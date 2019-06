Vi offriamo 300.000 euro da investire in pubblicità. "Ma non rompete troppo le palle con l’inchiesta"

Società produttrice di compost prova a far tacere l’inchiesta. Rilevati frammenti di vetro, plastica e idrocarburi pesanti. Nei vertici ruoli dirigenziali per senatori della Lega

CONDIVIDI

Si tratta di società che hanno costruito il proprio mercato sui rifiuti. Letteralmente. Infatti quelle di Angelo Mandato si occupano della creazione di compost, e per la produzione dello stesso i rifiuti sono la materia prima

Inizia con un conto demo da 100.000€ per fare pratica sul trading. In più anche segnali di Trading Gratis. Clicca qui

Non qualsiasi tipo di rifiuto, è chiaro, ed è proprio questo il punto, perché troppo di frequente è accaduto che i compost prodotti da queste società risultassero contenere delle quantità sopra la norma di plastica, vetro e idrocarburi pesanti. Non esattamente il tipo di compost che vorresti utilizzare per il tuo orto.



“Spendiamo tanti soldi sui giornali per convincere della bontà di quello che stiamo facendo” ha affermato Angelo Mandato, il patron veneto di questo impero costruito sui rifiuti in un incontro riservato col giornale fanpage. Nell’occasione però non si limita a spiegare quanto crede nel suo lavoro, ma a un certo punto arriva al sodo ed offre 300.000 euro di investimenti pubblicitari sul giornale



Una generosa offerta che però cela, ma non troppo, una richiesta ben precisa. C’è un’inchiesta sui materiali presenti nel compost prodotto dalle sue società nel Veneto, che va avanti da circa un anno, e la suddetta offerta giunge proprio all’indomani della richiesta, da parte del giornale, di una intervista ai vertici delle società di Mandato.



Ma non è tutto. A proporre l’offerta da 300.000 euro è Maurizio Ghedin, che non è solo il responsabile delle relazioni esterne della Sesa (importante azienda di compost a livello europeo) ma anche consulente dell’attuale governo, e lavora con Vannia Gava, sottosegretaria leghista del Ministero dell’Ambiente.



La lunga inchiesta mira a mettere in luce anche le preoccupazioni dei cittadini di Este, il paese dove ha sede la Sesa, ma soprattutto il legame tra le società di Mandato e i finanziamenti alla Lega di Matteo Salvini, che avrebbe ricevuto 30mila euro, nonché approfondire il lavoro svolto dai senatori leghisti che ricoprono all’interno della società dei ruoli dirigenziali.