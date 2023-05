ChatGPT: Come caricare un documento

Con l’introduzione dei plugin per ChatGPT, il chatbot di OpenAI si arricchisce di nuove funzionalità e diventa ancora più potente. Tuttavia, molti utenti hanno espresso la necessità di poter caricare documenti e porre domande relative ad essi, cosa che non è supportata nativamente da ChatGPT.

Sebbene ci siano chatbot e IA generative di terze parti che consentono l’analisi di file di testo e l’interrogazione sui dati contenuti, non offrono le stesse prestazioni e l’affidabilità di ChatGPT. Fortunatamente, c’è una soluzione che può soddisfare questa esigenza in modo semplice e pratico.

Caricamento di documenti su ChatGPT con l’estensione ChatGPT File Uploader Extended

Per venire incontro a questa necessità degli utenti, è stata sviluppata l’estensione Chrome “ChatGPT File Uploader Extended“. Attualmente, l’estensione è poco conosciuta in quanto appena rilasciata nella versione 1.1.0, ma si rivela perfetta per il caricamento di diversi formati di documenti, tra cui TXT, JS, PY, HTML, CSS, JSON, CSV, MD, TS, TSX, JSX, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX e CAP.

Dopo averla installata su Google Chrome tramite la pagina dedicata nel Chrome Web Store, è sufficiente aprire il sito web di ChatGPT per notare l’apparizione del pulsante “Carica” nella schermata.

Una volta cliccato sul pulsante e selezionato il documento di interesse, ChatGPT inizierà ad elaborare il contenuto del documento, generando infine un riepilogo delle parti più importanti. A questo punto, gli utenti potranno porre domande a ChatGPT liberamente, e il chatbot fornirà risposte basate esclusivamente sulle informazioni contenute nel testo del documento caricato.

È importante notare che l’estensione non supporta l’elaborazione di documenti con immagini scansionate. Inoltre, è possibile personalizzare le impostazioni dell’estensione per selezionare i formati di file da ignorare e definire prompt specifici per l’analisi dell’intero contenuto.

In definitiva, se state cercando un modo rapido per accedere a riassunti di documenti di vario genere, che siano file di Word, tabelle di Excel o documenti in formato PDF, l’estensione ChatGPT File Uploader Extended fa proprio al caso vostro. Grazie a questa estensione, potrete sfruttare le potenzialità di ChatGPT anche per l’analisi di documenti, ottenendo risposte accurate e approfondite basate sul contenuto fornito.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!