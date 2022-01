Vaccino under 12, come procedono le somministrazioni regione per regione

La campagna di vaccinazione dei più piccoli è iniziata da meno di un mese ma l'andamento nelle varie regioni italiane non è lo stesso. Ecco i dati aggiornati

La somministrazione del vaccino anti-Covid ai più piccoli, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, è iniziata da meno di un mese ma sembra procedere a rilento e non solo a causa delle poche dosi a disposizione.

Al momento le regioni in cui la percentuale, rispetto platea potenziale, è più alta si trovano quasi tutte nel sud Italia e sono:

Puglia;

Molise;

Calabria;

Veneto;

Lombardia.

Tra le regioni con il tasso più basso di somministrazioni ai più piccoli troviamo invece: Marche (con solo l'8%), Piemonte, Bolzano, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Questi dati sono relativi alla somministrazione delle prime dosi.

Se osserviamo i dati relativi alla somministrazione delle seconde dosi, invece, il dato cala drasticamente ma occorre tener conto che la vaccinazione ha avuto inizio il 16 dicembre scorso e che sono necessari 21 giorni tra una dose e l'altra.

Al momento le regioni con il numero più elevato di bambini under 12 che hanno già completato il ciclo vaccinale sono Lombardia, Lazio e Trento. Quelle con il numero più basso, invece, sono Sicilia e soprattutto Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, dove la percentuale sulla platea totale non raggiunge neanche lo 0,1%.

Prime dosi per i più piccoli: dati regione per regione

Secondo i dati forniti dal Governo, per il momento in Italia sono state somministrate 638.054 prime dosi di vaccino pediatrico, che ha una formulazione differente per i bambini in fascia 5-11 anni. Quindi sono stati vaccinati già il 17,45% dei bambini interessati in tutta Italia, vale a dire poco più di 3,6 milioni.

Analizzando i dati regione per regione si notano delle notevoli discrepanze tra le percentuali di ogni territorio, infatti si passa da picchi del 30% e casi in cui la percentuale resta addirittura al di sotto del 10%.

Vediamo quindi in dettaglio quali sono i dati regione per regione (di seguito verrà riportata la percentuale raggiunta rispetto alla platea totale e tra parentesi a quante somministrazioni corrisponde questa percentuale):

Abruzzo: 14,50% (11.086);

Basilicata: 16,41% (4.751);

Bolzano: 10.38% (4.018);

Calabria: 22.86% (26.084);

Campania: 12.17% (47.344);

Emilia-Romagna: 16.13% (43.349);

Friuli-Venezia Giulia: 10.42% (6.933);

Lazio: 17.90% (67.173);

Liguria: 11.45% (9.196);

Lombardia: 21.57% (137.452);

Marche: 8.02% (7.200);

Molise: 25.24% (3.915);

Piemonte: 8.93% (22.114);

Puglia: 31.78% (76.416);

Sardegna: 18.83% (15.790);

Sicilia: 12.95% (40.185);

Toscana: 15.79% (33.916);

Trento: 19.02% (6.861);

Umbria: 14% (6.994);

Valle d'Aosta: 13.58% (1.013);

Veneto: 22.30% (66.264).

Seconde dosi per i più piccoli: dati regione per regione

Come già spiegato precedentemente, i dati relativi alle seconde dosi per i più piccoli non sono molto indicativi dato che la campagna vaccinale è partita da meno di un mese.

Al momento in Italia sono state somministrate 72.367 seconde dose a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, coprendo così solamente l'1,98% della platea totale. Ma vediamo anche qui i dati regione per regione:

Abruzzo: 0.82% (630);

Basilicata: 2.80% (810);

Bolzano: 2.45% (949);

Calabria: 0.93% (1.058);

Campania: 0.95% (3.561);

Emilia-Romagna: 1.46% (3.956);

Friuli-Venezia Giulia: 0.03% (21);

Lazio: 3.56% (13.374);

Liguria: 1.25% (1.007);

Lombardia: 3.66% (23.342);

Marche: 0.80% (716);

Molise: 2.35% (365);

Piemonte: 1.15% (2.847);

Puglia: 2.03% (4.893);

Sardegna: 2.31% (1.934);

Sicilia: 0.79% (2.437);

Toscana: 1.90% (4.086);

Trento: 3.47% (1.250);

Umbria: 2.26% (1.128);

Valle d'Aosta: 0.04% (3);

Veneto: 1.35% (4.000).