Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic? Stipendio e patrimonio del campione svedese

Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più pagati nella storia del calcio, ma il suo patrimonio cresce anche grazie ai suoi investimenti

Si tratta di uno dei calciatori più bravi e al contempo più pagati al mondo. Zlatan Ibrahimovic, il campione svedese nato nel 1981 ha avuto una carriera brillante e coronata di grandi successi, che insieme ad una forte personalità lo ha fatto entrare di diritto nel firmamento dei migliori calciatori della storia.

Ma quanto guadagna allora Zlatan Ibrahimovic? Si è sentito parlare più e più volte dei suoi ingaggi multimilionari, cifre da capogiro che a qualcuno di tanto in tanto fanno storcere il naso, ed ora dopo tanti anni di onorata carriera il risultato non può che essere un patrimonio decisamente invidiabile.

Zlatan Ibrahimovic è un grande campione e al tempo stesso il miglior fuoriclasse che la Svezia abbia mai avuto nella rosa della sua nazionale. E' lui ad avere con la squadra di casa il record di reti e giocando nei club in Italia è diventato per molti un mito indiscusso. Nel frattempo la crescita della sua popolarità accresceva l'importo dei suoi ingaggi, fino a renderlo uno dei calciatori più pagati di tutti i tempi.

Tra i club italiani in cui ha giocato Zlatan Ibrahimovic ricordiamo l'Inter, il Milan e la Juventus, ma dal 2012 in poi il campione svedese si trova negli Stati Uniti per un ingaggio con il Los Angeles Galaxy prossimo a concludersi. Si sentono sempre più insistenti voci di un suo possibile ritorno in Italia, con diverse squadre interessate ad averlo, come il Bologna, il Napoli e il Milan.

Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic?

Attualmente Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio uno dei giocatori più pagati di sempre della Major League Soccer, cioè la Serie A degli Stati Uniti, ma quanto guadagna di preciso nel campionato d'oltre oceano?

Si parla di un ingaggio per il Los Angeles Galaxy del valore di 6,3 milioni di euro, esclusi i vari bonus. E con questi importi Ibrahimovic è diventato in breve tempo uno dei calciatori più pagati d'America.

Secondo la rivista Forbes il patrimonio finanziario di Zlatan Ibrahimovic, stando ai dati del 2017, non proprio recentissimi insomma, ammonterebbe a circa 32 milioni di dollari netti. Altre fonti però sventolano cifre ancora più alte, parlando di oltre 90 milioni di dollari.

Il periodo migliore per Zlatan Ibrahimovic fu quello con la maglia nero-azzurra. Erano gli anni tra il 2006 e il 2009, e Ibra aveva un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione, che lo rendeva di fatto uno dei calciatori più pagati del mondo.

Nel 2016, tra lo stipendio di calciatore e le sue attività come testimonial, secondo il France Football era il quarto giocatore più pagato al mondo, con circa 29 milioni di dollari di entrate all'anno.

Zlatan Ibrahimovic grandi guadagni e grandi investimenti

Zlatan Ibrahimovic è non solo un eccellente calciatore, ma ha anche una forte personalità, e soprattutto pare abbia un certo intuito per gli affari. La fortuna che ha accumulato grazie alla qualità che lo ha reso famoso, il giocatore svedese ha compiuto delle scelte in ambito finanziario che lo hanno premiato.

E' stata recentemente rilasciata un'intervista da Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, al magazine Quote, nella quale si parla della sua particolare inclinazione per il mondo degli affari. Ibra si è anche preoccupato di diversificare gli investimenti, puntando non solo sulla sua linea di abbigliamento, ma anche in giochi e start-up, high tech e diamanti.

Di queste fonti di guadagno di Zlatan Ibrahimovic si parla molto meno rispetto a quanto si parla dei soldi che gli arrivano dagli ingaggi coi club di calcio, ma pare rappresentino una sempre più importante fetta dei suoi guadagni.