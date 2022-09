I migliori siti per scaricare programmi GRATIS

Esistono siti per scaricare software craccati 2021? Partiamo prima di tutto dalla premessa che se vi state chiedendo dove si possono scaricare programmi craccati, allora ci dispiace deludervi ma non è questo ciò di cui vi parleremo oggi, anche perchè craccare i programmi è illegale.

A seguire vi sveleremo una lista di siti che permettono di scaricare programmi gratis per PC, software open source e quindi gratuiti, una valida alternativa ai software a pagamento.

Open Source significato

Cosa si intende per open source software? Sono programmi gratis che si propongono come una valida alternativa e soluzione ai programmi a pagamento, non richiedono licenze e quindi sono completamente gratis. Esistono Open Source GRATIS o Open Source Software italiano? La risposta è si. Tutti i programmi open source sono gratis mentre per la lingua italiana dipende naturalmente dallo sviluppatore.

Open Source Linux sono disponibili anche per Windows e Mac, molti dei programmi gratis per il sistema operativo del pinguino sono poi arrivati su altri sistemi.

E’ un sito piuttosto ricco in contenuti, dove potete trovare software gratis di ogni sorta, suddivisi per categoria e con la possibilità di cercarli tramite la lente di ingrandimento. I programmi gratis sono disponibili per Windows e Mac. In prima pagina troverete le categoria browser e plugin, anti-spyware, mp3 e audio, i più popolari, gli ultimi software, giochi, firewall e sicurezza, compressione e backup, office e molte altre. I programmmi gratis sono aggiornati all’ultima versione, per scaricarli vi basterà cliccare sul programma e poi su free download, infine su start download.

Un altro sito per scaricare programmi gratis per PC in italiano è Snapfiles. Dalla pagina principale potete scegliere il software gratis da scaricare, suddivisi per categorie, tra cui gli ultimi scaricati, aggiunti o aggiornati, la TOP 100 dei migliori programmi free, i software portatili (non richiedono installazione) e anche i programmi a pagamento ma con prova gratuita. Per scaricare programmi gratis non dovete far altro che cliccare su quello interessato e poi su Download in basso, infine nuovamente sulla scritta Download.

Il terzo e ultimo sito per scaricare programmi gratuiti di cui vogliamo parlarvi è Sourceforge, il cui utilizzo è meno intuitivo rispetto i precedenti ma risulta comunque una valida soluzione. Una volta nella home page vi basterà cliccare in alto su Open Source Software e poi su All Software, in questo modo verrete indirizzati ad una pagina dove troverete tutti i programmi gratis da scaricare. Sulla sinistra potete selezionare le categorie interessate, i sistemi operativi tra Windows, Linux e Mac, il tipo di Licenza, la lingua e lo Status.Scelto il programma gratis cliccate su See Project, poi su Download e infine attendete qualche secondo per far comparire la finestra del browser che vi permette di scaricare il programma gratis scelto.

In questo modo non avete bisogno di programmi per scaricare software, potete farlo direttamente dai siti indicati.

Come si fa a scaricare un programma sul Computer?

Se vi state chiedendo Cosa usare per scaricare programmi? Vi basta semplicemente affidarvi al browser che usate per navigare su internet, come ad esempio Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge e tanti altri che ci sono in rete.

Come scaricare un programma gratis?

Vi basterà affidarvi ai siti da noi indicati, seguendo le linee guida fornite, quindi scegliere il sito, cliccare sul programma da scaricare e attendere pochi secondi per poter salvare il programma gratis sul PC.

Certo, come già detto se siete in cerca di come scaricare programmi a pagamento gratis allora i siti in questione non fanno al caso vostro, dato che in quel caso si parla di programmi craccati che come sapete sono illegali. Una volta esisteva anche tuttogratis software indispensabili, purtrppo il sito non è più operativo come un tempo.

La differenza dunque tra un open source o un programma gratis o software freeware è che quest’ultimo potrebbe essere gratuito ma limitato, con alcune delle sue funzionalità riservate all’acquisto di una licenza, rendendo il programma uno shareware, mentre open source è GRATIS al 100%, essendo un progetto aperto, il cui codice è disponibile per chiunque voglia modificarlo, personalizzarlo, migliorarlo o arricchirlo per poi condividerlo con la community.

Se cercate software gratis da scaricare vi consigliamo di puntare agli open source. Un open source esempio potrebbe essere LibreOffice o OpenOffice, i quali sono una valida alternativa all’Office di Microsoft. Se non potete o volete acquistare la licenza Office allora per non craccare Office dato che è una pratica illegale, potete affidarvi ad uno dei due programmi appena citati.

E’ legale scaricare programmi GRATIS?

La domanda sorge spontanea ed è più che lecita, è legale scaricare programmi gratis? Quando i software sono freeware, vale a dire programmi gratuiti, programmi open source o programmi trial allora si. Nel caso dei siti condivisi, si tratta di portali che racchiudono tutti i migliori software gratis ufficiali, dunque nulla di illegale o craccato per intenderci. Ad esempio su questi siti troverete Firefox, Chrome ed altri browser, sono portali che invece di recarsi su ciascun sito racchiudono gli exe dei software in un solo luogo.