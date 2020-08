Rifiuti plastici: l'Europa propone un nuovo piano per aumentare l'efficienza del riciclo

L'Europa valuta le possibilità offerte dal riciclo chimico che consentirà di convertire la plastica raccolta in piccole molecole utilizzabili per creare altri materiali vergini

E' stato stimato che al mondo vengono prodotte oltre 359 milioni di tonnellate di plastica all'anno, e di queste, il 17% viene prodotto dall'Europa a fronte di una domanda interna pari a 51,2 milioni di tonnellate l'anno (39,9% assorbita dagli imballaggi). Circa la metà di queste diventa rifiuto (25,8 milioni di tonnellate all'anno), e ancora, meno del 30% di questi rifiuti viene effettivamente avviata a riciclo.

Inoltre bisogna ricordare che la metà di questo già piccolo 30% viene esportata all'estero, in aree in cui gli standard ambientali non sono così stringenti.

I motivi per cui solo una così piccola percentuale venga effettivamente reciclata sono diversi: o la qualità dei rifiuti raccolti è troppo bassa, o gli impianti scarseggiano, oppure ancora non è economicamente favorito il processo di riciclo.

In ogni caso si tratta di problemi che è sempre preferibile scaricare altrove, infatti la domanda di plastica riciclata ammonta a solo il 6% del totale in Europa.

Tuttavia l'Europa stessa si sta impegnando a migliorare, infatti ha stabilito che entro il 2030 sul mercato saranno disponibili solamente imballaggi che potranno essere riutilizzati o riciclati in maniera efficace sotto il profilo dei costi, e almeno il 50% di questi dovrà essere effettivamente riciclato.

Per poter raggiungere questo tipo di risultati, molti guardano con particolare interesse alle possibilità fornite dal riciclo chimico. Questo prevede una modifica della struttura chimica stessa del rifiuto in plastica in questione, convertendolo in parti più piccole (monomeri) che potranno poi essere utilizzate per la formazione di nuovi materiali.

Il riciclo chimico rappresenta una "processo complementare" a quello meccanico utilizzato fino ad ora, che apre possibilità del tutto inedite anche per rifiuti che ad oggi sono molto difficili da riciclare, come ad esempio la plastica mista o plasmix, che rappresenta circa la metà della plastica attualmente raccolta.

Kesutis Sadauskas, alla guida della direzione Ambiente della Commissione Europea, responsabile dell'economia circolare e della crescita verde, ha spiegato ad Euractiv che "il riciclo è una tecnologia promettente". Tuttavia si tratta di una strada nuova, da scoprire dal punto di vista industriale e non.

Sadauskas ha aggiunto: "E' basato seguire un approccio basato sul ciclo di vita per considerare tutti i possibili benefici e i rischi di questo nuovo approccio, anche sul clima. I risultati dei progetti pilota in corso devono ancora essere ampliati per avere un quadro rappresentativo delle possibilità di questa tecnologia".