypto.com. Fondamentale è scegliere quella ufficiale.

Una volta scaricata l’APP è necessario effettuare il login. Come farlo? La procedura è più facile a farsi che a dirsi. Semplicemente è necessario andare sulla mail che Crypto.com ha inviato al momento della registrazione (step precedente), aprila e cliccare sul link tecnico.

L’iscrizione è completata.

A questo punto il passaggio successivo è quello della verifica. Si tratta di uno step che molti considerato superfluo ma in realtà è fondamentale per garantire un elevato standard di sicurezza. Ciò che bisogna fare è:

inserire il nome completo così come esso risulta dal documento di identità

scattare una foto del proprio documento

scattare un selfie

Questi semplice tre passaggi consentono a Crypto.com iscrizioni fraudolente dietro le quali può nascondersi di tutto. Ad ogni, avendolo noi già fatto, possiamo garantire che il processo di verifica della propria identità su Crypto.com è molto rapido.

Ed eccoci all’ultimo passaggio che consentirà di sbloccare il bonus di 25 euro.

Sarà necessario mettere in staking dei CRO e, una volta eseguita questa operazione, basta chiedere la carta Visa. Attenzione perchè non mettendo in staking dei CRO, la carta non può essere richiesta e quindi il bonus non si sblocca. La procedura potrebbe sembrare antipatica ma dal nostro punto di vista non lo è perchè giustamente Crypto.com vuole impedire che dei furbetti si registrino solo per avere il bonus e senza alcuna intenzione di usare i tantissimi strumenti loro offerti dall’exchange.

Ad ogni modo una volta ordinata la carta VISA, immediatamente sul wallet viene sbloccato il bonus di 25 euro.

Per sintetizzare al massimo le fasi previste sono:

registrazione sulla piattaforma ufficiale con link referral 4dcmuca93c da inserire nella pagina ufficiale invito

da inserire nella pagina ufficiale invito Download dell’app ufficiale Crypto.com

Verifica dell’identità personale

Esecuzione staking su CRO

Richiesta carta

E il bonus di 25 euro è nel wallet!

