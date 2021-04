Case ecosostenibili: cosa sono e qual è il loro impatto sull'ambiente

Le case ecosostenibili vengono costruite con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, sia dei consumi che visivo. Ecco le principali caratteristiche

Grazie anche alle numerose campagne di sensibilizzazione, in questi anni si è registrato un incredibile aumento del numero di cittadini che hanno scelto di vivere in maniera più sostenibile. Una delle tendenze principali, infatti, è rappresentata dalle case sostenibili, ossia immobili che vengono costruiti e gestiti in maniera più ecologica.

Ad esempio nella costruzione e nella manutenzione di questi edifici vengono utilizzati dei materiali ecologici, riciclati o comunque in grado di cgarantire un buon isolamento termico, andando quindi a comportare un'importante diminuzione dei consumi.

Bisogna sottolineare che l'aumento di queste tendenze è stato favorito anche e soprattutto grazie alle politiche di sostenibilità adottate da istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali. In questi anni, infatti, optare per soluzioni più sostenibili per la propria abitazione è stato sempre più facile e sicuro grazie alle numerose campagne di informazione, alle detrazioni fiscali, alle politiche sociali e ai bonus introdotti.

Case ecosostenibili: cosa sono?

Le case sostenibili derivano da un costante processo di investimenti da parte di istituzioni, aziende e privati nell'ambito di tecnologie innovative e soluzioni che possano consentire una riduzione dei consumi. Grazie ai progetti sviluppato fino ad ora, infatti, è possibile rendere la propria abitazione più "intelligente" ed ecologica senza però andare a modificare in maniera significativa l'immobile.

Le possibilità sono molteplici e molto spesso riguardano una riqualificazione energetica, che può avvenire solo grazie a opera di edilizia sostenibile. Alcuni esempi potrebbero essere:

la sostituzione di vecchi infissi con prodotti a doppio vetro, per consentire un migliore isolamento termico;

con prodotti a doppio vetro, per consentire un migliore isolamento termico; l'installazione di impianti fotovoltaici ;

; la creazione di un cappotto termico , esterno o interno;

, esterno o interno; la gestione "smart" dei consumi attraverso l'installazione di dispositivi tecnologici.

Grazie a questi piccoli cambiamenti è possibile rendere la propria abitazione più sostenibile, ma se invece si è alla ricerca di una soluzione al 100% ecologica, allora l'alternativa migliore è data dalle case ecosostenibili. Tra le caratteristiche delle case ecosostenibili, però, ci deve necessariamente essere una filosofia di costruzione ecologica al 100%, cioè è indispensabile rendere anche il proprio stile di vita più responsabile.

Allo stesso tempo, però, il fine è anche quello di trasformare completamente il modo di costruire, in modo da avere un impatto ambientale minimo. In sostanza si può dire che l'obiettivo di queste case ecosostenibili è duplice, cioè: ridurre l'impatto sull'ecosistema sia da punto di vista dei consumi, sia dal punto di vista della coabitazione di elementi differenti.

L'abitazione dovrà quindi essere progettata tenendo conto anche dell'ambiente circostante e facendo perciò in modo che questa si integri al meglio. Partendo da questa importante considerazione, è nata una costante e attenta ricerca anche nel campo dell'estetica, in modo da porter soddisfare tutti i requisiti di responsabilità ambientale e sostenibilità.

Dunque, anche nella scelta del design, che sia interno o esterno, è necessario tenere bene a mente l'obiettivo finale. Il modo più efficace per ottenere questi risultati è quello di utilizzare materiali non inquinanti, a km 0 oppure materie prime ottenute da materiali riciclati.

Un altro aspetto di fondamentale importanza nella costruzione di questi immobili è l'indipendenza che dovranno poi avere alla fine. Per poter essere ecologica al 100%, infatti, l'abitazione deve essere indipendente anche dal punto di vista della fornitura di gas, acqua e corrente elettrica. Per raggiungere questo fine acquistano particolare importanza le rinnovabili. Infatti, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici oppure l'acquisto di elettrodomestici ad altissima classe energetica, si arriverebbe ad una riduzione sostanziale dei consumi.