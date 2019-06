Sea Watch fermata dal Decreto Sicurezza bis. Il Tar impedisce alla ong di sbarcare i clandestini a Lampedusa

La Sea Watch ancora in mare da 6 giorni. La Procura di Agrigento apre un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Niente da fare per la ong tedesca che ha puntato i piedi per far sbarcare in Italia i migranti recuperati dalla Sea Watch 3. Nonostante il ricorso al Tar, la nave umanitaria non la spunta e resta a ciondolare in mare al largo delle coste dell’isola italiana.



A bordo della nave battente bandiera olandese si trovano ancora 43 persone. Ad alcuni passeggeri è stato infatti permesso di scendere a Lampedusa perché in gravi condizioni di salute. Tra i passeggeri cui saranno destinate cure mediche vi sono 3 donne, 2 bambini e 2 uomini. Insieme a questi sono scesi a terra anche 3 loro familiari.



Gli altri però restano sulla nave. Così ha stabilito il Tar del Lazio che ha quindi ribadito il divieto di ingresso in acque italiane che era stato notificato alla capitana Carola Rackete dalla Guardia di Finanza. In base al decreto sicurezza bis, se la nave violasse il divieto rischierebbe severe sanzioni pecuniarie nonché il sequestro della nave stessa.



La Sea Watch aveva rifiutato l’offerta di un porto sicuro giunta dalla Libia, decidendo di non sbarcare i migranti a Tripoli, e continua a pendolare al limite delle acque territoriali, a 16 miglia dalle coste di Lampedusa. Se quello di Tripoli non era un porto sicuro, ve ne sarebbero comunque molti altri, ha affermato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini.



Sarebbe stato lo stesso Consiglio d’Europa infatti a ribadire che quello libico non sarebbe un porto sicuro. “Sono molto preoccupata per l’attuale approccio del governo italiano” ha affermato Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa “le Ong, come la Sea Watch, sono cruciali per salvare vite in mare, specialmente dopo che i Paesi europei hanno lasciato un vuoto negli ultimi anni nella capacità di soccorso.”



“Il parere del Consiglio d’Europa conta meno che zero per me” ha affermato Matteo Salvini “si arriva in Italia se si ha il permesso. Le ong sono al di fuori della legge. Questa Sea Watch è da giorni a zonzo per il Mediterraneo, sarebbe già arrivata in Olanda. E’ una nave olandese. In Italia con il mio permesso non arriva nessuno.”



Intanto la Procura di Agrigento, competente territorialmente per i migranti ai quali è stato permesso di scendere a Lampedusa, ha aperto un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sta ascoltando la versione dei migranti per ricostruire l’intera vicenda.

