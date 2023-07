Quali saranno le prossime mosse della Fed e come si muoverà l’economia? L’analisi di T. Rowe Price

L’andamento dell’economia statunitense sta attualmente mettendo in discussione le aspettative di un rallentamento significativo, aprendo interessanti opportunità per gli investitori.

Nonostante una moderazione nella domanda di lavoratori rispetto al picco del 2022, il mercato del lavoro rimane solido, con una diminuzione dei posti vacanti e delle intenzioni di assunzione da parte delle piccole imprese.

L’andamento dei consumi e le sfide per la Fed

La crescita dell’occupazione e il reddito aggregato hanno sostenuto la spesa dei consumatori, ma ciò ha creato sfide per la Federal Reserve nel controllo dell’inflazione. Di conseguenza, la Fed sembra destinata ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse quest’anno e mantenerli a un livello più alto e più a lungo rispetto alle previsioni di mercato.

Un cambiamento significativo si osserva nel settore dei consumi, con una spinta verso i servizi mentre i bilanci dei consumatori rimangono sani.

Nonostante si preveda un rallentamento delle vendite di auto a causa dei tassi di interesse più alti e dei prezzi medi di vendita crescenti, i consumatori continuano a spendere.

Questo è un notevole contrasto rispetto alla situazione post-crisi finanziaria globale del 2008-2009, quando i bilanci dei consumatori erano compromessi e la ripresa economica era lenta.

La situazione del mercato del lavoro USA

Nel mercato del lavoro, non sono presenti crepe significative. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,7% a maggio, ma rimane vicino al livello più basso degli ultimi decenni.

Le richieste settimanali di disoccupazione hanno mostrato un lieve aumento, le ore medie lavorate sono diminuite e l’inflazione salariale si è rallentata, indicando una minore domanda di lavoratori rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il numero di posti di lavoro vacanti rimane storicamente alto, suggerendo che il mercato del lavoro si sta normalizzando, piuttosto che indicare un’imminente recessione economica. Prevediamo solo un leggero aumento del tasso di disoccupazione, che rimane comunque storicamente basso, entro la fine del 2023.

La principale domanda riguardante il mercato del lavoro è se la crescita dei salari sta rallentando abbastanza rapidamente da prevenire una spirale salari-prezzi.

La Fed aumenterà ancora i tassi di interesse?

Nonostante alcuni segnali di miglioramento e un picco nell’inflazione salariale, i progressi sono ancora lenti. È evidente che un maggior allentamento del mercato del lavoro è necessario affinché l’inflazione core si riduca significativamente verso l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed. Quindi, il lavoro sulla gestione dell’inflazione non è ancora completo.

I tassi di interesse sono destinati ad aumentare ulteriormente, ma a un ritmo più lento. La Federal Reserve dovrà trovare un equilibrio tra il tentativo di rallentare l’inflazione senza spingere l’economia in recessione.

Prevediamo uno o due ulteriori aumenti dei tassi nel 2023, ma con un ritmo più moderato di incremento, probabilmente di 25 punti base ogni due riunioni.

Tuttavia, sorge il timore che la Fed possa stringere troppo la morsa e provocare una recessione con il continuo aumento dei tassi di interesse. Sebbene un atterraggio morbido sia possibile, il rischio di recessione è reale.

La persistenza dell’inflazione core, combinata alla determinazione della Federal Reserve nel ridurre l’inflazione, potrebbe portare la banca centrale a irrigidire eccessivamente la politica monetaria, innescando una recessione.

Questo è stato l’esito della maggior parte dei cicli di stringimento passati. Sebbene la recessione non sembri imminente in termini di tempistica, ritengo probabile che l’economia entri in recessione entro la fine del 2023 o all’inizio del 2024.

