Guida per Creare e Condividere Clip Verticali da Twitch

In un mondo sempre più connesso e orientato ai social media, i creator di contenuti devono essere in grado di adattarsi e promuovere il loro lavoro su diverse piattaforme. Ecco perché il nuovo Clip Editor di Twitch è un vero e proprio game changer, offrendo una soluzione semplice e veloce per creare e condividere clip verticali dai tuoi stream su Twitch ai tuoi social preferiti.

Creazione della Clip su Twitch

Prima di tutto, inizia creando la clip. Segui questi semplici passaggi per catturare i momenti più epici delle tue trasmissioni:

Accedi alla tua Dashboard autore su Twitch utilizzando il tuo account. Seleziona “Contenuti” dal menu principale e clicca su “Clip“. Individua il momento che desideri catturare durante la tua trasmissione passata. Clicca sul tasto “ciak” per registrare gli ultimi 60 secondi del tuo stream. Dopo aver editato la durata, pubblica la clip.

Utilizzo del Clip Editor di Twitch

Ora che hai creato la tua clip, è il momento di utilizzare il potente Clip Editor di Twitch per trasformarla nel formato verticale desiderato. Segui questi passaggi per sfruttare al massimo questo strumento rivoluzionario:

Accedi alla tua Dashboard autore su Twitch utilizzando le tue credenziali. Seleziona nuovamente “Contenuti” dal menu principale e clicca su “Clip“. Trova la clip che desideri modificare e seleziona “Modifica e condividi Clip” per accedere all’editor. Scegli il formato desiderato tra “Schermo intero” e “Diviso” per ottimizzare la visualizzazione verticale. Utilizza gli strumenti di editing disponibili per selezionare il passaggio preciso della clip che desideri condividere sui social media. Aggiungi una tag in sovrimpressione con il nome del tuo canale Twitch per promuovere la tua presenza.

Personalizzazione e Condivisione

Una volta completato l’editing, personalizza ulteriormente la tua clip e preparala per la condivisione sui tuoi social media preferiti:

Compila i campi del titolo e della descrizione per fornire contesto e attrarre il pubblico. Scarica la clip in formato verticale per avere una copia pronta per la condivisione. Condividi la clip sulle piattaforme social come TikTok, Instagram e altre apprezzate dai tuoi seguaci. Se hai collegato il tuo account Twitch a YouTube, approfitta di questa integrazione per condividere la tua clip anche come YouTube Shorts.

Grazie al Clip Editor di Twitch, hai uno strumento all’avanguardia a disposizione per semplificare la creazione e la condivisione di clip verticali. Sfruttando questo strumento, potrai raggiungere un pubblico ancora più vasto e ampliare la tua presenza sui social media. Non sprecare altro tempo e inizia a far brillare i tuoi momenti migliori sui social media, consentendo al mondo di scoprire la tua arte di creator di contenuti. Preparati a trasformare la tua presenza online e a conquistare il cuore di un pubblico sempre più vasto e appassionato!

