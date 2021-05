Come diversificare gli investimenti con il trading online e battere l'avversione alla perdita

© iStockPhoto

La diversificazione resta la migliore strategia contro l'avversione alla perdita. Alcuni esempi pratici per diversificare i proprio investimenti nel trading online

Un investitore ama di più i guadagni o teme maggiormente le perdite? Può sembrare strano, ma la risposta è questa domanda è strettamente legata alla questione della diversificazione degli investimenti di cui parleremo in questo post fornendo anche dagli esempi concreti su come diversificare nel trading online.

Il rapporto tra l'impatto psicologico dei guadagni e quello delle perdite, è stato al centro degli studi condotti da tantissimi analisti poichè se è vero che un trader, per forza di cose, aspira ai guadagni, è altrettanto vero che l'investitore, come è umano che sia, cerca in ogni modo di evitare di farsi male con le perdite. E allora tra il terrore della perdita e l'ambizione ad ottenere guadagno un cosa prevale?

Già nel lontano 1979, l'economista premio Nobel Daniel Kahneman, aveva dimostrato che gli investitori tendono di più ad odiare le perdite che ad amare i guadagni. A questa tendenza Kahneman ha attribuito la denominazione di "avversione alla perdita", un principio che, da sempre, influenza tantissimo le scelte di investimento.

Riconoscere che la paura delle potenziali perdite sovrasta l'ambizione ai guadagni, significa ammettere che, spesso, le decisioni operative di un investitore sono condizionate dal rischio perdita e non dall'amore per i guadagni. Quanto più ampio è il rischio perdita, tanto maggiori sono le probabilità che alla fine possa essere la paura a influenzare le scelte operative.

Riconosciuto il ruolo predominante della paura, cosa si può fare per combattare l'avversione alla perdita? Una delle strategie in assoluto più utilizzate è quella della diversficazione degli investimenti.

Diversificare la propria esposizione sui mercati finanziari, significa battere l'avversione alla perdita. Facile a dirsi ma, praticamente, come si procede? Ne parleremo in modo diffuso nei prossimi paragrafi.

Prima di andare avanti con la trattazione dell'argomento, però, consigliamo ai nostri lettori di dotarsi degli strumenti operativi per possono aiutare ad imparare a diversificare i propri investimenti.

Il conto demo può essere un valido strumento per imparare a diversificare nel trading online senza correre il rischio di mettere in pericolo soldi reali.

Diversificazione investimenti cosa è

Alla luce di quello che abbiamo detto in precedenza, la diversificazione degli investimenti è una strategia per gestire il rischio e contrastare l'avversione alla perdita.

Diversificare gli investimenti è quello che tantissimi investitori fanno da sempre maturando una certa esperienza che diventa molto utile per perfezionarsi sempre di più. Ma chi è alle prime armi, come può imparare diversificare gli investimenti?

Nel caso di trader principianti è necessario partire dalle fondamenta ossia dalle definizioni: cosa è la diversificazione degli investimenti? Con questo termine si indica il processo di ripartizione del capitale di investimento su vari asset con l'obiettivo di non risultare esposti troppo su un singolo asset. Inserendo in portafloglio asset di diverso tipo, il rischio complessivo a carico dell'investitore può essere ridotto. Il concetto di diversificazione non nasce con i mercati ma è insito nell'atteggiamento dell'uomo per evitare di esporsi troppo al rischio di perdita.

Ma perchè la diversificazione degli investimenti funziona? Il motivo è semplice: perchè i vari asset possono avere reazioni diverse, dinanzi agli stessi eventi di mercato. Ad esempio, dinanzi ad un certo fatto X, una quotata può registrare un crollo, mentre un'altra (di un settore ovviamente diverso) può mettere a segno un rally. Aggiornare il proprio portafoglio CFD, inserendo entrame le quotate, è un modo per diversificare i propri investimenti in azioni.

Come diversificare gli investimenti nel trading online. Esempi

Dopo aver parlato della diversificazione degli investimenti in generale, possiamo adesso passare al tema del post ossia a come diversificare nel trading online.

Pur essendo vero che i dati finanziari di una società sono in grado di condizionare l'andamento di un titolo, sono sopratttutto il sentiment di mercato e lo slancio corrispondente ad impattare sulle quotazioni.

La cronaca recente è piena di casi in cui titoli cresciuti tantissimo, sono poi crollati in modo repentino nel giro di pochissimo tempo.

Un esempio è Asensus Surgical Inc. (ASXC), società di dispositivi medici che sviluppa tecnologie finalizzate a rendere meno invasiva la chirurgia. Il settore in cui opera la Asensus non è, per sua conformazione, avvezzo alla volatilità. Tuttavia, a causa della pandemia di covid19, il prezzo delle azioni Asensus ha prima fatto registrare un boom per poi, nel giro di pochissimo tempo, crollare.

Ecco alcuni dati per meglio comprendere quanto avvenuto:

Giorno 16 dicembre 2020 quindi prima dello scoppio della pandemia di covid19, il prezzo delle azioni Asensus era pari a 0,58 dollari.

Il 10 febbraio 2021, il prezzo era salito a 6,32 dollari evidenziando una progressione del 989 per cento rispetto alla prima rilevazione.



Il 20 aprile 2021, però, il titolo era crollato a 1,52 dollari, il 76 per cento in meno.

Non è necessario essere degli esperti di trading online per comprendere che, in assenza di diversificazione, un movimento come quello condotto da Asensus si sarebbe tradotto nella perdita di gran parte dei propri guadagni. Viceversa diversificando, ossia inserendo questo asset in un portafoglio che ne comprende anche di altri, il rischio perdita viene contrastato.

