Quando cominciano i saldi invernali 2019-2020. Tutte le date regione per regione

Saldi invernali stagione 2019-2020. Il calendario con tutte le date di inizio e fine saldi per ogni regione italiana

Come ogni anno, con l'avvento dell'anno nuovo si dà il via alla stagione dei saldi invernali. La data ufficiale è quella del 4 gennaio, ma solo in teoria, perché poi all'atto pratico la data di inizio dei saldi invernali varia per alcune regioni, mentre quella di fine saldi varia ancora più spesso da regione a regione.

Ed ecco perché abbiamo pensato di stilare un calendario completo con tutte le date, di inizio e fine saldi invernali, regione per regione.

Cominciamo per comodità dalle regioni del nord e percorriamo l'intera penisola per scoprire le varie date dei saldi invernali 2019-2020.