Lego, bio-plastica di canapa per produrre i mattoncini del gigante danese

Lego investirà milioni di euro per passare alla bio-plastica e contrastare l’inquinamento prodotto dalla plastica non riciclabile

Sono quasi sessant’anni che il colosso danese Lego produce i mattoncini colorati coi quali i bambini giocano da generazioni, e se fino ad oggi quei mattoncini coi quali imparavamo a costruire il mondo, erano fatti di ABS, da domani potrebbero essere realizzati in bio-plastica ecologica di origine naturale.



Un’idea, quella di passare dall’ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) che è un derivato del petrolio, alla bio-plastica di canapa, che cambia completamente il modo in cui l’azienda danese si pone nei confronti dell’ambiente. Non solo perché significherebbe che miliardi di mattoncini verranno realizzati, invece che con il petrolio, con piante di canapa industriale, con tutto ciò che ne deriva in termini di impatto ambientale, ma anche perché sarebbe un esempio, quello dato dalla Lego, che altre aziende che operano nello stesso settore potrebbero poi imitare.



Si calcola infatti che ogni anno LEGO produca circa 60 miliardi di mattoncini, i quali, a partire dal 2030 verranno molto probabilmente realizzati partendo dalla canapa industriale. Sono stati infatti recentemente messi a punto procedimenti innovativi attraverso i quali si sarebbe in grado di dar vita a un nuovo tipo di plastica, particolarmente robusto e adatto alle esigenze della compagnia danese.



Allan Rasmussen, Project Manager di Lego, ha reso noto che il nuovo materiale utilizzato dovrà necessariamente essere duraturo come quello finora utilizzato, in modo che i mattoncini possano continuare a passare di generazione in generazione come fino ad ora è stato.



Per passare dai mattoncini Lego di plastica a quello di bio-plastica, la compagnia danese dovrà sostenere un investimento milionario. La priorità dell’azienda però, fanno sapere dalla LEGO, è quella di focalizzarsi su nuovi materiali ecologici, sostenibili e biodegradabili, nell’ottica del massimo rispetto dell’ambiente.



Il materiale scelto dalla LEGO per la produzione dei famosi mattoncini non è stato ancora reso ufficialmente noto, ma il boom che sta vivendo la canapa attualmente, lascia immaginare che sarà su questa pianta che ricadrà la scelta.

