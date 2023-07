Guida su come rispondere ai messaggi su WhatsApp senza apparire online

WhatsApp è un’app di messaggistica molto popolare che consente agli utenti di comunicare con amici, familiari e colleghi. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui si desidera rispondere ai messaggi senza essere visti come “online” dagli altri utenti. Ecco alcuni metodi che puoi utilizzare per rispondere ai messaggi su WhatsApp senza apparire online:

Nascondere lo stato online di WhatsApp

Il metodo più semplice per rispondere ai messaggi senza apparire online è nascondere il proprio stato online. Segui questi passaggi per farlo:

Apri WhatsApp sul tuo smartphone. Tocca l’icona “tre puntini” nell’angolo in alto a destra (Android) o l’icona “Impostazioni” nell’angolo in basso a destra (iPhone). Vai su “Impostazioni” e quindi su “Account”. Seleziona “Privacy” e vai alla sezione “Ultimo accesso” e “Chi può vedere quando sono online“. Scegli l’opzione “Nessuno” o “I miei contatti eccetto…” nella sezione appropriata.

Ora il tuo stato online sarà nascosto, e gli altri utenti non potranno vedere quando sei attivo.

Rispondere dalla notifica del messaggio

Un altro trucco per rispondere ai messaggi senza apparire online è utilizzare la funzione di risposta rapida direttamente dalla notifica del messaggio. Ecco come farlo:

Quando ricevi una notifica di un nuovo messaggio WhatsApp, scorri verso il basso per aprire il centro notifiche (Android) o scorri verso il basso sul banner di notifica (iPhone). Tocca l’opzione “Rispondi” o “Rispondi ora“. Scrivi il messaggio e premi “Invia“.

Con questo metodo, puoi rispondere al messaggio senza aprire l’app di WhatsApp, quindi non apparirai online.

Utilizzare l’Assistente Google o Siri

Un’altra opzione è utilizzare l’Assistente Google (su Android) o Siri (su iPhone) per inviare messaggi su WhatsApp senza apparire online. Ecco come farlo:

Attiva l’Assistente Google (pronuncia “Ok Google”) o Siri (pronuncia “Hey Siri“). Pronuncia il comando “Invia un messaggio su WhatsApp“. L’assistente ti chiederà a chi desideri inviare il messaggio, quindi pronuncia il nome del contatto. Dicci il contenuto del messaggio e premi “Invia”.

L’Assistente Google o Siri invierà il messaggio senza dover aprire l’app di WhatsApp e, quindi, non apparirai online.

Disattivare la connessione

Un altro metodo per rispondere ai messaggi senza apparire online su WhatsApp è disattivare temporaneamente la connessione del tuo telefono (modalità aereo o disattivazione di Wi-Fi e dati mobili). Ecco come farlo:

Chiudi WhatsApp completamente. Attiva la modalità aereo o disattiva sia il Wi-Fi che i dati mobili. Riapri WhatsApp e rispondi al messaggio desiderato. Chiudi WhatsApp e riattiva la connessione.

Il messaggio verrà inviato non appena riattiverai la connessione, e nel frattempo non apparirai online.

Con queste semplici tecniche, puoi rispondere ai messaggi su WhatsApp senza essere visti come online, garantendo una maggiore privacy e flessibilità nell’utilizzo dell’app di messaggistica.

