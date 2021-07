Commissione europea sul clima, presentato il piano per il taglio del 55% delle emissioni entro il 2030

Attraverso 12 proposte legislative, l'Ue cerca di raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il "Fit for 55"

Proprio oggi, 14 luglio 2021, la Commissione europea ha presentato il pacchetto per il clima "Fit for 55" dopo una serie di negoziati che l'hanno vista schiacciata tra le richieste delle Ong ambientaliste e quelle delle lobby dell'industria.

Si tratta di 12 proposte legislative che rappresentano gli strumenti medianti i quali l'Europa vuole raggiungere tutti gli obiettivi del Green Deal, ossia la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e il loro completo azzeramento entro il 2050.

Tra queste proposte vi sono:

la revisione dell'Ets , ossia del meccanismo di scambio delle emissioni, per includere anche il settore del trasporto marittimo e dell'aviazione;

, ossia del meccanismo di scambio delle emissioni, per includere anche il settore del trasporto marittimo e dell'aviazione; la creazione di un meccanismo simile all'Ets ma che riguardi il trasporto stradale ed il riscaldamento edilizio ;

; l'introduzione di una Carbon Tax alle frontiere ;

; la creazione di un Fondo sociale Ue per il clima, al fine di evitare che i costi da sostenere per la transizione ecologica ricadano sulle fasce più deboli della popolazione.

Durante la conferenza, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato: "è stato uno sforzo enorme ma i risultati parlano da soli. L'economia dei combustibili fossibili ha raggiunto i suoi limiti, è necessario un nuovo modello".

Durante una recente intervista a "La Stampa", poi, la stessa presidente aveva affermato che "dal 1990 le emissioni si sono ridotte del 25%, mentre l'economia è cresciuta del 60%", sottolineando così che la crescita economica e le emissioni possono tranquillamente seguire percorsi differenti. L'obiettivo ultimo dell'Ue, infatti, è quello di rendere il Vecchio Continente il primo carbon neutral.

Introduzione del Fondo sociale per il clima

Le emissioni di gas inquinanti avranno un prezzo, così da incentivare i consumatori a valutare scelte alternative. Questa strategia, infatti, come affermato da Von der Leyen, ha già riscosso un certo successo quando l'Ets è stato applicato all'industria e ai produttori di energia elettrica (anche se negli ultimi anni la distribuzione di quote gratuite ha contribuito a ridurne leggermente l'efficacia).

Proprio per questo enorme successo, quindi, ora si pensa di estendere l'Ets anche al settore del trasporto marittimo e dell'aviazione. "Basti pensare che attualmente una sola nave da crociera emette la stessa quantità di CO2 che emettono 80mila auto in una giornata", ha sottolineato la presidente.

Il prezzo del carbonio, però, sarà compensato dall'introduzione di un Fondo sociale per il clima, ideato appunto per sostenere i redditi e gli investimenti, per cercare di evitare l'aumento delle bollette per le fasce più vulnerabili della popolazione e per le piccole imprese.