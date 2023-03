Cinque pianeti allineati, il cielo da spettacolo: quando vederli

A partire dalla sera di oggi è possibile vedere un interessante fenomeno osservando il manto celeste, vale a dire l’allineamento di cinque pianti del sistema solare.

I pianeti allineati del 27 Marzo 2023

Giove, Venere, Marte, Urano e Mercurio si troveranno perfettamente in linea al calar del Sole. Ad arricchire questo fenomeno ci sarà naturalmente il nostro satellite, la Luna.

I pianeti saranno visibili a occhio nudo, ad eccezione purtroppo di Urano, la cui distanza è così elevata che sarà necessario munirsi di binocolo.

Osservate il cielo a partire dal tramonto, con la riduzione della luminosità diurna, a patto che il cielo sia sgombro da nuvole, è possibile vedere i pianeti allineati come fossero una costellazione. Si parte con Giove, seguito da Venere, passando per Marte, Mercurio ed Urano.

L’ultima volta che il pianeta Rosso è stato particolarmente luminoso risale allo scorso Dicembre. Purtroppo mancano all’appello Saturno e Nettuno, visibili soltanto all’alba.

Quando sarà il prossimo allineamento di pianeti?

Ricordatevi dunque di osservare il manto celeste a partire dal tramonto di questa sera, per vedere i pianeti del sistema solare allineati. Naturalmente utilizzando un telescopio potete ammirare con maggiore attenzione i particolari di questo interessante fenomeno cosmico.

Cosa significa allineamento dei pianeti?

L’allineamento planetario viene usato in astronomia per descrivere l’evento in cui diversi pianeti si raggruppano in una piccola area del cielo.

Cosa accadrebbe se tutti i pianeti si allineassero?

Assolutamente nulla, il tutto continuerebbe ad andare come sempre, ma sarebbe sicuramente un fenomeno interessante da osservare.

Quanti anni avviene l allineamento dei pianeti?

Si tratta di un fenomeno che avviene ogni 20 anni, dunque non lasciatevi sfuggire l’evento, altrimenti dovrete attendere un tempo così lungo per rivederlo.

Dove guardare per vedere allineamento pianeti?

Se abitate nell’emisfero boreale dovete rivolgere lo sguardo a est e sud est, in caso contrario a est e nord est.

Quali pianeti si sono allineati?

Luna, Giove e Venere sono allineati nel cielo. Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si sono messi in fila stata dopo 18 anni dall’ultima volta. Bisognerà attendere il 2040 per assistere al loro allineamento.

