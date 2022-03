Amazon lancia Aws Cloud Quest, il suo gioco di realtà virtuale nel metaverso

Il nuovo gioco nel metaverso lanciato da Amazon apre opportunità di investimento nell'universo digitale, al mondo degli NFT e delle criptovalute

Sono sempre più numerose le società che decidono di scommettere sul metaverso, con una lista che di giorno in giorno diventa più lunga e che adesso accoglie anche il nome del gigante dell'e-commerce Amazon.

La società di Jeff Bezos è infatti ufficialmente entrata nell'universo digitale con il lancio avvenuto proprio in questi giorni del suo gioco Aws Cloud Quest ambientato nel metaverso. Si tratta di un gioco online in 3D a pagamento che potrebbe rappresentare il primo passo del colosso dell'e-commerce verso i mercati degli NFT (Non Fungible Tokens) e le criptovalute, come Bitcoin o Ethereum per citare le più conosciute.

Come funziona il gioco di Amazon nel metaverso

Si chiama AWS Cloud Quest, e si svolge in diverse città virtuali del Metaverso. Il nuovo gioco di Amazon propone una realtà virtuale in cui gli avatar dei giocatori possono spostarsi ed interagire con altre persone (o meglio coi loro avatar) in cui si imbattono di volta in volta.

I giocatori possono quindi aiutare gli altri partecipanti a risolvere i problemi tecnologici del mondo reale, e questo permette loro di guadagnare punti per il completamento di simulazioni e puzzle.

In un post pubblicato in questi giorni sul suo blog, la società ha spiegato che il gioco "Aws Cloud Quest e AWS Educate (programma di formazione) si allontanano intenzionalmente dai contenuti passivi", e mirano invece a "rendere reali concetti astratti di cloud computing attraverso attività interattive e pratiche che permettono agli studenti di trasformare immediatamente la teoria in pratica".

Kevin Kelly, direttore dei programmi di formazione professionale nel cloud di AWS, ha spiegato a proposito del nuovo gioco di realtà virtuale lanciato da Amazon: "stiamo continuando a innovare il modo in cui gli studenti possono sviluppare le loro conoscenze e abilità pratiche sul cloud, incontrandoli dove si trovano e portano la conoscenza alla portata di chiunque rendendo questi programmi gratuiti".

Quali sono gli obiettivi di AWS Service

Ma quali sono gli obiettivi che si prefigge AWS Service? Gli sviluppatori del team tecnologico mirano ad aiutare le persone ad ottenere maggiori competenze nel settore del cloud-computing, riuscendo in questo modo ad incrementare l'utilizzo degli Amazon Web Services (AWS appunto).

AWS è quindi l'insieme di quei servizi incentrati sul cloud, e sta acquisendo un peso sempre maggiore tra i business di Amazon, con un fatturato che ormai ha superato l'attività strettamente legata all'e-commerce.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui è stato lanciato il gioco Aws Cloud Quest, attraverso il quale infatti vengono spiegati i servizi e le categorie principali delle funzioni disponibili, comprese quelle di elaborazione, archiviazione, database e sicurezza, a cui si aggiunge poi il servizio che guida gli utenti alla creazione di soluzioni cloud di base.

Amazon ha lanciato, oltre al gioco online in 3D a pagamento AWS Cloud Quest, anche altri servizi legati al cloud, come una gamma di certificazioni destinate ad aiutare i dipendenti ad implementare le proprie competenze proprio in ambito cloud.