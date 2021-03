I vaccinati contro il Covid potranno non indossare la mascherina? Le nuove disposizioni del CDC

Addio mascherine e distanziamento sociale? Negli Usa il Cdc suggerisce meno restrizioni per chi ha fatto il vaccino anti Covid, ma per ora cambia ben poco

Mentre la campagna vaccinale in Italia procede a rilento, con risultati attualmente molto al di sotto delle aspettative, negli Stati Uniti le cose stanno andando meglio, ed in considerazione dell'incremento del numero delle persone completamente vaccinate contro il Covid-19, vale a dire persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi previste con l'ultima dose ricevuta da almeno due settimane, il Cdc ha stabilito delle nuove linee guida.

Nuove raccomandazioni per chi ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus quindi, cioè meno restrizioni come obbligo di indossare la mascherina e distanziamento sociale. Maggiori libertà che nella 'patria della democrazia' saranno concesse però solo ad una cerchia di individui, mentre ad esempio in Russia le varie restrizioni a cominciare dall'obbligo della mascherina sono già state rimosse per tutti.

Su Qui Finanza si parla di "un barlume di speranza" che arriva dagli Usa, ma il messaggio non sembra poi così incoraggiante. Le autorità startebbero iniziando ad allentare la morsa delle restrizioni attorno al collo di chi ha ricevuto il vaccino Covid, quindi solo di una parte della popolazione, mentre per gli altri a cominciare da chi il vaccino non può farlo? Il 'ritorno alla normalità' ammesso che di questo si tratti, resta lontano.

Un problema di discriminazione che per ora in Italia non si pone dal momento che le persone vaccinate sono una ristrettissima minoranza, e se il ritmo delle vaccinazioni non subisce nelle prossime settimane una netta accelerazione, si rischia di non fare in tempo a centrare l'obiettivo visto che l'immunità garantita dal farmaco sarà in ogni caso di breve durata e richiederà ulteriori dosi periodiche.

Le nuove linee guida del Center for Disease Control negli Usa

Ma torniamo agli Stati Uniti dove in data 8 marzo 2021 il Center for Disease Control (CDC), ha pubblicato una prima guida valida per le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid.

I soggetti vaccinati potranno riprendere 'in sicurezza' alcune delle attività per le quali prima era previsto l'utilizzo della mascherina o il distanziamento sociale, ma quali esattamente? Il terreno che i vaccinati hanno così recuperato nel campo delle libertà individuali è ben poco, infatti le novità riguardano solo gli ambienti privati.

In particolare stando a quanto riportato da Qui Finanza, le persone faccinate potranno:

fare visita a parenti o amici senza indossare la mascherina e senza preoccuparsi del distanziamento sociale nel caso in cui i soggetti presenti in tale contesto sono tutti vaccinati

fare visita a parenti o amici senza indossare la mascherina e senza preoccuparsi del distanziamento sociale anche nel caso in cui siano presenti persone non vaccinate, a patto che queste persone siano ritenute a basso rischio di contrarre infezioni o sviluppare malattie gravi in caso di contagio da Coronavirus.

Per chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid inoltre decade l'obbligo di rispettare la quarantena nel caso in cui vengano a contatto con soggetti positivi, ma a patto che non mostrino sintomi riconducibili al Covid.

Tutte le novità quindi, come accennato, riguardano solo gli ambienti privati, mentre negli ambienti pubblici non cambia ancora nulla. Chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid infatti dovrà continuare a rispettare le restrizioni valide anche per tutti gli altri cittadini.

Il direttore del Cdc Rochelle P. Walensky ha spiegato che "ci sono alcune attività che le persone completamente vaccinate possono iniziare a riprendere ora nelle proprie case. Tutti, anche quelli vaccinati, dovrebbero però continuare a rispettare le strategie di mitigazione quando si trovano in ambienti pubblici. Man mano che la scienza si evolve e sempre più persone vengono vaccinate, continueremo a fornire più indicazioni per aiutare le persone completamente vaccinate a riprendere in sicurezza più attività".