Con la laurea si trova lavoro più facilmente? Ecco cosa dicono i dati della Cgil

Il Rapporto del dipartimento del Welfare della Cgil confronta i dati sull'occupazione oggi con quelli di 11 anni fa, valutando l'incidenza del titolo di studio sulle probabilità di trovare lavoro

Secondo quanto emerso dal Rapporto del Dipartimento Welfare della Cgil analizzando i dati relativi al tasso di occupazione del 2018 con quello di 11 anni fa, e per l'esattezza del 2007 prima della crisi economica, avere la laurea incrementa le probabilità di trovare un lavoro, tanto adesso quanto allora.

Come è cambiato il mondo del lavoro prima e dopo la crisi finanziaria del 2007

In seguito alla crisi finanziaria del 2007, ed in particolare dopo la recessione del 2008, il tasso di disoccupazione in Italia è notevolmente cresciuto fino ai dati attuali, che sebbene mostrino un lieve miglioramento della situazione, sono ancora ben lontani dall'essere soddisfacenti per un Paese Europeo.

Secondo i dati Istat riportati nel rapporto del Dipartimento del Welfare della Cgil, il tasso di occupazione dei giovani in possesso di licenza media di età compresa tra i 20 e i 24 anni è calato di 18 punti percentuale, passando dal 50,5% al 32,6% tra il 2007 e il 2018. Un calo più contenuto ma ugualmente pesante, quello che riguarda i giovani della stessa fascia di età ma in possesso di diploma. In questo caso la percentuale di occupati è scesa di 7,5 punti percentuale. Leggermente meglio i laureati, sebbene questo dato risenta del fatto che il numero di laureati di età inferiore ai 24 anni è piuttosto basso.

Il tasso di occupazione dei giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni è anch'esso calato notevolmente nel periodo di riferimento. I giovani occupati in questa fascia di età sono passati in media dal 60.6% al 47,7%, con un dato peggiore per chi ha solo la licenza media. In questo caso infatti si arriva a un calo di oltre 20 punti percentuale.

Cresce, tra il 2007 e il 2018, il numero di disoccupati nel lungo periodo, cioè coloro che restano senza lavoro per un periodo di tempo superiore ai 2 anni. Un dato quest'ultimo che evidenzia però una eccezione, ovvero una controtendenza per i neo-laureati tra i 25 ed i 29 anni.