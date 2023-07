TikTok si aggiorna: arriva il supporto alle PassKey per un’accesso più sicuro

Seguendo l’esempio di altre app popolari, anche TikTok ha deciso di abbracciare la tecnologia delle PassKey su dispositivi iOS. Il social network di ByteDance ha annunciato che i propri utenti avranno la possibilità di accedere al servizio utilizzando la propria PassKey associata all’ID Apple.

Il social network di ByteDance offre agli utenti di iOS la possibilità di utilizzare le PassKey come alternativa alle password

Le PassKey sono universalmente riconosciute come un’alternativa valida alle tradizionali password. Questo sistema si basa su una coppia di chiavi, una pubblica associata al sito web o al servizio e l’altra privata, che viene memorizzata solo sul dispositivo dell’utente.

Per utilizzare le PassKey su TikTok su iPhone e iPad, è necessario che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS e che sia abilitato il portachiavi iCloud, poiché Apple lo utilizza per memorizzare le PassKey nel sistema di gestione delle password. Apple richiede inoltre che sia abilitata l’autenticazione a due fattori per l’ID Apple dell’utente.

TikTok ha spiegato che inizierà a distribuire il supporto alle PassKey in alcune regioni dell’Asia, Africa, Australia e Sud America nel corso del mese. Successivamente, questa funzionalità sarà estesa ad altri sistemi operativi e ad altre località. È facile prevedere che le PassKey arriveranno presto anche negli Stati Uniti, in Europa, compresa l’Italia. L’attivazione delle PassKey potrà essere effettuata direttamente nel menu del profilo, accessibile nella parte inferiore dell’app.

L’introduzione delle PassKey su TikTok rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza nell’accesso all’app. Offrendo un’alternativa alle tradizionali password, TikTok consente agli utenti di proteggere i propri account in modo più efficace. Inoltre, l’utilizzo delle PassKey semplifica l’accesso agli utenti, eliminando la necessità di ricordare complesse combinazioni di caratteri.

Con il crescente interesse per la sicurezza dei dati e la protezione degli account online, l’implementazione delle PassKey su TikTok dimostra l’impegno del social network per garantire un’esperienza utente sicura e privata. Ci si aspetta che questa innovazione sia accolta positivamente dagli utenti e che altri servizi simili seguano l’esempio, abbracciando le PassKey come forma di autenticazione avanzata.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul lancio delle PassKey su TikTok in altre regioni e sistemi operativi, mentre i fan del social network si preparano a godere di un accesso più sicuro e semplice tramite questa nuova opzione di autenticazione.

