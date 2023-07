Cosa sono i Brics e quali sono gli obiettivi economico-politici del blocco

I BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono un blocco di nazioni emergenti che si sono unite per promuovere la propria influenza economica e politica a livello globale. Il loro obiettivo principale è quello di costituire una forza alternativa agli Stati Uniti e all’Unione Europea, suscitando preoccupazioni tra le potenze occidentali.

La nascita di BRIC e l’arrivo del Sudafrica

L’idea dei BRICS è nata nel 2001, quando l’economista Jim O’Neill, allora alla Goldman Sachs Group Inc., coniò l’acronimo “BRIC” per evidenziare i forti tassi di crescita in Brasile, Russia, India e Cina.

Inizialmente, era un modo per attrarre investitori in un momento di pessimismo di mercato dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti.

Le quattro nazioni accolsero l’idea e cominciarono a collaborare, dal momento che la loro rapida crescita significava che avevano interessi comuni e sfide simili. Fu la volontà di aumentare la propria influenza in un mondo dominato dagli Stati Uniti a portare alla creazione del gruppo BRIC.

Il primo incontro dei ministri degli esteri dei BRIC si tenne nel 2006, organizzato dalla Russia a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2009, il gruppo tenne il suo primo vertice dei leader, e alla fine del 2010 il Sudafrica fu invitato a partecipare, trasformando i BRIC nei BRICS.

Quali sono i maggiori successi dei BRICS

Attualmente, i membri dei BRICS rappresentano oltre il 42% della popolazione mondiale, il 23% del prodotto interno lordo globale e il 18% del commercio internazionale.

Brics – Borsainside

Finora, il maggior successo del blocco è stato di natura finanziaria. Nel 2014, i Paesi BRICS hanno lanciato la New Development Bank con una liquidità di 50 miliardi di dollari, che ha lo scopo di essere un’alternativa alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale.

La banca ha approvato prestiti per oltre 30 miliardi di dollari per progetti infrastrutturali, come quelli nel settore dell’acqua e dei trasporti, a partire dal 2015. Inoltre, i BRICS hanno pianificato di discutere la fattibilità di una valuta comune, anche se questo progetto è ancora allo stadio iniziale e richiederà tempo per essere realizzato.

Bisogna dire però che negli ultimi mesi, la decisione di imporre pesanti sanzioni contro la Russia ha determinato una forte accelerazione nel progetto della moneta unica dei Paesi Brics, e un rapido rafforzamento del blocco, con la prospettiva di un allargamento a molti altri Paesi che hanno già espresso la volontà di entrare a farne parte.

Dal punto di vista economico, Brasile e Russia, grazie alle loro risorse naturali e prodotti agricoli, sono partner naturali per soddisfare la domanda cinese. Tuttavia, l’India e la Cina hanno legami commerciali più deboli tra loro, principalmente a causa di rivalità politiche e di dispute territoriali.

La crescita dei BRICS tra rivalità economiche e divergenze politiche

Come altri forum multilaterali, come il Gruppo dei Sette, i BRICS si riuniscono annualmente per produrre dichiarazioni congiunte che sottolineano un accordo generale, anche se spesso mancano dettagli operativi.

Uno dei maggiori ostacoli all’unità del blocco è rappresentato dagli interessi divergenti su questioni politiche e di sicurezza, comprese le relazioni con gli Stati Uniti, oltre a differenti sistemi di governo e ideologie tra i membri.

Dal punto di vista economico, la Cina ha un PIL più del doppio di tutti gli altri membri messi insieme, conferendole teoricamente maggiore influenza. Tuttavia, l’India, che ha recentemente superato la Cina in termini di popolazione, svolge un ruolo di contrappeso. Ad esempio, i BRICS non hanno formalmente approvato l’iniziativa cinese “Belt and Road Initiative” a causa dell’opposizione dell’India ai progetti di infrastrutture nel territorio conteso del Pakistan, suo acerrimo rivale.

La New Development Bank non ha un azionista dominante, poiché Pechino ha accettato la partecipazione paritaria sostenuta da New Delhi. La banca ha sede a Shanghai, ma è stata guidata da un indiano e in seguito dall’ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff.

Differenze e obiettivi comuni del blocco BRICS

Capi di Stato dei Paesi BRICS – Borsainside

Nonostante le diverse caratteristiche dei membri dei BRICS, il blocco ha mantenuto una coesione notevole nel corso degli anni. Mentre Brasile e Russia sono esportatori di materie prime, la Cina invece è un importatore di materie prime.

Inoltre, il Brasile, l’India e il Sudafrica sono Paesi democratici con società civili vivaci, mentre Cina e Russia sono regimi autocratici. Allo stesso tempo, l’India e la Cina hanno una disputa territoriale in corso, e ci sono differenze anche in termini di arsenali nucleari, con Brasile e Sudafrica che non possiedono armi nucleari, a differenza di Cina, India e Russia.

Nonostante queste differenze, i leader dei BRICS hanno sempre partecipato ai vertici annuali del gruppo, anche durante la pandemia di COVID-19, quando gli incontri si sono svolti virtualmente. Piuttosto che disgregarsi, i legami diplomatici ed economici si sono rafforzati, e l’appartenenza ai BRICS è diventata un elemento centrale dell’identità di politica estera di ciascun membro.

Tutti i membri dei BRICS vedono l’emergere del multipolarismo come inevitabile e auspicabile, identificando il blocco come uno strumento per svolgere un ruolo più attivo nel plasmare l’ordine globale post-occidentale. Inoltre, condividono uno scetticismo profondo verso l’unipolarismo guidato dagli Stati Uniti.

Il blocco BRICS offre anche un accesso privilegiato alla Cina, una potenza che è diventata estremamente rilevante per gli altri membri. In particolare, il Brasile e il Sudafrica, che avevano limitati legami con la Cina prima della fondazione del gruppo, hanno beneficiato dell’appartenenza ai BRICS mentre si adattavano a un mondo maggiormente incentrato sulla Cina.

Inoltre, i membri dei BRICS si sono trattati reciprocamente come amici in ogni situazione. Il gruppo ha creato un potente scudo diplomatico per i membri che affrontano difficoltà temporanee sulla scena globale.

Ad esempio, dopo l’inizio dell’operazione militare speciale della russa in Ucraina nel 2022, i BRICS sono stati un supporto per la Russia, offrendo sostegno diplomatico ed economico, aiutando ad aggirare le sanzioni, partecipando a esercitazioni militari o sostenendo la retorica di guerra della Russia. Senza l’appoggio dei BRICS, la Russia si troverebbe in una situazione molto più difficile.

Infine, l’appartenenza ai BRICS conferisce notevole prestigio, status e legittimità a Brasile, Russia e Sudafrica, che erano in una fase di stallo economico e ora sono considerati potenze emergenti.

Cosa vogliono i BRICS e progetti futuri

Nel contesto globale attuale, l’ambizione dei BRICS è di aumentare la propria influenza a livello mondiale. Un primo passo per raggiungere questo obiettivo è l’espansione del blocco ad altri Paesi. La Cina, desiderosa di elevare il proprio profilo sulla scena globale e contrastare l’influenza occidentale, ha avviato il dibattito sull’espansione durante la sua presidenza del gruppo l’anno scorso.

La proposta di espansione sarà al centro del vertice di quest’anno, secondo Anil Sooklal, ambasciatore del Sudafrica, che presiede l’incontro di agosto. Fino ad ora, almeno 19 Paesi hanno espresso interesse ad aderire ai BRICS, e tra di essi 13 hanno presentato ufficialmente richiesta di adesione, tra cui Arabia Saudita e Iran. Altri Paesi interessati includono Argentina, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Egitto, Bahrain e Indonesia, insieme a due nazioni dell’Africa orientale e una dell’Africa occidentale.

L’obiettivo dell’espansione non è solo di crescere economicamente, ma anche di diventare una forza politica più rilevante. A partire dall’inizio della guerra in Ucraina, le nazioni dei BRICS si sono ulteriormente allontanate dall’Occidente. Nessuno dei membri dei BRICS ha aderito alle sanzioni contro la Russia. Ciò è evidente con il commercio tra India e Russia, che ha raggiunto livelli quasi storici, o con la dipendenza del Brasile dai fertilizzanti russi.

Dal punto di vista diplomatico, la guerra in Ucraina sembra aver tracciato una chiara linea di demarcazione tra una Russia sostenuta dall’Oriente e l’Occidente. Alcuni politici europei e statunitensi temono che i BRICS possano trasformarsi da un club economico di potenze emergenti che cercano di influenzare la crescita e lo sviluppo globale in un club politico definito dal loro nazionalismo autoritario.

Secondo alcuni esperti, l’alleanza dei BRICS non è tanto un contrasto con l’Occidente, ma piuttosto un forum per un pensiero sovrano e autonomo. In un mondo bipolare, si ritiene che il Sudafrica, l’India e il Brasile stiano semplicemente lottando per ottenere condizioni migliori.

D’altra parte, la Cina sta utilizzando la piattaforma dei BRICS per perseguire le proprie ambizioni politiche globali, come dimostrano i suoi sforzi per mediare la guerra in Ucraina e le esercitazioni militari congiunte con la Russia in Sud Africa.

