Trattative sui biocarburanti di nuovo aperte tra Ue e Italia

La Commissione Europea ha recentemente aperto alla possibilità di trattare con l’Italia sui biocarburanti, offrendo uno spiraglio di speranza per un settore che sembrava essere stato chiuso dopo che la Germania aveva ottenuto una deroga sugli e-fuel.

La commissaria UE all’Energia Kadri Simson ha dichiarato in un’intervista a Rainews 24 che i biocarburanti sono un argomento che verrà preso in considerazione e che il supporto per la loro produzione è forte. Questo annuncio ha dato nuova linfa al Governo italiano, che ha ribadito la sua intenzione di investire sia nei biocarburanti che negli e-fuel, in particolare sull’idrogeno.

Le parole di Kadri Simson sono state accolte con favore dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il quale ha affermato che la trattativa sui biocarburanti è aperta e che l’Italia sarà in prima fila sia sul fronte dei biocarburanti che degli e-fuel. Tuttavia, resta da vedere se queste parole si tradurranno in fatti concreti.

Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Matteo Salvini ha espresso anch’esso la sua soddisfazione per le parole della Commissaria UE Simson, confermando la posizione del governo italiano sulla strumentalità delle critiche sollevate dalla sinistra.

Inoltre, ha affermato che il MIT sarà impegnato nei principali comitati a Bruxelles per difendere gli interessi della filiera italiana e che si punta alla sostenibilità ambientale con buonsenso.

Nonostante l’apertura alle trattative sui biocarburanti, la strada principale per la decarbonizzazione dei trasporti rimane quella dell’elettrico. Infatti, la commissaria UE Simson ha dichiarato che gli accordi sui veicoli sono stati raggiunti e che i veicoli elettrici saranno presto molto competitivi.

La normativa sulle emissioni è stata necessaria per far sì che tutti si muovessero nella stessa direzione, a favore dei consumatori e per un mercato unico e unito.

Possiamo quindi notare come l’apertura della Commissione Europea alle trattative sui biocarburanti rappresenti uno spiraglio di speranza per il settore italiano, resta tuttavia da vedere se questa possibilità si tradurrà in fatti concreti.

In ogni caso, il Governo italiano ha ribadito la sua intenzione di investire sia nei biocarburanti che negli e-fuel, in particolare sull’idrogeno, dimostrando la sua volontà di puntare sulla sostenibilità ambientale con buonsenso.

