La Francia dei porti chiusi offre a Carola Rackete cittadinanza onoraria di Parigi

Indignazione di Salvini per il riconoscimento. "Il comune di Parigi premia Carola Rackete perseguita in Italia con una medaglia"

Continua a far discutere il caso di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 colpevole di aver violato svariate leggi italiane, in particolare il decreto sicurezza bis, di aver ignorato l’alt intimato dalle Fiamme Gialle, e infine di aver quasi schiacciato contro il molo di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza.



Gli arresti le sono stati poi revocati dal Gip Vella, e ora la capitana è diventata una vera e propria icona della sinistra italiana ed europea. Insomma un simbolo del buonismo legato ai migranti, quel buonismo ipocrita e contraddittorio perfettamente in sintonia con la linea politica della Francia, che mentre con una mano tiene le frontiere chiuse, si arricchisce sulle spalle dell’Africa grazie al franco CFA, e si guarda bene dall’offrire un porto sicuro alla Sea Watch 3 per far sbarcare i migranti, con l’altra offre vacue onorificenze.



A proporre il premio per la capitana tedesca è stato il gruppo Generation S, ed il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare l’istanza in tempi record, così da rendere Carola Rackete cittadina onoraria di Parigi. Ci sarebbero anche delle motivazioni dietro il conferimento di tale onorificenza: “è una scelta per evidenziare l’azione importante delle organizzazioni umanitarie per aiutare i migranti” fanno sapere i Francesi.



Lo stesso premio simbolico è stato conferito anche a Pia Kemp, un’altra attivista che lavora per le ong. Inoltre il Comune di Parigi ha varato un contributo d’urgenza del valore di 100mila euro per la SOS Mediterranèe affinché possa sostenere una nuova missione di salvataggi.



Il Ministro degli Interni Matteo Salvini, come era facile prevedere, non ha preso bene il gesto francese. “Il comune di Parigi premia Carola Rackete, perseguitata in Italia, con una medaglia. Questa è quella che guidava una barca che ha infranto le leggi e schiacciato contro la banchina del molo di Lampedusa una motovedetta della GdF. Il Comune di Parigi evidentemente non ha altro di meglio da fare che premiare questi soggetti” ha dichiarato il leader della Lega, che poi ha rivolto un saluto alla Rackete “un bacione a Carola che ha portato una ventata di simpatia in un Paese strano che indaga i ministri e libera signorine che attaccano motovedette della GdF”.

