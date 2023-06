Instagram presenta Project 92: l’app per il social network decentralizzato

Durante un incontro aziendale, un alto dirigente della società di Mark Zuckerberg ha presentato in anteprima ai dipendenti il tanto atteso Project 92, la nuova app di Instagram per il social network decentralizzato. L’applicazione, ancora senza un nome ufficiale ma ipotizzata sotto il brand Thread, è stata descritta come “la risposta di Instagram a Twitter” dal CPO di Meta, Chris Cox.

Instagram Borsainside

Instagram: Esperienza testuale e una piattaforma affidabile per i creatori di contenuti con la nuova App

L’elemento distintivo di Project 92 è l’integrazione con ActivityPub, un protocollo di social media decentralizzato. Questa integrazione consentirà agli utenti di portare i propri account e follower su altre app che supportano ActivityPub, come Mastodon. In tal modo, gli utenti potranno espandere la propria presenza e interagire con una vasta gamma di piattaforme decentralizzate.

Secondo quanto riferito durante il meeting, il sistema di account di Instagram sarà automaticamente integrato nella nuova applicazione, consentendo agli utenti di migrare senza sforzo il proprio profilo esistente. Questo approccio offre continuità e familiarità agli utenti, facilitando il passaggio verso l’ecosistema decentralizzato.

Project 92 si distingue anche per la sua enfasi sui contenuti testuali. A differenza di Instagram, focalizzato principalmente su foto e video, la nuova app offrirà un ambiente dedicato esclusivamente ai contenuti scritti. Questa scelta mira a fornire una piattaforma gestita in modo chiaro, su cui i creatori di contenuti e il pubblico possono fare affidamento per un’esperienza basata sulla condivisione di pensieri e idee.

Molti creator e personaggi pubblici hanno già espresso entusiasmo per l’applicazione. Vedono in Project 92 un luogo stabile per costruire e far crescere il proprio pubblico, dove i contenuti testuali possono assumere un ruolo centrale. La promessa di una piattaforma decentralizzata che sia trasparente e fidata risulta allettante per coloro che desiderano una maggiore autonomia e libertà nella gestione dei propri contenuti.

Per quanto riguarda la data di lancio, Meta non ha ancora fornito dettagli specifici, ma si è impegnata a renderla disponibile “il prima possibile”. Gli appassionati del social media decentralizzato attendono con trepidazione l’arrivo di Project 92, nella speranza che possa offrire una nuova e avvincente esperienza all’interno dell’ecosistema di Instagram.

Con questa nuova applicazione, Instagram si unisce alla crescente tendenza dei social media decentralizzati, aprendo la strada a nuove opportunità per i creatori di contenuti e offrendo agli utenti una piattaforma alternativa per connettersi e condividere idee. Resta da vedere come Project 92 si integrerà nell’ecosistema digitale e come influenzerà il modo in cui i social media decentralizzati si sviluppano nel futuro.

