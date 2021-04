Il Recovery Fund delude i ricercatori: "briciole per la ricerca di base e applicata"

Il Piano Amaldi è stato del tutto accantonato e i ricercatori restano delusi dai fondi stanziati per la ricerca. Dure le parole di Burioni su Twitter

Dopo aver letto i contenuti dell'ultima bozza del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) , il ricercatore dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare Federico Ronchetti ha espresso tutta la sua amarezza affermando: "col Piano Amaldi chiedevamo 20 miliardi in 6 anni. Poi l'ex ministro dell'Università, Paolo Manfredi, ne ha promessi 15. A Maria Cristina Messa ne sono stati chiesti 12. Quanti ce ne danno? Circa 5 su 230 e nemmeno strutturali".

Lo scorso anno il ricercatore aveva anche lanciato una petizione su change.org ed ha raccolto più di 33mila firme. Tuttavia ad oggi il Piano Amaldi è del tutto morto e del progetto che doveva essere finanziato attraverso i fondi del Recovery Fund, ne resta a malapena l'ombra, "briciole per la ricerca di base e anche per quella applicata, da trovare entro il 2026. E si tratta per la maggior parte di fondi non strutturali, molti dei quali orientati verso il mondo delle imprese".

Anche il virologo Roberto Burioni si è espresso in merito attraverso un tweet: "se l'Italia non ha capito l'importanza della ricerca neanche nel momento in cui la scienza ci ha letteralmente salvato la vita e ci ha impedito di entrare in un cupo medioevo, allora non c'è più speranza".

In realtà, l'unica modifica effettuata è la rimozione del miliardo previsto per "Accordi di innovazione", e proprio a causa di questa scomparsa si riduce della stessa somma il budget totale, quindi si tratta di una modifica che non modifica assolutamente le risorse dedicate alla ricerca di base (che secondo agli addetti ai lavori sono già poche).

A marzo erano previsti degli interventi in due ambiti, cioè delle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo, per circa 7,2 miliardi, e altre dedicate al trasferimento tecnologico e al supporto all'innovazione, per circa 4 miliardi. Nell'ultima bozza di aprile, invece, gli ambiti di intervento sono diventati 3. Resta immutato il primo ambito di intervento, per il quale vengono stanziati 6,9 miliardi per il "Rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese".

Calano però le risorse destinate alle misure per il "Sostegno ai processi di innovazione e treasferimento tecnologico", che passa da circa 3 miliardi (previsti dall'ultima bozza presentata) a 2 miliardi di euro. Inoltre verranno stanziati 2,48 miliardi per il "Potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione".

Fondi per Ricerca e Sviluppo

Dei primi 6,9 miliardi, che sono quelli maggiormente dedicati alla ricerca di base, 1,8 miliardi saranno indirizzati al "Fondo per il Programma nazionale di ricerca (Pnr) e a progetti di ricerca di significativo interesse nazionale (Prin)". Altri 1,6 miliardi di euro saranno invece destinati a "Partenariati allargati, estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamenti di progetti di ricerca di base" e al "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" (al quale saranno destinati appena 600 milioni di euro).

Inoltre in questo primo ambito altri 1,6 miliardi di euro sono destinati al "Potenziamento delle strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di ricerca e sviluppo su tecnologie abilitanti fondamentali", mentre alla "Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione e costruzione di leader territoriali di ricerca e sviluppo" andranno altri 1,3 miliardi. Si tratta quindi di somme che restano immutate rispetto alla bozza precedente.

Ronchetti ha infatti spiegato che le uniche risorse strutturali previste sono quelle per il Programma Nazionale di Ricerca, mentre per il resto si tratta di soldi che saranno disponibili nei prossimi anni e su cui lui nutre ancora dei dubbi. In particolare, Ronchetti ha spiegato che a destargli maggiore preoccupazione sono queste due ultime voci perché "poco chiare".

"Cosa sono i leader territoriali di ricerca e sviluppo? Sono nuovi enti, centri di ricerca? E allora i soldi messi a disposizione sono pochissimi. Mi sembra certo, però, che non riguardino la ricerca di base".