Crypto.com NFT: come usare il marketplace e trovare le migliori collezioni

In questa guida affronteremo un argomento molto interessante sia per gli appassionati di Non Fungible Token (NFT) che per gli investitori che intendono sfruttare le tante potenzialità offerta da uno dei migliori exchange al mondo: Crypto.com.

L’accostamento che abbiamo fatto potrebbe lasciare subito basici: cosa centra Crypto.com con gli NFT? Ebbene, contrariamente a quello che in tanti pensano, Crypto.com è anche un marketplace dove è possibile comprare e vendere collezioni di beni non fungibili.

A differenza della stragrande maggioranza dei suoi competitor di settore, quindi, Crypto.com offre, tra le tante altre funzioni, anche la possibilità di coniare e vendere NFT direttamente sul marketplace integrato. Sotto questo punto di vista, la particolarità della nota APP rispetto ai concorrenti è evidentissima visto che questo ultimi, nella migliore delle ipotesi, si poggiano a marketplace esterni per i servizi NFT.

Ma come funziona il marketplace Crypto.com?

Come fare per comprare NFT su Crypto.com?

Come scegliere le migliori collezioni NFT su Crypto.com?

A queste tre domande daremo una risposta nei prossimi paragrafi. Prima di scendere però nel dettaglio, consigliamo di leggere la nostra recensione Crypto.com (completa delle opinioni dei clienti) e la guida su come funzionano gli NFT.

Le domande a cui daremo una risposta nella nostra guida le abbiamo indicate, il codice per avere il bonus di benvenuto da 25 euro lo abbiamo dato e quindi possiamo ora scendere nel dettaglio dell’argomento Crypto.com NFT. Partiremo proprio dalle basi per un motivo molto semplice: per alcuni lettori tutto quello che ruota attorno al tema Non Funbigle Token viene spesso ritenuto interessante ma non di facile accesso (per la serie vorrei investire in NFT ma non saprei da dove iniziare). Questo è vero solo in parte perchè, in realtà, proprio grazie a piattaforme user-friendly come Crypto.com è possibile approcciarsi agli NFT in modo semplice. Leggendo i prossimi paragrafi sarà possibile capire perchè.

Crypto.com NFT cosa è

Andando sul sito ufficiale Crypto.com (qui il link diretto), c’è proprio una sezione specifica dedicata agli NFT. Tale sezione è parte integrante dell’offerta dell’exchange. Diciamo che il servizio NFT è un qualcosa in più nella già sterminata offerta che caratterizza Crypto.com.

Grazie a Crypto.com, infatti, è possibile comprare e vendere sia le criptovalute più importanti che quelle emergenti ma si possono ottenere anche ricompense con lo staking e, novità esclusiva, avere una carta di credito VISA per poter pagare in criptovalute sia nei negozi fisici che in quelli virtuali. Tutto questo operando semplicemente con una comoda APP che si può scaricare sul proprio cellulare senza costi.

Proprio attraverso questa APP è possibile avere accesso al marketplace integrato Crypto.com,

Vediamo adesso come funziona.

Crypto.com Marketplace NFT come funziona

Complice la forte crescita del settore dei Non Fungible Token, l’offerta di marketplace è oramai molto ampia. Si tratta tuttavia di spazi esterni che, dove presenti in affiancamento agli exchange, restano comunque terzi.

Il marketplace di Crypto.com è invece interno e consente di operare in due modi:

attraverso il sistema delle aste a tempo

tramute acquisto diretto ad un prezzo pre-fissato

Grazie a queste due funzionalità, quindi, la compravendita di NFT su Crypto.com è quindi completa. Ma c’è anche dell’altro: Crypto.com consente di creare da zero i Non Fungible Token e quindi di metterli in vendita nel marketplace. Sotto questo punto di vista, quindi, il servizio Crypto.com NFT si rivolge a tutti gli attori che entrano in gioco: a chi vende e compra (e questo è scontato) ma anche a chi crea (i creator, e questo è molto meno scontato). Iniziamo proprio da questi ultimi.

Come creare NFT su Crypto.com

Come è possibile creare NFT da listare poi sul marketplace Crypto.com? Tanto per iniziare non tutti possono farlo. Solo chi è accreditato come creator dal team di Crypto.com può creare Non Fungible Token. Il primo passo da fare se si è intenzione di essere segnalati come creatori, è quello di compilare l’apposito form che poi sarà passato al vaglio dello staff dell’exchange.

Dopo aver ottenuto l’accredito è sufficiente caricare le proprie creazioni e quindi avviare al compravendita. I requisiti che devono avere gli NFT proposti da Crypto.com sono pochissimi:

formato JPEG – JPG – GIF – WEBP

– – – dimensione massima del file 60 MB (upload)

Una volta caricati gli NFT, essi sono a disposizione dei potenziali acquirenti o dei potenziali partecipanti all’eventuale asta al rialzo che viene indetta.

Come comprare NFT su Crypto.com

Dal nostro punto di vista, l’aspetto più interessante non è tanto come si creano gli NFT, quanto come si possono comprare.

La proceduta di acquisto dei token non fungibili è molto semplice. Fondamentalmente è necessario accedere al proprio account Crypto.com (qui il sito ufficiale), verificare la dotazione in deposito (per effettuare compravendita sono necessari Crypto NFT come ETH o CRO, e quindi cliccare su COMPRA ORA se si è interessati all’acquisto immediato al prezzo stabilito dal creator, oppure PARTECIPA ALL’ASTA se invece si è interessati a competere con altri compratori (ad aggiudicarsi l’NFT in vendita è chi formula l’offerta più alta).

La procedura per comprare NFT su Crypto.com è semplicemente questa. Il fatto che gli step siano così pochi potrebbe indure ad avere dei dubbi sulla bontà dell’operazione. Possiamo dirti, senza timore di essere smentiti, che gli step per comprare NFT su Crypto.com sono davvero questi e proprio la semplicità dell’operazione spiega perchè in tanti scelgono Crypto.com per comprare NFT. Magari si tratta di tenti che, prima di sbarcare sull’exchange, avevano già testato altri marketplace classici dove hanno dovuto fare i conti con procedimenti lunghi.

Solitamente per comprare NFT sui marketplace è necessario eseguire almeno tre passaggi:

acquistare le criptovalyte da un exchange e depositarle nel proprio wallet

connettere il proprio wallet alla piattaforma di compravendita NFT

eseguire l’operazione che viene finalizzata solo nel momento in cui i token sono trasferiti sul wallet.

Insomma il procedimento è oggettivamente complesso ed è per questo che Crypto.com viene scelto anche per comprare NTF al posto dei tradizionali marketplace.

Commissioni per comprare NFT su Crypto.com

Visto che il procedimento per comprare NFT su Crypto.com è molto semplice, non è che poi c’è la botta dei costi e delle commissioni? In realtà le condizioni economiche applicate da Crypto.com per acquistare NFT sono perfettamente in linea con quelle medie.

Ecco, nel dettaglio, le commissioni che vengono applicate:

commissioni di acquisto NFT: zero

commissioni di vendita NFT: 15%

Un aspetto molto interessante, che conferma l’unicità di Crypto.com, è la possibilità di acquistare gli NFT dal marketplace pagando direttamente con la carta di credito.

Come usare il marketplace Crypto.com

Da Crypto.com NFT al marketplace è solo un click. Una volta appreso quale è il meccanismo di funzionamento di Crypto.com NFT, si può passare all’atto pratico ossia alla scelta dei token non fungibili che si intende comprare.

Entrando nella sezione del marketplace, si resta immediatamente colpiti dall’estrema organizzazione. Subito in alto c’è la barra di ricerca, quindi vengono presentate le migliori collezioni del momento e, a scendere, il marketplace vero e proprio con tutti gli NFT in vendita/asta.

Per consentire la più semplice esplorazione possibile, Crypto.com NFT consente di inserire tantissimi filtri:

Tipo di inserzione (si può scegliere tra acquista ora o asta)

Curation (si può scegliere tra selezionati e non selezionati)

Prezzo (il sistema chiede di fissare un range massimo e un range minimo)

Collezioni (c’è anche l’esclusiva The Sandbox)

Blockchain (5 opzioni di scelta tra cui: Crypto.org Chain, Cronos, Ethereum, Polygon e Solana)

Categorie (arte, celebrità, gaming, sport, musica, crypto, cross chain, PFP)

Impostando questi filtri è possibile individuare gli NFT più in linea con quelle che sono le proprie esigenze. Cliccando sul singolo box si entra poi nella scheda dove sono indicate tutte le informazioni in merito all’NFT. In questo spazio è possibile finalizzare l’operazione oppure dare il proprio via libera alla partecipazione all’asta.

Come trovare le collezioni NFT migliori su Crypto.com

Come si può constatare dando anche un veloce sguardo al marketplace di Crypto.com, l’offerta di collezioni NFT presenti su Crypto.com è impressionante. Praticamente c’è ne è per tutti i gusti. Tecnicamente quando una proposta è troppo ampia sorge il problema opposto: quello della scelta.

Non è quindi un caso se come fare per trovare le migliori collezioni NFT su Crypto.com è una delle domande che più si pongono i soggetti interessati a comprare token non fungibili su questo exchange.

E allora come operare?

Tanto per iniziare è necessario essere consapevoli che il segreto per investire in NFT è quello di prestare molta attenzione nella selezione delle collezioni. Quindi dalla scelta dipende gran parte della riuscita dell’investimento perchè in un marketplace (come del resto avviene in un negozio fisico) c’è di tutto ma è necessario trovare il prodotto davvero conveniente.

Per individuare le migliori collezioni NFT su Crypto.com è necessario tenere conto di tre fattori:

la reale utilità dell’NFT (sul mercato ci sono una marea di token non fungibili che hanno scarsissima utilità e il cui valore è spesso gonfiato)

il livello di scarsità (è un pò la base di tutto il settore delle criptovalute: quanto più è scarso, tanto maggiore è il suo valore attuale e anche il potenziale di crescita)

community (le comunità sono la spina dorsale degli NFT)

Tenendo conto di questi tre elementi abbiamo selezionato le 3 migliori collezioni NFT disponibili sul marketplace Crypto.com. Ecco di chi si tratta:

Loaded Lions : si tratta di NFT PFP ovvero immagine del profilo e altro non sono che avatar bidimensionali che si possono usare per i futuri profili social nel metaverso . La collezione è molto vasta visto che ci sono oltre 10.000 Leoni unici, alcuni dei quali sono davvero molto rari e quindi hanno un prezzo elevato. Un dato su tutti: alcuni Loaded Lions hanno un valore pari a 999.9 Milioni di Dollari. Ovviamente poi ci sono leoni disponibili ad un costo più basso.

: si tratta di NFT PFP ovvero immagine del profilo e altro non sono che avatar bidimensionali che si possono usare per i . La collezione è molto vasta visto che ci sono oltre 10.000 Leoni unici, alcuni dei quali sono davvero molto rari e quindi hanno un prezzo elevato. Un dato su tutti: alcuni Loaded Lions hanno un valore pari a 999.9 Milioni di Dollari. Ovviamente poi ci sono leoni disponibili ad un costo più basso. Cyber Cubs : anche questa è una collezione molto variegata essendo costituita da oltre 10.000 PFP unici che sono stati generati in modo automatico. Il creatore della collezione NFT Cyber Cubs è la stessa Crypto.com. La base d’asta rende questi NFT accessibili a tutti ed è forse proprio grazie a questo punto di forza se gli ordini sono subito schizzati su livelli molto alti.

: anche questa è una collezione molto variegata essendo costituita da oltre 10.000 PFP unici che sono stati generati in modo automatico. Il creatore della collezione NFT Cyber Cubs è la stessa Crypto.com. La base d’asta rende questi NFT accessibili a tutti ed è forse proprio grazie a questo punto di forza se gli ordini sono subito schizzati su livelli molto alti. Mad Hare Society: in questa collezione figurano oltre 10mila articoli da collezione che fino ad ora sono finiti nei wallet di quasi 4500 proprietari. Prezzi di acquisto diretto e di partecipazione all’asta molto bassi (95 dollari per il COMPRA ORA E 1 solo dollaro per l’asta). Crypto.con informa chei cattivi più noti – The Mad Hares – sono stati catturati negli ultimi 3 secoli e collocati nelle stanze più buie e sorvegliate della struttura. Dopo la loro cattura, l’Universal Intelligence Agency (UIA) ha provato ad usare queste minacce per decenni, ma Mad Hares non sono mai stati controllabili al 100%. A causa della tensione creata dai PsychoKitties che viaggiano nel tempo, si è tenuta una votazione governativa multiplanetaria per inviare Mad Hares. Il resto si può scoprire da soli comprando NFT di questa collezione.

Comprare NFT su Crypto.com conviene? Opinioni finali

Dopo esserci occupati dalle migliori collezioni NFT che si possono trovare ad inizio 2023 sul marketplace dell’exchange, adesso abbiamo tutti gli elementi utili per poter esprimere una valutazione.

La domanda a cui daremo una risposta è secca: comprare NFT su Crypto.com conviene? Oppure è meglio restare sul tradizionale e quindi scegliere gli NFT dai classici marketplace?

Fermo restando che investire in NFT implica comunque un livello di rischio, ma constato come la proposta di Crypto.com sia decisamente vantaggiosa. Le commissioni e i costi sono competitivi, il marketplace interno è ben organizzato, il livello di sicurezza è molto alto con una infrastruttura facilmente scalabile.

Per quello che riguarda il numero delle collezioni, è ovvio che i marketplace tradizionali presentino un’offerta più ampia (è il loro settore) ma quello che essi non offrono è la possibilità di usare tutto un ecosistema che comprende la possibilità di vendere e acquistare criptovalute, lo staking e altri strumenti di ricompensa, gli acquisti anche nei negozi fisici pagando con l’esclusiva carta VISA.

Sempre in relazione al numero non troppo sostenuto delle collezioni, è nostra opinione che man mano che la popolarità degli NFT crescerà, anche il numero di collezione che si possono comprare su Crypto.com aumenterà. Per finire ottima la decisione di rendere semplicissimo il meccanismo di creazione di nuovi NFT. Dal nostro punto di vista si tratta di una scelta azzeccatissima per attrarre creator. In fin dei conti si cresce anche in questo modo.

