22 Marzo: giornata mondiale dell’acqua. Come ridurre gli sprechi

Oggi, 22 marzo, è la Giornata Mondiale dell’Acqua, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua per la vita e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche.

L’acqua è un bene prezioso e indispensabile per la vita. Senza di essa, non ci sarebbe alcuna forma di vita sul nostro pianeta. Nonostante ciò, molte persone in tutto il mondo non hanno accesso all’acqua potabile o a servizi igienici adeguati. Secondo le Nazioni Unite, circa il 30% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile sicura e circa il 60% non ha accesso a servizi igienici adeguati. Ciò ha conseguenze devastanti sulla salute umana, sulla qualità della vita e sull’economia globale.

Perchè si celebra la Giornata mondiale dell’acqua

La Giornata Mondiale dell’Acqua è stata istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere le risorse idriche del nostro pianeta. Ogni anno, il tema della giornata viene scelto in modo da mettere in evidenza una specifica problematica legata all’acqua.

Quest’anno, il tema della Giornata Mondiale dell’Acqua è “Valore dell’acqua”. Questo tema vuole mettere in evidenza l’importanza dell’acqua non solo come risorsa vitale per la vita, ma anche come risorsa economica, culturale e sociale. L’acqua è un bene comune che deve essere gestito in modo sostenibile per garantire il suo utilizzo futuro. La gestione sostenibile dell’acqua richiede un’azione coordinata tra governi, comunità, industria e singoli cittadini.

Come ridurre gli sprechi

Ecco alcuni suggerimenti per ridurre gli sprechi di acqua:

Riparare le perdite: Le perdite d’acqua possono verificarsi in ogni parte della casa, dal rubinetto alla toilette. Anche una piccola perdita può causare uno spreco significativo di acqua nel tempo. Verificare regolarmente le tubature e le apparecchiature per accertarsi che non ci siano perdite d’acqua e ripararle prontamente se necessario. Utilizzare dispositivi a basso consumo: L’utilizzo di rubinetti, docce e lavandini a basso consumo può aiutare a ridurre significativamente lo spreco di acqua in casa. Questi dispositivi sono progettati per erogare meno acqua rispetto a quelli tradizionali, senza compromettere l’efficacia. Evitare gli sprechi: Utilizzare l’acqua solo quando necessario. Ad esempio, spegnere il rubinetto quando si spazzola i denti o si lava il viso. Lavare i piatti a mano solo quando si ha una quantità significativa di piatti da lavare, in modo da evitare di sprecare acqua per lavare solo pochi piatti. Utilizzare l’acqua in modo efficiente: Utilizzare l’acqua in modo efficiente significa utilizzare solo la quantità di acqua necessaria per il compito da svolgere. Ad esempio, riempire solo la metà della vasca da bagno per risparmiare acqua elettrica. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi denti e il viso: lasciare il rubinetto aperto mentre ti lavi denti o il viso può far scorrere fino a 12 litri di acqua al minuto. Chiudere il rubinetto durante il lavaggio può aiutare a ridurre lo spreco di acqua.

Questi consigli e buone pratiche non solo aiutano a ridurre inutili sprechi ma consentono anche di diminuire il costo delle bollette.

