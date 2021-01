Emilia Romagna, misure anti-inquinamento per migliorare la qualità dell'aria

L'Emilia Romagna, nella lotta allo smog, annuncia un nuovo Piano triennale basato su tre obiettivi principali: mobilità, riscaldamento e agricoltura

Negli ultimi giorni l'Emilia Romagna ha cambiato passo ed ha adottato delle nuove misure anti-smog, rafforzate. Dando una rapida occhiata ai dati registrati pare proprio che queste fossero decisamente necessarie. Infatti durante il lockdown indetto durante la primavera del 2020, causa anche delle condizioni sfavorevoli che hanno impedito la dispersione degli inquinanti, è stato registrato un numero di sforamenti delle soglie superiore agli obiettivi previsti dalle norme vigenti in pratica in tutto il territorio.

La Regione si è detta pronta ad avviare progetti strutturali, già presentati al Governo nell'ambito del piano di ricostruzione nazionale, attraverso i fondi europei del Next Generation Eu. Delle proposte simili, inoltre, sono state presentate anche da altre Regioni, come Piemonte, Veneto e Lombardia, arrivando quindi ad un totale di 2 miliardi di euro nella sola area del Bacino padano.

Così l'Emilia Romagna ha preparato un piano di interventi triennale ed ha già stanziato 21 milioni di euro quest'anno. Fondi che, tra l'altro, sono destinati ad aumentare nel 2022 e 2023. Tutto ciò è stato fatto anche per cercare di rimediare dopo la pesante condanna all'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea proprio circa la qualità dell'aria del nostro Paese, e in particolare del Bacino padano.

Il piano stilato dalla Regione si basa su tre obiettivi principali, cioè:

mobilità ;

; riscaldamento ;

; agricoltura.

Le prime azioni anti-smog, per cercare di ridurre l'inquinamento dell'aria, saranno adottate già nel corso della settimana attraverso un provvedimento della Giunta regionale, che resterà in vigore fino alla fine dell'anno corrente.

A seguire, entro l'inizio di febbraio, sarà predisposto un piano straordinario triennale per definire nuove strategie e misure da adottare, accompagnate anche dall'assegnazione di nuove risorse per cittadini, Comuni e imprese.

Per il momento resterà in vigore la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti (si stima fino al 31 dicembre 2021), mentre è stato del tutto sospeso il blocco dei veicoli Euro4, che sarebbe dovuto partire proprio ieri, 11 gennaio.

E' quanto disposto l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo il rinvio concordato con le altre Regioni a causa dell'emergenza Covid e recentemente approvato anche dal ministro all'Ambiente, Sergio Costa.

Secondo le Regioni e il Ministero, infatti, tale blocco non può essere applicato in questo periodo, con un'emergenza pandemica in corso, a causa delle limitazioni di capienza imposte al trasporto pubblico locale. Proprio per questo motivo, infatti, si è pensato di rinviare il blocco dei veicoli Euro4, mentre sono state adottate altre misure compensative al fine di non fare passi indietro nella lotta all'inquinamento e per la qualità dell'aria.

Irene Priolo, assessore regionale all'Ambiente, nei giorni scorsi ha riferito alla stampa quali sono le nuove misure adottate in tal senso dalla Giunta regionale e quali sono le linee guida del piano triennale ideato e che sarà varato a febbraio.

Le nuove misure: mobilità, riscaldamento e agricoltura

Innanzituto la prima novità riguarda la proroga delle misure strutturali ed emergenziali per la qualità dell'aria che erano state previste dal 1 ottobre al 31 marzo, mentre ora saranno prolungate di un altro mese, con scadenza fissata per il 30 aprile, a causa del prolungamento della stagione termica.

A partire da ieri, 11 gennaio, sono poi entrate a far parte delle misure di blocco strutturali anche i veicoli Euro2 Benzina e Gpl e CH4 Euro1. Sono invece rimaste sospese le limitazioni per i veicoli Euro4 diesel. La nuova strategia poi prevede anche un raddoppio delle domeniche ecologiche, arrivando così fino a quattro al mese, a partire dal 24 gennaio, nei Comuni aderenti al Pair2020. In queste date però scatterà anche il blocco dei veicoli diesel Euro4, ma sono escluse le domeniche di Pasqua e del 26 dicembre.

La Regione poi, per favorire le politiche di mobilità dei cittadini, stanzierà 250mila euro destinati ai Comuni capoluogo che aderiranno all'adozione del biglietto unico per il trasporto pubblico locale (durante le domeniche ecologiche) fino ad aprile.

Sono inoltre previsti altri fondi per la mobilità sostenibile, in particolare con misure a sostegno di:

percorsi casa lavoro ( bike to work, bike sharing, car sharing );

); piste ciclabili (ricuciture urbane, piste emergenziali, collegamenti interni ed esterni per poli lavorativi);

strade scolastiche ;

; percorsi sicuri casa-scuola;

acquisto di bici e sostituzione dei mezzi più inquinanti della pubblica amministrazione.