Fondo Turismo Sostenibile per vacanze più ecologiche. Ecco come funziona e come fare domanda

Il Fondo Turismo Sostenibile rappresenta un importante serbatoio di risorse economiche finalizzato a sostenere progetti e investimenti innovativi di imprese private nel settore turistico, al fine di promuovere una transizione verso un turismo con un minore impatto ambientale.

Questo fondo è stato istituito dal Decreto Recovery, con un finanziamento di 500 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed è gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cos’è e come funziona il Fondo Turismo Sostenibile

Il Fondo Turismo Sostenibile è aperto a tutte le imprese turistiche private che si impegnano a promuovere una transizione verso un turismo più sostenibile. È inoltre accessibile alle imprese che forniscono o intendono fornire servizi o beni nel settore turistico, gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse al turismo o poste a servizio delle attività turistiche.

Anche le imprese turistiche senza scopo di lucro possono beneficiare del sostegno del Fondo, previa verifica dei requisiti economico-finanziari specifici.

I progetti o gli investimenti supportati dal Fondo Turismo Sostenibile sono limitati al territorio italiano. Tuttavia, il 40% delle risorse disponibili è riservato a progetti situati nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in linea con le priorità di coesione previste dal PNRR. I beneficiari possono avere sede legale o operativa in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Il Fondo Turismo Sostenibile rappresenta un’opportunità unica per le imprese che desiderano promuovere un turismo sostenibile attraverso progetti e investimenti innovativi. Il suo obiettivo principale è sostenere la transizione verso un turismo con un minore impatto ecologico, promuovendo la transizione digitale e verde e migliorando l’efficienza energetica nel settore turistico.

Quali progetti possono accedere al Fondo Turismo Sostenibile

Le domande per ottenere agevolazioni dal Fondo possono essere presentate tra il 15 marzo 2023 e il 30 giugno 2025, come specificato negli avvisi n. 19700 del 29 dicembre 2022 e n. 4843 del 10 marzo 2023. Il Fondo offre agevolazioni finanziarie e incentivi personalizzati per ogni progetto o investimento presentato, in base a una valutazione e selezione specifica.

Il Fondo Turismo Sostenibile fornisce finanziamenti sotto forma di prestiti per una vasta gamma di iniziative nel settore turistico. Le attività che possono beneficiare di questi finanziamenti includono la costruzione, il rinnovo, l’ammodernamento e il miglioramento di strutture ricettive e infrastrutture turistiche, come siti culturali, parchi, impianti sportivi, strutture turistiche montane e impianti sportivi di montagna.

Inoltre, il Fondo sostiene progetti incentrati sul turismo sostenibile, la transizione verde, la digitalizzazione dei processi turistici e la formazione del personale.

Il Fondo seleziona solo progetti sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche, inclusi i principi di minimizzare il danno ambientale.

Si presta particolare attenzione alle categorie di destinatari finali, come coloro che contribuiscono alla transizione verde, alla digitalizzazione o allo sviluppo socio-economico del Paese, nonché coloro che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid-19 e operano nei circuiti nazionali di eccellenza e sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia.

Il Fondo sostiene anche iniziative di promozione turistica che valorizzano il patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano.

Quali sono gli importi finanziabili con il Fondo Turismo Sostenibile

Gli importi finanziabili con il Fondo Turismo Sostenibile sono diversificati per rispondere alle esigenze dei progetti presentati. In generale, il range ideale degli investimenti è compreso tra 10 e 20 milioni di euro, ma è importante notare che esiste un limite massimo di 30 milioni di euro per ogni progetto. Tuttavia, gli investimenti con un importo inferiore saranno valutati caso per caso.

Il Fondo offre finanziamenti sotto forma di prestiti a lungo termine, con una durata massima di 20 anni per gli investimenti e di 15 anni per il capitale circolante o le esigenze di liquidità.

È importante sottolineare che questi prestiti non rappresentano un rischio di credito per la banca, in quanto non sono inclusi nell’indicatore RWA (risk-weighted assets). Il costo di tali finanziamenti viene stabilito secondo i criteri definiti nella Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione Europea, in conformità con le normative sugli Aiuti di Stato dell’Unione Europea.

È fondamentale tenere presente che tutti i prodotti finanziari offerti dal Fondo per il turismo sostenibile devono essere rimborsati e non costituiscono contributi a fondo perduto.

Come fare domanda per accedere al Fondo Turismo Sostenibile

Per presentare una richiesta di finanziamento per i progetti ammessi, le imprese interessate devono inviare una richiesta completa agli intermediari finanziari a partire dal 15 marzo 2023. La selezione dei progetti seguirà cinque principi guida relativi a aspetti tecnici, finanziari e di impatto, come la fattibilità del progetto, la sostenibilità economica e finanziaria, la dimensione dell’investimento e la coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea.

È importante notare che il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti da parte del Fondo è fissato a dicembre 2025. Inoltre, almeno il 50% delle risorse del Fondo sarà destinato agli investimenti nella riqualificazione energetica delle strutture turistiche.

Gli intermediari finanziari autorizzati a erogare le risorse del Fondo Turismo Sostenibile sono stati selezionati dalla BEI attraverso una manifestazione di interesse. Le risorse ancora disponibili, pari a 354.754.000 euro su un totale di 500 milioni, sono state assegnate a due intermediari finanziari: Newco – Fondo Tematico Turismo S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter S.p.A.) per un importo di 189.200.000 euro e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (Banca Finint) per un importo di 165.550.000 euro.

Le domande per ottenere le agevolazioni del Fondo Turismo Sostenibile possono essere presentate online agli intermediari finanziari a partire dal 15 marzo 2023 fino al 30 giugno 2025, a meno che le risorse non siano esaurite. È necessario fornire una descrizione dettagliata del progetto o dell’investimento, una stima del fabbisogno finanziario e ogni altra documentazione richiesta dagli intermediari finanziari coinvolti.

Gli obiettivi del Fondo Tematico Turismo comprendono la promozione degli investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, la stimolazione del rinnovo dell’ecosistema del turismo e del turismo locale e sostenibile, il sostegno agli investimenti innovativi nella transizione digitale e verde, l’aumento dell’offerta di servizi al turismo e l’incoraggiamento dei processi di aggregazione delle imprese.

Questi obiettivi si collocano all’interno del contesto del PNRR (Missione 1, Investimento 4.2) e sono in linea con il principio del “Do no significant harm” (DNSH) e della sostenibilità.

