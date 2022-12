Investire in azioni, l’importanza di diversificare il capitale

L’investimento in una singola azione è più rischioso di un investimento in più titoli azionari?

Sebbene la risposta sia meritevole di maggiore approfondimento, nella stragrande maggioranza delle ipotesi è positiva. Investire in un gruppo di azioni permette infatti di contenere il livello di rischio, rispetto a quello che si potrebbe affrontare investendo in più singole azioni.

Naturalmente, non può essere il solo aspetto quantitativo a guidare le decisioni del trader. Il gruppo di titoli azionari su cui si investe deve infatti essere ben diversificato o, in caso contrario, si correrebbe il rischio di vanificare qualsiasi tipo di approccio che punti a frammentare il proprio capitale in più impieghi.

Questo suggerimento vale sia nel caso di investimento diretto, ossia di acquisto fisico di azioni, che nel caso di investimento indiretto. Chi non è interessato a diventare azionista di una data società, non ha alcun vantaggio dal comprare azioni poichè punta solo ad ottenere un profitto con le oscillazioni di prezzo dell’asset. Questo discorso, valido per la singola azione, lo è ancora di più nel caso di gruppi di azioni.

Gli investimenti in azioni

Nonostante anche i meno esperti sappiano che investire in gruppi di azioni significa correre meno rischio rispetto ad un investimento in un singolo titolo, quel che spesso si viene a creare nel nostro Paese è una tendenza a concentrare i propri investimenti nei mercati azionari in un numero ristretto di titoli, generalmente inferiore ai 4-5.

Intendiamoci, l’approccio non è di per sé errato. Per esempio, soprattutto in passato, una buona platea di azionisti era rappresentata dai “cassettisti”: investitori che acquistavano titoli di grandi società, spesso di derivazione pubblica come Enel e Eni, per poter fruire dei flussi di dividendi con il passare degli anni.

Tuttavia, è sempre opportuno porsi alcune domande che potrebbero condurre a passo spedito l’investitore verso un investimento più sostenibile che include più di 4,5 titoli.

Investire in un gruppo di azioni

Torniamo dunque alla domanda che ci siamo posti all’inizio del presente approfondimento. Ovvero, è più conveniente investire in un gruppo di azioni o in un unico titolo azionario?

Come anticipato, la risposta corretta a questa domanda è tendenzialmente la prima: è più sicuro investire in un gruppo di azioni.

L’investimento, in questo caso, non dipenderà solamente dall’andamento dell’unico titolo della società che ha emesso l’azione, bensì dalla “media” dei rischi dei titoli su cui si investe. Insomma, l’investitore può “sostituire” il rischio specifico di una sola società, con una serie di rischi più piccoli, non necessariamente correlati tra loro (se si diversifica correttamente). Per approfondire questo aspetto, rimandiamo alla guida generale su come diversificare gli investimenti con il trading online.

Diversificare significa proteggersi contro l’ignoranza

Secondo il celebre investitore Warren Buffett (qui trovi alcuni suoi consigli), la diversificazione rappresenta una sorta di protezione contro l’ignoranza. Per questo motivo secondo l’oracolo di Omaha è necessario scommettere molto solo su ciò che si conosce bene.

Oggi Berkshire Hathaway, il fondo di Warren Buffet, vanta una posizione aperta di 91 miliardi di dollari su Apple. Considerando quella che è la capitalizzazione della Berkshire, oltre il 43 per cento del totale della società investe su Apple.

Accanto al colosso di Cupertino ci sono poi altri 46 titoli nel portafoglio di Berkshire. Se si sommano tutti questi titoli, ad eccezione di Bank of America che rappresenta il titolo più rappresentato in portafoglio dopo Apple, si resta al di sotto della posizione del fondo in Apple.

Proprio in merito alla preferenza verso Apple, Warren Buffett ha recentemente affermatoi di non vedere Apple come una semplice azione ma bensì come la sua “terza attività“. L’oracolo di Omaha considera Apple come la migliore società che conosce.

Investire in gruppi di azioni senza perdere soldi

Il titolo di questo paragrafo forse può sembrare una assurdità. In effetti come si può pensare di investire in gruppi di azioni senza correre il rischio di perdere soldi? Sarebbe ovviamente impossibile poichè ogni forma di investimento implica un livello di rischio che può essere variabile (e ogni investitori dovrebbe farsi carico solo del rischio che può effettivamente sostenere quindi è necessaria una profonda conoscenza dei propri limiti).

Ad ogni modo, nonostante il livello di rischio sia più basso rispetto all’investimento in una singola azione, anche investire in gruppi di azioni ha un margine di rischio e quindi può tradursi in una perdita.

