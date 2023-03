ATM Milano ricerca personale: ecco i profili richiesti

ATM Milano ha in programma di assumere nuovo personale per stage e assunzioni, con diploma o laurea. Ecco quali sono i profili richiesti e come candidarsi!

La città di Milano ha offerto svariate opportunità lavorative interessanti da sempre, tra le quali ci sono anche quelle di ATM Milano.

Di recente, la società ATM S.p.A. sta cercando persone con diploma o laurea da assumere tramite stage o nuove assunzioni.

ATM Milano: cos’è e di cosa di occupa

ATM è l’acronimo di Azienda Trasporti Milanesi, cioè la Società per Azioni partecipata interamente dal Comune di Milano.

La mission aziendale della società è gestire il servizio di trasporto pubblico sia di Milano che dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

Più in particolare gestisce le 5 linee della metropolitana, le 4 linee della rete filoviaria, le 19 linee tranviarie, le 121 linee autobus, le 15 linee del servizio Radiobus di Quartiere e la funicolare Como-Brunate.

Oltre al servizio di trasporto, ATM si occupa di parcheggi di interscambio, controllo della sosta su strada, servizio di bike sharing chiamato “BikeMi”, Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (noto come SCTT) e zone a traffico limitato “Area B” e “Area C” del capoluogo.

La fitta rete di servizi viene portata avanti da ATM grazie a oltre 10 mila dipendenti, un numero che cresce periodicamente.

ATM Milano, le opportunità di lavoro

ATM Milano apre a nuove assunzioni: attualmente la società è alla ricerca di nuovo personale con diploma o laurea. Si tratta di stage o assunzioni per giovani diplomati e laureati con o senza esperienza pregressa.

Ovviamente queste opportunità lavorative sono rivolte anche alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge 68/1999 e alle persone in possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 1 legge 68/1990.

Quali sono i profili richiesti da ATM Milano? Ecco le figure professionali valutare dalla società attualmente:

Oltre a questi profili, ATM offre possibilità di inserimento anche in altri settori: Sistemi Informativi, Tutor di linea, Comunicazione e marketing, Risorse Umane, Acquisti, Conducenti, Manutenzione, Tecnologie e sistemi, Ingegneria dei rotabili, Qualità ambiente e sicurezza, Operai, Finanza amministrazione e controllo e altro ancora. .

Le nuove risorse dell’azienda lavoreranno principalmente nell’ambito della città metropolitana (città di Milano e provincia).

Requisiti richiesti per candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi a una o più offerte di lavoro di ATM Milano devono possedere requisiti imprescindibili e/o preferenziali e skills: diploma o laurea in base alla figura professionale per la quale ci si candida; patente di guida categoria B o altre categorie; esperienza pregressa nel campo; disponibilità a lavorare su turni o durante la fascia notturna o i giorni festivi.

Come candidarsi alle offerte di lavoro ATM

Gli interessati alle offerte di lavoro ATM possono prendere visione delle opportunità lavorative e leggere i requisiti e le skill richiesti da ogni singola offerta accedendo al sito della società e selezionando la sezione “Lavora con noi”.

Dopo aver trovato il profilo di interesse, è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae compilando il modulo o facendo domanda con il profilo Linkedin (“Apply with Linkedin).

L’azienda contatterà i candidati che rispondono meglio al profilo per un primo colloquio telefonico conoscitivo. Successivamente, se ritenuti idonei, si apriranno altre fasi (colloqui tecnici, prove pratiche e visite mediche). Coloro che arrivano nella fase finale concluderanno l’iter di selezione apportando la firma al contratto.

