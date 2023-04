Apple lancia un conto di risparmio con tasso d’interesse del 4,15%

Apple ha lanciato un nuovo conto di risparmio collegato alla Apple Card, con un rendimento percentuale annuo del 4,15%. La società di Cupertino ha specificato che il conto non richiede un deposito o un saldo minimo e che gli utenti possono creare un conto dall’app Wallet sul proprio iPhone. In ogni caso, per accendere l’account ad alta remunerazione, gli utenti devono possedere una Apple Card.

Ancora, nel comunicato stampa con cui introduce la novità, l’azienda ha specificato dichiarato in un comunicato stampa che tutti i premi Daily Cash guadagnati con la Apple Card saranno automaticamente depositati sul conto di risparmio: ricordiamo che Daily Cash è il programma di ricompensa della Apple Card che offre fino al 3% di rimborso sugli acquisti e che gli utenti possono cambiare in qualsiasi momento il luogo di deposito dei loro Daily Cash e possono anche aggiungere fondi dal loro conto bancario per incrementare i loro guadagni.

Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation, il rendimento medio nazionale dei conti di risparmio è di appena lo 0,35%. Dunque, il rendimento del 4,15% di Apple è sicuramente molto alto in confronto. Tuttavia, un rendimento di questo tipo non è certo una novità assoluta per il mercato americano dove, ad esempio, CIT Bank propone un conto di risparmio con un rendimento del 4,75% dinanzi a un saldo minimo di 5.000 dollari. Marcus di Goldman Sachs offre un rendimento del 3,9% senza saldo minimo né spese mensili. Il conto di risparmio di Capital One non prevede un saldo minimo e consente di ottenere un rendimento del 3,5%. Vio Bank offre invece un conto di risparmio con un rendimento del 4,77% senza saldo minimo.

La funzione è in fase di lancio all’interno dell’app Apple Wallet sugli iPhone.

