ETF Fineco: come funziona? Opinioni e costi previsti

Stai considerando la possibilità di investire in ETF con Fineco e vorresti sapere come funziona e quali sono i costi da sostenere? Tanto per iniziare possiamo già dirti che non sei il solo. E’ impressionante, infatti, il numero di ricerche che vengono effettuate sul web a proposito proprio dell’argomento degli ETF Fineco. Il forte hype dell’argomento non deve stupire più di tanto.

Vero è che oggi ci sono tantissimi broker con cui investire in ETF e che, molto spesso, le condizioni applicate sono anche interessanti. Tuttavia quando si parla di fondi a gestione passiva, Fineco Bank primeggia e questo anche per un motivo pratico: si tratta di una banca italiana, dotata di filiali su tutto il territorio nazionale e soprattutto di una rete di consulenti che sono sempre a disposizione del cliente. Se poi consideriamo il fatto che, in quanto banca con sede in Italia, Fineco opera anche da sostituto di imposta, è possibile comprendere il motivo per cui attorno agli ETF Fineco ci sia un così forte interesse.

Come certamente avrai già capito, in questa breve guida parleremo proprio della proposta Fineco in materia di ETF. Lo faremo con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti riportando anche quelle che sono le opinioni sul servizio. E proprio a proposito di giudizi, chiediamo una cortesia: se tra chi ci sta leggendo ci sono investitori che hanno già provato gli ETF Fineco, chiediamo loro di lasciare un’opinione nello spazio commenti in basso. La loro valutazione può essere utile agli altri lettori che sono adesso si stanno approcciando all’argomento.

ETF Fineco come funzionano?

Tanto per iniziare facciamo alcune presentazioni per meglio inquadrare l’argomento del post. Fineco è una delle più importanti banche online italiane. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione sul conto corrente Fineco.

Cosa centra questo con la possibilità di investire in ETF?

Se ci segui lo potrai capire.

Accanto ai servizi di banking tradizionale, Fineco offre anche la possibilità di investire. C’è tutta una sezione del sito denominata Fineco Trading che è appunto dedicata alle opzioni di investimento.

C’è da dire che gli strumenti per speculare sono davvero tanti e di tutti i tipi. Una diversificazione così ampia da riuscire a soddisfare le varie esigenze.

Ebbene proprio tra i tanti strumenti di investimento ci sono anche gli ETF ossia i fondi a gestione passiva che, come le azioni, sono quotati in borsa ma che, a differenza dei titolo titoli azionari normali, replicano l’andamento di un certo indice.

Gli ETF disponibili su Fineco, come del resto tutti gli exchange traded fund) presentano una serie di vantaggi che li rendono molto più appetibili rispetto ai fondi comuni tradizionali. Tanto per iniziare sono più trasparenti poichè non soggetti al controllo delle banche come invece avviene con i fondi a gestione attiva. Ma soprattutto hanno costi più bassi e possono essere controllati direttamente dall’investitore.

Si tratta di punti di forza non di poco conto.

E adesso vediamo come si può operare su di loro.

Come investire in ETF con Fineco

Se gli ETF Fineco continuano ad avere un così forte successo è per un motivo facilmente intuibile: la loro semplicità di utilizzo. Vediamo meglio.

La maggior parte dei broker consente di investire su singoli ETF e molto spesso la proposta è circoscritta ad un numero molto limitato di asset.

Gli ETF Fineco, invece, non solo sono tantissimi ma vengono proposti in due modi differenti: come singolo investimento e nell’ambito del cosiddetto Piano Replay.

Nel primo caso si tratta di effettuare un unico ordine singolo tutto insieme, su uno specifico asset. Nè consegue che la performance della posizione aperta sarà legata all’andamento del paniere sottostante.

Scegliendo la seconda opzione, invece, si potrà investire in modo automatico su uno o più ETF.

Soprattutto chi è alle prime armi potrebbe avere delle difficoltà a capire quale possa essere la soluzione migliore per le proprie esigenze. Si tratta di una situazione abbastanza normale per i trader principianti che però Fineco permette di superare in modo attivo. Esplorando l’ETF Center in un’aarea riservata del sito, alla sezione Mercati e Trading si possono trovare tanti spunti per cercare, confrontare ed analizzare i fondi a gestione passiva più negoziati del momento.

–INZIA AD INVESTIRE IN ETF CON FINECO: PUOI ATTIVARE ANCHE IL PIANO REPLAY>>

ETF Fineco AM cosa sono

Oltre alle modalità di investimento in ETF che abbiamo citato nel precedente paragrafo, c’è anche una terza opzione che rappresenta una funzionalità esclusiva della banca italiana: stiamo parlando degli ETF Fineco AM.

Vediamo brevemente di cosa si tratta.

Definiti investimenti semplici, efficienti e quotati in Borsa (precisamente su Borsa Italiana), gli ETF di Fineco AM sono 11 prodotti specifici finalizzati a coprire diverse esigenze di investimento. Più nel dettaglio la proposta si compone di 6 soluzioni azionarie e 5 soluzioni obbligazionarie. Ben 8 degli 11 ETF Fineco AM promuovono caratteristiche ESG.

Sugli ETF FAM si può investire sia in modalità tradizionale (quindi acquistando uno o più singoli strumenti che attraverso il Piano di Accumulo che si può realizzare con Piano Replay che, come detto, è un’altra esclusiva di Fineco.

Ecco quali sono i 6 ETF Fineco AM azionari:

Fineco AM MSCI World Information Technology ESG Leaders 20% Capped UCITS ETF (settore Tecnologia e sostenibilità)

Fineco AM MSCI ACWI IMI Cyber Security UCITS ETF (settore della sicurezza informatica)

Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF (settore seminconduttori)

Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF (consumi e sostenibilità)

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF (finanza globale e sostenibilità ESG)

Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF (materie prime)

Ed ecco invece i 5 ETF Fineco AM di tipo obbligazionario:

Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF (Obbligazionario dollari corporate High Yield)

Fineco AM MSCI EUR HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF (Obbligazionario euro corporate High Yield)

Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond UCITS ETF (Obbligazionario corporate euro a 3 anni ESG)

Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF (Obbligazionario corporate euro ESG)

Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF (Obbligazionario corporate dollari esg)

–SCEGLI GLI ETF FINECO AM CHE PREFERISCI SUL SITO FINECO>>

Quali sono i costi per investire con gli ETF Fineco?

Ed eccoci arrivati alla domanda più calda: quella riguardante i costi. La maggior parte di broker e piattaforma trading ha una politica dei costi che è quasi proibitiva.

In quanto piattaforma italiana Fineco è invece in grado di garantire condizioni di accessibilità all’investimento in ETF decisamente favorevoli lato trader.

Tanto per iniziare i fondi a gestione passiva, rispetto a quelli a gestione attiva, presentano costi di gestione molto bassi che sono compresi tra lo 0,10 per cento e lo 0,90 per cento.

Abbiamo nominato i costi di gestione (che quindi ci sono ma sono molto bassi) e per quello che riguarda le commissioni di negoziazione?

Ebbene esse non sono previste e il bello è che non ci sono sia per gli ordini di acquisti tradizionali (quindi su ETF presi singolarmente) che sulle operazioni effettuate con il piano Replay. Uno dei vantaggi dei piano di accumulo, infatti, è proprio l’assenza di costi mensili.

Tirando quindi le somme, è ovvio che sono previsti dei costi per investire in ETF con Fineco, ma essi sono molto bassi.

Anche questi costi, però, possono essere ridotti ulteriormente. In che modo? Sfruttando le promozioni che spesso Fineco lancia proprio sull’acquisto degli ETF. Si tratta di promo che sono riservate ai clienti e quindi, richiedono l’apertura di un conto per essere attivate. Puoi farlo dal link in basso senza bisogno di lasciare il nostro sito anche perchè nel prossimo paragrafo spiegheremo proprio come comprare ETF con Fineco e zero commissioni.

Acquistare ETF Fineco senza commissioni: di cosa si tratta

Assieme ai costi, le commissioni sono un’altra nota dolente quando si parla di trading sugli ETF. Quindi se ci sono piattaforme che consentono di comprare ETF senza pagare commissioni si dovrebbe subito approfittare di questa possibilità.

E veniamo subito ai fatti. Fineco permette di acquistare una ampia selezione di ETF iShares e Amundi/Lyxor senza commissioni di negoziazione per gli ordini in acquisto, sia con ordini singoli sia con il Piano Replay.

L’iniziativa promozionale è valida dall’11/07/2022 al 11/07/2023 per gli ETF Amundi/Lyxor e fino al 31/12/2023 per gli ETF iShares.

Possono aderire all’iniziativa i titolari di un conto corrente e di un deposito titoli attivi durante il periodo di validità dell’iniziativa. Quindi è necessario essere clienti entro le date limite.

–REGISTRATI SU FINECO E COMPRA ETF iSHARES E AMUNDI/LYXOR SENZA COMMISSIONI>>

Come comprare ETF con Fineco: dalla registrazione alle condizioni

Insomma come abbiamo avuto modo di evidenziare nel corso di questa breve guida e come certamente i lettori avranno compreso, se gli ETF Fineco hanno così tanto appeal non è un caso ma ci sono ragioni ben precise.

Ognuno è liberissimo di prendere in considerazione tutti i broker che desidera per acquistare ETF ma è innegabile che Fineco abbia una marcia in più. E allora come fare per approfittare anche di promo come quella sull’acquisto a zero commissioni della selezione di ETF iSHARES E AMUNDI/LYXOR disponibile sul sito della banca (la lista è in continuo aggiornamento e include tutti i fondi che hanno maggiore appeal).

Per accedere agli investimenti in ETF e quindi a tutta l’area trading (dove tra l’altro è anche possibile investire in criptovalute in vari modi con Fineco), è necessario registrarsi.

La procedura è molto semplice e tra l’altro registrandosi ora si può avere per tutto il primo anno il canone completamente gratis. Anche questa promo è a scadenza visto che termina il 30/06/2023.

–APRI IL CONTO FINECO, PER TE 12 MESI DI CANONE IN REGALO>>

Per aprire il conto è necessario avere la maggiore età e avere un documento di riconoscimento a portata di mano. Primo step è inserire nome, cognome, numero di cellulare e quindi mail. Successivamente è necessario seguire la compilazione guidata.

Una volta aperto il conto corrente Fineco scatta in automatico l’abilitazione anche al trading. Puoi quindi comprare ETF. Di quelli senza commissioni abbiamo già parlato. In generale in Italia e in Europa si può investire in ETF con una commissione fissa a partire da 19€ riducibili fino a 2,95€ per ordine di forte operatività.

E per gli under 30 le condizioni applicate per comprare ETF sono ancora più vantaggiose. Infatti si potrà sempre operare con la commissione più bassa ossia 2,95€.

