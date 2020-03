Coronavirus, arriva in Italia il Rapid Test che è in grado di individuare il contagio in 5 minuti

Nelle strutture ospedaliere delle Marche già disponibile il test che svela la positività in 5 minuti a partire da qualche goccia di sangue

Il Kit che permette di riconoscere il contagio da coronavirus da qualche goccia di sangue e in tempi record è in consegna alle prime strutture ospedaliere di tutte le regioni italiane. È infatti di queste ore la notizia che per individuare i casi di coronavirus in Italia si potrà contare sul cosiddetto Rapid Test, che permette di determinare se si è positivi al Covid-19 in soli 5 minuti.

Il Rapid Test arriva nelle Marche e poi nel resto d'Italia

Il test che svela la positività al coronavirus in 5 minuti da poche gocce di sangue permetterà ai medici di determinare in brevissimo tempo se un paziente è contagiato dal virus oppure no, rendendo più veloce l'intero processo di identificazione ed eventualmente isolamento dei casi di nCoV-2019.

Nelle strutture ospedaliere delle Marche, in alcune di esse quantomeno, e in altre aree della sanità della regione, alcuni esemplari del Rapid Test sono già stati forniti. Altri esemplari verranno forniti in queste ore anche ad altri ospedali di tutte le regioni d'Italia, come riportato da La Repubblica, che riferisce di contatti già stabiliti per potersi dotare dei kit necessari ad eseguire la nuova tipologia di test.

Il Rapid Test viene fornito dalla Innoliving di Ancona

A rendere possibile la fornitura del test in grado di determinare la positività al coronavirus in 5 minuti è stata la Innoliving di Ancona, in seguito ad un accordo stretto con la multinazionale Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd, che è la produttrice del "Rapid Test per Covid-19 Mod. GCCOV-402a".

Il test, stando a quanto riportano le fonti, risulta regolarmente iscritto al ministero della Salute dalla compagnia Innoliving Spa con sede ad Ancona, ed è il frutto di una attenta ed estesa sperimentazione clinica accuratamente svolta da centri studi, ma anche strutture ospedaliere e università della Cina.